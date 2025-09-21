שני דרבים ייערכו במשחקי הגביע בילדים ג'

יממה לפני תחילת השנה החדשה קיימה ההתאחדות לכדורגל הגרלת משחקי גביע המדינה לשנתוני התשיעיות. בהגרלת משחקי גביע המדינה של שנתון ילדים ג' (שנתון 2014) נקבע, כי מחזיקת גביע המדינה של השנתון, מכבי ת"א עוז, תארח את מכבי טמרה. שני משחקי דרבי מזמנת לנו ההגרלה: מכבי באר שבע 2 תארח את הפועל באר שבע, בשפרעם ייפגשו מ.כ שפרעם ומ.ס שפרעם 1 למשחקי דרבי.

לא מעט משחקים יזמנו לקבוצות שהוגרלו נסיעות ארוכות במיוחד במרחק קילומטרים תלת ספרתי לכל כיוון. דוגמאות בולטות: מ.כ מיתר תתארח אצל מכבי עוספיא 2, מ.ס שפרעם 2 תתארח אצל מכבי אשקלון, הפועל אליתיחאד נצרת תתארח מכבי יבנה, מ.כ אלנהדה נצרת תתארח אצל מכבי באר שבע, בני פקיעין תתארח אצל הפועל ת"א צפון, הפועל כרמיאל 2 תתארח אצל מכבי בת ים, הפועל רמת השרון תתארח אצל הפועל מטה אשר והשיא - בני אילת תתארח אצל הפועל אום אל פאחם.

להלן רשימת המשחקים המלאה. מועד מרכזי של המשחקים - רביעי לאוקטובר. קבוצות שאינן מופיעות ברשימה, העפילו אוטומטית לשלב הבא, במידה ונרשמו למפעל גביע המדינה.

כל המשחקים

מ.ס. רמלה - מכבי הרצליה

מכבי ברקאי - מכבי השקמה חן צפון

מכבי יהוד מונוסון - מ.כ. מעיליא

מכבי צור שלום ק. ביאליק 2 - הפועל עכו 2

מכבי רחובות "צו פיוס" - בני יהוד

מכבי השקמה חן - מ.כ. גני תקווה

מ.כדורגל נהלל יזראעל 3 - מכבי ברקאי 3

הפ' בארי אשכול - הפועל ירושלים מזרח

הפועל הרצליה ע. מערב - מכבי קרית גת

מ.ס.קדימה צורן - הפועל חוף הכרמל / מ"מ 3

מועדון הכדורגל מרום הגליל - הפועל לב השרון 2

מ.ס. קדימה צורן 2 - הפ' פתח תקווה צפון

מכבי באר שבע 3 "צו פיוס" - מכבי עוספיא 1

מכבי באר שבע 2 "צו פיוס" - הפועל ב"ש "לבן"

מכבי עירוני נתיבות "צו פיוס" - מ.ס. איחוד דרום השרון מערב

מ.כ. שדרות - מ.ס. אשדוד

הפועל קרית אונו - ע. בית דגן

א.ס חולון מור צפון "צו פיוס" - ע. מודיעין

בית"ר טוברוק - שמשון ת"א דרום

מ.כ. מכבי אשקלון - מ.ס שפרעם

הפועל ראשל''צ צפון - הפועל לב השרון 2

בית"ר תל אביב חולון - מ.ס איחוד דרום השרון מזרח

הפועל ת"א צפון - הפועל בני פקיעין

הפועל מטה אשר - מ.ס. רשת מתנ"סים טבעון

מ.כ. נוה יוסף 2 - אהלי טמרה

מכבי יבנה "צו פיוס" - הפ' אלאתיחאד נצרת

מ.ס. ב"ש "צו פיוס" - מ.כ. אלנהדה נצרת

מ.ס. חיפה רובי שפירא - מכבי ת"א לייבו

הפועל בית שאן מסילות אברהמל 'ה "צו פיוס" - ה.מטה אשר

מכבי תל אביב עוז - מכבי עירוני טמרה

הפועל חיפה 2 - הפ' עירוני גדרה

הכח מכבי עמידר ר"ג דרום - מכבי שוהם

הפועל חוף הכרמל / מ"מ - מ.כ. הפועל בני אשדוד "צו פיוס"

הפועל טירת כרמל 2 - מכבי צור שלום ק. ביאליק

מכבי עוספיא 2 - מ.כ. מיתר

מכבי ע. כפר יונה 2 - מכבי ע. כפר יונה "צו פיוס"

הפ' גליל עליון - הפ' ת"א יאיר לרמן

הפועל עמק הירדן - מועדון כדורגל גליל גולן צפון

הפ' ראשל"צ מערב - בית"ר חיפה

מכבי ע. בת ים דרום "צו פיוס" - הפועל ע. כרמיאל 2

מ.ס. ב"ש 2 "צו פיוס" - הפועל רמת ישראל "צו פיוס"

