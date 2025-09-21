אחרי ההשפלה: מכבי רוצה לנקום בדרבי החיפאי

ה-3.5.2025 ייחקק לנצח כאחד הימים השחורים ספורטיבית של מכבי חיפה. היה זה היום שבו נחלו הירוקים את הפסדם הגדול ביותר בדרבי של הכרמל ליריבה העירונית הפועל, שחגגה עם 1:5 מהדהד. הערב (ראשון, 20:30), השתיים תפגשנה שוב, כשהירוקים, כבר לא עם ברק ברק שפוטר מאז אלא עם דייגו פלורס, מצפים לנקמה.

המפגש הזה היה יוצא דופן בהתחשב בעשרת המשחקים האחרונים בין הקבוצות, בהם מכבי חיפה מפגינה עליונות עם שישה ניצחונות, כאשר ביתר ארבעת המשחקים הפועל ניצחה פעמיים, ועוד שניים הסתיימו בתיקו.

אגב, התיקו 0:0 האחרון בין הקבוצות היה אי שם באוגוסט 2019, כשמאז, כל 17 המפגשים האחרונים בין הקבוצות של הכרמל הולידו שערים, כך שבהחלט יש למה לצפות.

עוד נתון מעניין – בשמונת המפגשים האחרונים, הקבוצה שאירחה את הדרבי של חיפה, לא ניצחה, כאשר שניים הסתיימו בתיקו ועוד שישה בהפסד של הקבוצה המארחת.

מבחינה קבוצתית, החלק החזק ביותר של מכבי חיפה עד כה העונה הוא המצבים הנייחים. שבעה שערים מתוך תשעת השערים שכבשו הירוקים הגיעו ממצבים שכאלה, ארבעה בפנדלים (הכי הרבה בליגה), שניים מקרנות ושער אחד מבעיטה חופשית לא ישירה.

שחקני מכבי חיפה(עמרי שטיין)

מנגד, בשלושת המחזורים הראשונים של העונה, רשמה הפועל חיפה בממוצע 18 ניסיונות הבקעה למשחק, כשהיא שנייה בליגה בקטגוריה הזאת. בנוסף, הפועל באר שבע היא הקבוצה היחידה שביצעה יותר פעולות בשליש ההתקפי מאשר הפועל חיפה.

שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)

