"היה לי קשה לשמוע דיבורים רחוקים מהמציאות"

אחרי סאגה ארוכה במיוחד, אורי עזו עבר היום (ראשון) ברגע האחרון של חלון ההעברות אל מ.ס אשדוד, כאשר במהלך התקופה האחרונה היה את הסכסוך המשפטי מול מכבי תל אביב וכאשר השחקן מצא בית חדש, חזר לקבוצה מעיר הנמל בהשאלה, כשהוא פרסם גם תגובה באינסטגרם.

“מהלב שלי אליכם”, פתח עזו בסטורי והמשיך: “אמנם שומעים את השם שלי הרבה בכלי התקשורת, אבל מעולם לא שמעו את הצד שלי בסיפור. מי שקרוב אליי יודע שאני עובר תקופה לא קלה בכלל, היה לי קשה לקרוא ולשמוע דיבורים מאוד רחוקים מהמציאות – גם לגביי, גם לגבי האופי והאישיות שלי, וכמובן גם על הסובבים אותי.

“אתחיל בזה שהחלום והציפייה שלי אחרי עונה טובה מקצועית שעשיתי זה היה לבוא ולהיות שחקן סגל במכבי תל אביב. אבל החלום והציפייה התנפצו מהר ממה שחשבתי ודברים התחילו להתגלגל, אני כמובן לא אכנס לפרטים ואין פה צד אחד שצודק וצד אחד שטועה”.

אורי עזו (רדאד ג'בארה)

השחקן המשיך: “מדובר בהשתלשלות אירועים שהלכה וגדלה בגלל הפגיעה והציפייה לשחק במכבי תל אביב מול אותם אוהדים מדהימים - שלמרות שעדיין לא עשיתי הופעה בקבוצה הבוגרת, אותם אוהדים הראו לי המון אהבה וזה לא מובן מאליו מבחינתי.

“אז אסיים בזה שהכי חשוב מבחינתי זה לחזור להתעסק ולשחק כדורגל, להיות שמח ומאושר וליהנות מהמקצוע המבורך שלנו. חשוב לי להכניס את הדברים לפרופורציה כי אנחנו כעם בתקופה לא פשוטה אז רק אהבת חינם ובעזרת ה' שהחטופים יחזרו במהרה בריאים ושלמים זה הרבה יותר חשוב מכל סאגה כזו או אחרת. חג שמח ושנה טובה לכולם”.