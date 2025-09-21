אביעד שילוח ישפוט את מכבי חיפה - באר שבע

איגוד השופטים פרסם היום (ראשון) את שיבוצי השופטים למחזור הקרוב בליגת העל, כאשר אביעד שילוח ישפוט את המשחק המרכזי של המחזור בין מכבי חיפה להפועל באר שבע.

את המשחק של האלופה, מכבי תל אביב, מול בני סכנין, ישפוט אוהד אסולין. ויטלי בונדרב ישפוט את הפועל תל אביב מול הפועל חיפה, בעוד ששניר לוי את משחק החוץ של בית”ר ירושלים מול בני ריינה.

במשחקים נוספים, ספיר ברמן תשפוט את הפועל ירושלים מול מכבי נתניה, נאאל עודה את הפועל פתח תקווה מול עירוני טבריה ויואב מזרחי את עירוני קריית שמונה מול מ.ס אשדוד. אוראל גרינפלד שוב לא שובץ כשופט ראשי, וישמש כשופט ה-VAR במשחק של הפועל פ”ת מול טבריה.