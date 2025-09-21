טרום א': דרבי אשדודי במשחקי גביע המדינה

שיבוצי הליגות לשנתון טרום א' טרם פורסמו, אך הגרלת משחקי השלב המוקדם בגביע המדינה לשנתון זה פורסמה היום (ראשון).

לצד הגרלות נוחות מבחינה גאוגרפית, ישנן קבוצות שכבר במשחקן הרשמי הראשון יצטרכו לנסוע למרחקים תלת ספרתיים של קילומטרים מביתם. כך למשל, מ.כ גליל גולן צפון תתארח אצל הפועל ראשל"צ מערב, מ.ס באר שבע 3 תתארח אצל הפועל רמת ישי, בית"ר קרית גת תתארח אצל מכבי חיפה, גדנ"ע ת"א תתארח אצל הפועל מטה אשר, בני סכנין תתארח אצל מ.כ מיתר, ומ.ס באר שבע 1 תתארח אצל מ.כ מעיליא.

בין ההגרלות המעניינות ביותר, ישנו משחק דרבי באשדוד בין עירוני אשדוד למ.ס אשדוד. המועד המרכזי של המשחקים הוא ה-4 באוקטובר, אך כמובן שחלק מהמשחקים ייערכו במועדים אחרים. להלן רשימת המשחקים המלאה. קבוצות שאינן מופיעות ברשימה העפילו אוטומטית לשלב הבא, במידה ונרשמו למשחקי הגביע.

רשימת המשחקים:

שמשון ת"א דרום - מ.כ. גני תקווה

מ.כ אור עקיבא - מכבי חיפה

הפועל חולון צפרירים מא - מ.ס איחוד דרום השרון מזרח

הפועל בני ג'סר א זרקא - מ.כפ"ס מערב

מכבי ת"א צפון - הפועל הוד השרון

עירוני מודיעין "צו פיוס" - מכבי ברקאי

מכבי אשקלון צפון - הפועל פרדסייה ב

איחוד בני בקה 2 - מ.ס בני יפו אורתודוכסים 2

מ.כ מכבי ע. אשדוד - מ.ס. אשדוד

עירוני קרית שמונה - הפועל עירוני עראבה

בית"ר אום אל פאחם - הפועל חוף הכרמל / מ"מ 3

מכבי שוהם 2 - מ.ס בני יפו אורתודוכסים

שיכון ותיקים רמת גן - מועדון כדורגל בית"ר יבנה

מ.כ נוה יוסף - הפ' גליל עליון

מכבי צור שלום ק. ביאליק 2 - מכבי רחובות דרום "צו פיוס"

בית"ר טוברוק שחר - הפועל באר שבע

הפועל ב"ש 2 - מ.ס קדימה צורן

הפועל ר"ג צפון - עירוני אשקלון "צו פיוס"

מ.כ מיתר - בני סכנין

הפועל לב השרון - מכבי צורן

הפועל ר"ג דרום - הפ' חולון צפרירים

מ.כ הפועל רמת ישי - מ.ס באר שבע 3 "צו פיוס"

בני יהודה ת"א - מכבי יבנה "צו פיוס"

הפועל מחנה יהודה צפון - הפועל ירושלים מערב

עירוני ראש העין דרום - בית"ר חיפה

מכבי הרצליה צפון - א.ס רמת אליהו

מכבי עמישב פתח תקוה "צו פיוס" - מכבי רחובות צפון "צו פיוס"

מ.ס קרית ים 2 - הפועל טירת כרמל

הפ' מחנה יהודה דרום - מ. כדורגל נהלל יזראעל 2

מכבי נתניה - הפ' דלית אל כרמל

הפ' פ"ת אור כרמי - הפ' בארי אשכול

שמשון ת"א צפון - מ.כ. צופי חיפה

הפועל חוף הכרמל / מ"מ "צו פיוס" - מ.ס רמלה

מכבי עתלית "צו פיוס" - מ.כ הפועל גלבוע 2

בית"ר נהריה - ס. נס ציונה

מ.כ נווה שאנן 2 - עירוני בית דגן

בית"ר נהריה 2 - הפועל עליה כפ"ס 2

מכבי צעירי קלנסואה - מכבי עמק חפר 2

ה.בית שאן יוסי בניפוסי - הפועל ברנר

מ.ע. כפר יונה - הפ' יוקנעם ארז

בני יהודה ת"א צפון - א.ס חולון מור צפון

מ.כ כבביר - מ.כ גני תקווה 2 "צו פיוס"

הפועל עפולה 2 - הפ' כ"ס "קפלן" מערב

מכבי ב"ש 2 "צו פיוס" - מ.ס קדימה צורן 2

מ.כ הפועל בני אשדוד - מכבי באר יעקב עמית 2 "צו פיוס"

מ.כ. שדרות - בית"ר חיפה

מכבי שוהם - הפועל חיפה 1

עירוני הרצליה - הפועל קרית אונו 2

מ.כ. כרמל חיפה - מכבי עמק חפר

בני יהוד "צו פיוס" - הפועל מטה אשר 3

מכבי הרצליה דרום - מכבי כפ"ס מזרח

מכבי סקציה מעלות תרשיחא - הפועל ת"א צפון

הפ' הוד השרון צפון - מ.ס. שיכון המזרח

הפועל קרית אונו 2 - מ.ס.פ.חנה כרכור "צו פיוס"

מכבי ע. קרית אתא 2 - הפועל לב השרון 2

הפ' ראשל"צ מערב - מועדון כדורגל גליל גולן צפון

הפ' ראשל"צ אברמלה - ע. ראש העין צפון

מ.כ. מעיליא - מ.ס. ב"ש "צו פיוס"

הפועל ריינה - בית"ר ע.מעלה אדומים "צו פיוס"

מ.ס. הפועל לוד 2 בני רגב - מכבי יהוד מונוסון

הפועל ניר רמה"ש דרום - מ.כ. מכבי אשקלון

בית"ר ע. מעלה אדומים 2 "צו פיוס" - מ.ס איחוד דרום השרון צפון

הפועל מטה אשר - מ.כ. צעירי טירה

מכבי באר יעקב עמית 1 "צו פיוס" - עירוני אשקלון 2

מכבי חיפה ישעיהו - בית"ר עירוני קרית גת דודו 1

מ.ס. איחוד דרום השרון מערב - מכבי ע.ק. אתא "צו פיוס"

מ.כ. הפועל גלבוע - הפ' חדרה שולם שוורץ

הפועל מטה אשר 2 - גדנע ת"א רמי

מ.ס. שפרעם - הפועל חדרה מערב

מ.ס ב"ש 2 "צו פיוס" - מ.ס. עמק חפר

מכבי עוספיא - מכבי אחי איכסל

הפועל עכו 2 - הפועל א.א. פאחם