מכבי יפו קביליו "תום לוי" - מכבי נוג'ידאת אחמד

א.ס. חולון מור "צו פיוס" - הפ' כפ"ס שמעון

מכבי רחובות דרום "צו פיוס" - ס. נס ציונה

בני סכנין 1 - מכבי צעירי ירכא

הפ' הוד השרון 2 - מכבי חיפה עודד

מ.כ הפועל גלבוע 2 - מכבי אחי איכסל

אחווה כפר קרע 2 - הפ' רמות מנשה מגידו

מ.כ. כרמל חיפה - הפועל ד.א. כרמל

הפ' פ"ת שמואל בייגל - הפועל כפ"ס מערב

בית"ר פרדס חנה "צו פיוס" - מכבי אחווה פרדיס

הפועל הרצליה עירוני - עירוני אשקלון 2

הפועל מטה מטה אשר 3 - הפ' ניר רמת השרון דרום

בית"ר ע.מעלה אדומים "צו פיוס" - הפועל בית שאן מסילות

הפ' אום אל פאחם - בני אילת

מ.כ.מזכרת בתיה אדיר "צו פיוס" - מ.ס בני יפו אורתודוכסים

עירוני הרצליה - מ.כ. צעירי טירה

מכבי בני ריינה - מכבי פ"ת צפון

מכבי באר יעקב עמית 1 "צו פיוס" - בית"ר עירוני ק. גת דודו 2 "צו פיוס"

הפועל ר"ג צפון - הפועל חדרה

א.ס. רמת אליהו-רפי - מכבי עתלית "צו פיוס"

הפועל עמק הירדן 2 - הפועל ר"ג דרום

עוצמה באר שבע "דימה" - מכבי זכרון יעקב "צו פיוס"

מכבי אשקלון צפון - מכבי ס. מעלות תרשיחא

מ.ס. בני "ממבע" הגולן והגליל - מועדון כדורגל איתיחאד בסמ"ה

מ.כ. גליל גולן דרום - הכח מכבי עמידר ר"ג צפון

בית"ר עירוני קרית גת דודו "צו פיוס" - הפועל ראשל"צ

בני יהודה ת'א - הפ' נוף הגליל

מ.ס.דימונה לבן "צו פיוס" - שמשון תל אביב מרכז

אגודת ספורט נורדיה ירושלים "צו פיוס" - עירוני ראש העין צפון

בית"ר נהריה 2 - מ.כ. כבביר

הפועל חוף הכרמל / מ"מ 2 "צו פיוס" - מכבי שוהם 2

אגודת ספורט נורדיה ירושלים 2 - הפ' צפרירים חולון

מ.כ.כרמל חיפה 2 - מכבי ע. קרית אתא

פרו סוקר השרון - מכבי כפר סבא מזרח

ה.מ יהודה דרום - הפועל מגדל העמק

מ.כדורגל נהלל יזראעל 2 - מ.ס שיכון המזרח 2

מכבי עמק חפר - מכבי צורן

מ.כ ערד - הפ' בקעת הירדן

בית"ר י-ם 1 - מכבי פ"ת "חיים הנדלר"

הפועל בני ג'סר א זרקא - מכבי אחי נצרת

בית"ר ע. מעלה אדומים 2 "צו פיוס" - מכבי ברקאי 2

הפ' עירוני בקה אל גרבייה 1 - הפועל חדרה צפון

מרכז קהילתי גולן קצרין - עירוני קרית שמונה

מועדון ספורט כאבול - הפועל רעננה

הפועל מחנה יהודה צפון "צו פיוס" - בית"ר נהריה

הפועל פרדסייה - הפועל רעננה צפון

מ.ס. קרית ים "צו פיוס" - עירוני ראש העין צפון

הפועל חדרה מערב - מכבי ב"ש "צו פיוס"

מ.ס. עמק חפר - הפועל עירוני כרמיאל

הפ' ניר רמת השרון צפון - מ.כ. מכבי ע. אשדוד "צו פיוס"

מ.ס.קרית ים 2 - הפועל י-ם מערב

מכבי עמק חפר 2 - הפועל טירת כרמל

מכבי הרצליה -ב' "צו פיוס" - מ.ס איחוד דרום השרון צפון

הפועל ברנר "צו פיוס" - א.ס רמת אליהו

מ.כ. אור עקיבא - הפועל אורנית "צו פיוס"

מכבי נווה שאנן 2 "צו פיוס" - שיכון ותיקים רמת גן

מ.כ. שפרעם - מ.ס. שפרעם

איחוד בני בקה 2 - שמשון ת"א צפון

הפ' יוקנעם ארז - מ.ס. חיפה רובי שפירא

מכבי באר יעקב עמית 2 "צו פיוס" - גדנע ת"א מנשה

מ.כ. צופי חיפה - הפועל עפולה "צו פיוס"

מ.כ. מכבי נהריה "צו פיוס" - הפועל עכו 1

איחוד צעירי איכסל סמיר - מ.ס פרדס חנה כרכור "צו פיוס"

מ.כ מיתר 2 - הפועל עירוני עראבה

הפ' קרית אונו 2 - הפועל הרצליה מזרח

מכבי נתניה - מכבי עמישב פ"ת "צו פיוס"

מ.ס עמק חפר 2 - הפועל עליה כפ"ס 2

מכבי עירוני קרית אתא 3 - מכבי כפ"ס מערב

הפועל ב"ש 2 - מכבי חיפה גולדשנפלד

מ.ס. שיכון המזרח - עירוני אשקלון "צו פיוס"

מ.ס ב"ש 3 "צו פיוס" - איחוד בני בקה

הפ' חולון צפרירים מא - בית"ר א.א. פחם

הפועל עפולה 2 - איחוד הפועל ביר אל מכסור