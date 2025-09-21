יום ראשון, 21.09.2025 שעה 20:53
ליגת העל Winner 25-26
122-144מכבי ת"א1
107-134הפועל ת"א2
93-163הפועל ב"ש3
71-93מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
75-64בית"ר ירושלים6
62-43הפועל חיפה7
45-54עירוני ק"ש8
35-33בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

"היה לי קשה לשמוע דיבורים רחוקים מהמציאות"

אחרי שעבר ברגע האחרון למ.ס אשדוד, עזו פרסם תגובה באינסטגרם: "החלום והציפייה היה להיות שחקן סגל במכבי ת"א, אך לצערי זה התנפץ מהר ממה שציפיתי"

|
אורי עזו במשחק האימון (באדיבות המועדון)
אורי עזו במשחק האימון (באדיבות המועדון)

אחרי סאגה ארוכה במיוחד, אורי עזו עבר היום (ראשון) ברגע האחרון של חלון ההעברות אל מ.ס אשדוד, כאשר במהלך התקופה האחרונה היה את הסכסוך המשפטי מול מכבי תל אביב וכאשר השחקן מצא בית חדש, חזר לקבוצה מעיר הנמל בהשאלה, כשהוא פרסם גם תגובה באינסטגרם.

“מהלב שלי אליכם”, פתח עזו בסטורי והמשיך: “אמנם שומעים את השם שלי הרבה בכלי התקשורת, אבל מעולם לא שמעו את הצד שלי בסיפור. מי שקרוב אליי יודע שאני עובר תקופה לא קלה בכלל, היה לי קשה לקרוא ולשמוע דיבורים מאוד רחוקים מהמציאות – גם לגביי, גם לגבי האופי והאישיות שלי, וכמובן גם על הסובבים אותי.

“אתחיל בזה שהחלום והציפייה שלי אחרי עונה טובה מקצועית שעשיתי זה היה לבוא ולהיות שחקן סגל במכבי תל אביב. אבל החלום והציפייה התנפצו מהר ממה שחשבתי ודברים התחילו להתגלגל, אני כמובן לא אכנס לפרטים ואין פה צד אחד שצודק וצד אחד שטועה”.

אורי עזו (רדאד גאורי עזו (רדאד ג'בארה)

השחקן המשיך: “מדובר בהשתלשלות אירועים שהלכה וגדלה בגלל הפגיעה והציפייה לשחק במכבי תל אביב מול אותם אוהדים מדהימים - שלמרות שעדיין לא עשיתי הופעה בקבוצה הבוגרת, אותם אוהדים הראו לי המון אהבה וזה לא מובן מאליו מבחינתי.

“אז אסיים בזה שהכי חשוב מבחינתי זה לחזור להתעסק ולשחק כדורגל, להיות שמח ומאושר וליהנות מהמקצוע המבורך שלנו. חשוב לי להכניס את הדברים לפרופורציה כי אנחנו כעם בתקופה לא פשוטה אז רק אהבת חינם ובעזרת ה' שהחטופים יחזרו במהרה בריאים ושלמים זה הרבה יותר חשוב מכל סאגה כזו או אחרת. חג שמח ושנה טובה לכולם”.

