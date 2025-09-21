יום ראשון, 21.09.2025 שעה 19:08
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
122-144מכבי ת"א1
107-134הפועל ת"א2
93-163הפועל ב"ש3
71-93מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
75-64בית"ר ירושלים6
62-43הפועל חיפה7
45-54עירוני ק"ש8
35-33בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

קאנגווה, ונטורה וגנאח בהרכב הפועל ב"ש לסכנין

פרץ ישלים את הקישור של הדרומיים ב-20:00, ביטון וזלאטנוביץ' את ההתקפה. מזרחי, בלוריאן, בלטקסה ודוידזאדה בהגנה, מרציאנו בשער. שמיר יפתח מנגד

|
קינגס קאנגווה (מרטין גוטדאמק)
קינגס קאנגווה (מרטין גוטדאמק)

אחרי שלושה ניצחונות רצופים והפרש שערים של 3:16, הפועל ב"ש רוצה להמשיך בפתיחת העונה הטובה שלה. הדרומיים יארחו הערב (ראשון, 20:00) את בני סכנין באצטדיון טוטו טרנר במחזור הרביעי של ליגת העל, ואי אפשר לשכוח את המשחק הסוער בין הקבוצות שלא הגיע לסיומו בעונה שעברה.

הלדר לופס נפצע באימון המסכם ועבר היום בדיקות, בהן התגלה כי הוא סובל מקרע קטן בשריר הארבע ראשי. הוא לא ייכלל בסגל המשחק הערב וימשיך את הטיפול עם הצוות הרפואי של ב”ש.

הרכב הפועל ב”ש: אופיר מרציאנו, גיא מזרחי, אור בלוריאן, מתן בלטקסה, אופיר דוידזאדה, לוקאס ונטורה, אליאל פרץ, קינגס קאנגווה, דן ביטון, אמיר גנאח ואיגור זלאטנוביץ’.

הרכב בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, מארון גנטוס, איאד אבו עביד, ג’בייר בושנאק, קרלו ברוצ’יץ’, אחמד טאהא, עדן שמיר, מתיו קודג’ו, אחמד סלמן וארתור מריניאן. 

הפועל ב"ש החלה את הליגה עם 2:4 על מכבי נתניה ולאחר מכן הביסה 0:7 את עירוני טבריה ו-1:5 את הפועל ירושלים. הערב היא רוצה לשמור על מאזן מושלם כדי להשוות למכבי ת"א עם 12 נקודות בראש הטבלה.

רן קוזרן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)

רן קוז’וק צריך להמשיך להסתדר ללא חמודי כנעאן, שעדיין מתאושש מפציעה בברכו. גם השוער ניב אליאסי נעדר משורות הפועל ב"ש, שמקווה להגיע לשני המשחקים המסקרנים מול מכבי חיפה והפועל ת"א עם עוד שלושה נקודות.

מנגד, סכנין הגיעה לטרנר אחרי ההפסד 2:0 להפועל חיפה. האורחים השיגו שלושה נקודות בשלושת המחזורים עד כה – בניצחון 1:2 על מ.ס אשדוד בסוף אוגוסט.

