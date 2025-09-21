אולמו, כריסטנסן ופראן בהרכב בארסה לחטאפה

אחרי 1:2 חשוב ולא פשוט בכלל על ניוקאסל במסגרת המחזור הראשון של ליגת האלופות, ברצלונה תחזור לזירה המקומית כשתארח את חטאפה הערב (ראשון, 22:00) במסגרת המחזור החמישי בליגה הספרדית. המטרה של האנזי פליק וחניכיו – להתקרב שוב לריאל מדריד.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גרסיה, ז’ול קונדה, אריק גרסיה, אנדראס כריסטנסן, ג’רארד מרטין, פרנקי דה יונג, פדרי, ראפיניה, דני אולמו, פראן טורס ורוברט לבנדובסקי.

לפני משחק החוץ באנגליה בצ’מפיונס, בארסה כתשה את ולנסיה עם 0:6 מהדהד שבו פרמין לופס, רוברט לבנדובסקי וראפיניה השלימו צמדים. הקטלונים מצפים כאמור להמשיך באותה מגמה, בטח כשהבלאנקוס מושלמים בפסגה ותפיסת מרחק מהם בשלב כזה של העונה עלול לסבך את הדברים.

האנזי פליק (IMAGO)

מנגד, האורחת מגיעה גם היא על רקע ניצחון בזכות 0:2 על אוביידו, כשהיא עם תשע נקודות בקופה (נקודה פחות מהבלאוגרנה). המשמעות? הפתעה והחבורה של חוסה בורדלאס תעקוף את האדומים-כחולים בטבלה.

המשחק הקודם בין הקבוצות בעונה שעברה נגמר ב-1:1 אצל חטאפה, ובפעם האחרונה שברצלונה אירחה – היא השיגה 0:1 קטן בלבד. למרות הרושם שלחבורה מקטלוניה הולך קשה מול היריבה הזו, הנתונים אומרים אחרת, לפחות כשזה אצל בארסה. הבלאוגרנה לא הפסידו ב-20 משחקיהם האחרונים בבית נגד חטאפה בלה ליגה.