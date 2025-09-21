קאנגווה, ונטורה וגנאח בהרכב הפועל ב"ש לסכנין

אחרי שלושה ניצחונות רצופים והפרש שערים של 3:16, הפועל ב"ש רוצה להמשיך בפתיחת העונה הטובה שלה. הדרומיים יארחו הערב (ראשון, 20:00) את בני סכנין באצטדיון טוטו טרנר במחזור הרביעי של ליגת העל, ואי אפשר לשכוח את המשחק הסוער בין הקבוצות שלא הגיע לסיומו בעונה שעברה.

הלדר לופס נפצע באימון המסכם ועבר היום בדיקות, בהן התגלה כי הוא סובל מקרע קטן בשריר הארבע ראשי. הוא לא ייכלל בסגל המשחק הערב וימשיך את הטיפול עם הצוות הרפואי של ב”ש.

הרכב הפועל ב”ש: אופיר מרציאנו, גיא מזרחי, אור בלוריאן, מתן בלטקסה, אופיר דוידזאדה, לוקאס ונטורה, אליאל פרץ, קינגס קאנגווה, דן ביטון, אמיר גנאח ואיגור זלאטנוביץ’.

הרכב בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, מארון גנטוס, איאד אבו עביד, ג’בייר בושנאק, קרלו ברוצ’יץ’, אחמד טאהא, עדן שמיר, מתיו קודג’ו, אחמד סלמן וארתור מריניאן.

הפועל ב"ש החלה את הליגה עם 2:4 על מכבי נתניה ולאחר מכן הביסה 0:7 את עירוני טבריה ו-1:5 את הפועל ירושלים. הערב היא רוצה לשמור על מאזן מושלם כדי להשוות למכבי ת"א עם 12 נקודות בראש הטבלה.

רן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)

רן קוז’וק צריך להמשיך להסתדר ללא חמודי כנעאן, שעדיין מתאושש מפציעה בברכו. גם השוער ניב אליאסי נעדר משורות הפועל ב"ש, שמקווה להגיע לשני המשחקים המסקרנים מול מכבי חיפה והפועל ת"א עם עוד שלושה נקודות.

מנגד, סכנין הגיעה לטרנר אחרי ההפסד 2:0 להפועל חיפה. האורחים השיגו שלושה נקודות בשלושת המחזורים עד כה – בניצחון 1:2 על מ.ס אשדוד בסוף אוגוסט.