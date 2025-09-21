יום ראשון, 21.09.2025 שעה 16:20
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
122-144מכבי ת"א1
107-134הפועל ת"א2
93-163הפועל ב"ש3
71-93מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
75-64בית"ר ירושלים6
62-43הפועל חיפה7
45-54עירוני ק"ש8
35-33בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

אביעד שילוח ישפוט את מכבי חיפה - באר שבע

השופט ינהל את המשחק בין הירוקים למחזיקת הגביע, אוהד אסולין את מכבי תל אביב מול בני סכנין, ויטלי בונדרב את הפועל ת"א. גרינפלד שובץ רק ב-VAR

|
אביעד שילוח (חגי מיכאלי)
אביעד שילוח (חגי מיכאלי)

איגוד השופטים פרסם היום (ראשון) את שיבוצי השופטים למחזור הקרוב בליגת העל, כאשר אביעד שילוח ישפוט את המשחק המרכזי של המחזור בין מכבי חיפה להפועל באר שבע.

את המשחק של האלופה, מכבי תל אביב, מול בני סכנין, ישפוט אוהד אסולין. ויטלי בונדרב ישפוט את הפועל תל אביב מול הפועל חיפה, בעוד ששניר לוי את משחק החוץ של בית”ר ירושלים מול בני ריינה. 

במשחקים נוספים, ספיר ברמן תשפוט את הפועל ירושלים מול מכבי נתניה, נאאל עודה את הפועל פתח תקווה מול עירוני טבריה ויואב מזרחי את עירוני קריית שמונה מול מ.ס אשדוד. אוראל גרינפלד שוב לא שובץ כשופט ראשי, וישמש כשופט ה-VAR במשחק של הפועל פ”ת מול טבריה. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */