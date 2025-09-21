"רוצה לשחק חופשי, לא קל להגיע לקבוצה חדשה"

אוסקר גלוך הגיע להולנד ובגדול. אחרי משחק משחקי פתיחה מדשדשים, בהם גם ירד לספסל, הרגע לו הכוכב הישראלי של אייאקס כל כך חיכה, סוף סוף הגיע, עם שער ניצחון ענק במשחק הכי גדול שיש לכדורגל ההולנדי להציע, מול האלופה פ.ס.וו איינדהובן, בדרך ל-2:2 דרמטי בדקה ה-89.

גלוך דיבר לאחר המשחק עם התקשורת ההולנדית ואמר: "אני חושב שזו הייתה הופעה טובה של הקבוצה. הם כבשו קודם, אבל לא ויתרנו. אחר כך הצלחנו להשוות ל־2:2. כמובן שאני שמח לכבוש את השער הראשון שלי עבור אייאקס. חייבים להמשיך כך".

גלוך המשיך: "אנחנו צריכים פשוט להמשיך לעבוד קשה כפי שעשינו עד עכשיו. זה בונוס עבורי. כמו שאמרתי, אני מאוד שמח על השער שלי ומקווה להמשיך ככה".

אוסקר גלוך מאושר (IMAGO)

המאמן ג’ון הייטנחה החליט למקם את גלוך כחלוץ מדומה. הישראלי חשף מה המאמן אמר לי לפני שנכנס: "הוא אמר פשוט לשחק את המשחק שלי. וכמובן שאני לא חלוץ, אז פשוט שיחקתי את המשחק שלי. אני צריך לשחק בחופשיות בתפקיד חופשי. בסופו של דבר זה הלך מצוין והרגשתי בנוח. הדבר הכי חשוב הוא שלא הפסדנו, אבל רצינו לנצח"

על ההתאקלמות באייאקס אמר: "הכל הולך טוב והעיר יפה מאוד. החברים לקבוצה נותנים לי הרבה מוטיבציה ויש תחרות טובה בינינו. כמו שאתם רואים, יש לנו משחקים קשים. אנחנו חייבים להמשיך עם הרבה רוח קרב כמו במשחק הזה. אני חושב שזה יסתדר בסוף. אני חושב שזה לא קל להגיע לקבוצה חדשה. צריך להתרגל. אנחנו רק חמישה או שישה משחקים בתוך העונה. אני מצפה מאוד למשחקים הקרובים".

לבסוף נשאל לגבי המיקום הטוב ביותר עבורו: "אני לא רוצה לומר במפורש, אבל אני יכול לשחק כ'עשר', כקיצוני שמאלי וגם כ'תשע', כמו שראיתם. אני פשוט רוצה לשחק, וכשזה קורה הכל טוב”.

אוסקר גלוך כובש (IMAGO)

בסיום, גלוך זכה לשבחים גם ממאמנו, היינטחה: “אני חייב לומר שאני מאוד שמח עבור אוסקר, הוא מוכשר אבל היה צריך לעשות את ה-1:2 עוד קודם לכן, ההצבה שלו כחלוץ עבדה טוב יחד עם הקישור”.

בעקבות פציעתו של קספר דולברג והעובדה שגם החלוץ הבכיר ואוט וחהורסט נעדר, היינטחה הכניס את גלוך לעמדת החלוץ המדומה, ולא פסל שהישראלי ימשיך לשחק שם גם במשחק הקרוב מול נאק ברדה: “האם יש סיכוי שנראה אותו משחק כחלוץ מדומה? בוודאי, במצבים מסוימים זה אפשרי. עכשיו יש לנו שני חלוצים שלא זמינים. השאלה היא לכמה זמן? יש לנו גם חלוץ צעיר, דון־אנג'לו קונאדו, אבל הוא שיחק את כל 90 הדקות ביום שישי בטילבורג”.