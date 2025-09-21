אסטון וילה נפרדה ב-1:1 מאכזב נגד סנדרלנד

המחזור החמישי בליגה האנגלית נמשך היום (ראשון), כשרגע לפני המנה העיקרית בדמות ארסנל נגד מנצ’סטר סיטי, קיבלנו שני משחקים. במוקד – אסטון וילה המשיכה לאכזב אחרי 1:1 נגד עשרה שחקנים של סנדרלנד. במשחק השני, בורנמות’ נפרדה ב-0:0 עם ניוקאסל.

אסטון וילה – סנדרלנד 1:1

החבורה של אונאי אמרי המשיכה בפתיחת העונה הרעה שלה, ואחרי שלא ניצחה בארבעת המחזורים הראשונים, בהם גם לא כבשה שער אחד, היא קיבלה הזדמנות לשנות את התמונה נגד העולה החדשה.

ריינילדו מנדווה הורחק אצל האורחת כבר בדקה ה-34, אך הסגולים לא הצליחו לנצל את זה, כשגעם כשעלו ליתרון משער של מאטי קאש, ספגו את השוויון אחרי שמונה דקות בלבד משער של ווילסון איסידור. וילה מתחת לקו האדום עם שלוש נקודות מ-15, סנדרלנד יכולה להיות מרוצה עם שמונה מ-15.

אולי ווטקינס (רויטרס)

בורנמות’ – ניוקאסל 0:0

שתי הקבוצות הגיעו אחרי ניצחון במחזור הקודם, ורצולהמשיך במומנטום. הדובדבנים, שפתחו נהדר את העונה, קיוו להיצמד לפסגה, אך לא מצאו את הרשת. המגפייז גם הם התקשו והמשחק הסתיים בתיקו ללא שערים וחלוקת נקודות מוצדקת.