רון פלדמן חתם ל-3 שנים נוספות במכבי ת"א

במכבי תל אביב ממשיכים לחשוב קדימה. רון פלדמן, יליד 2007, שמשחק כמגן ימני וכבלם, חתם לשלוש שנים נוספות במועדון, עם אופציה להארכה בשנתיים נוספות. החתימה התבצעה בנוכחותו של גדי ברומר, המנהל המקצועי של מחלקת הנוער, אביו של השחקן, עדי פלדמן, ונציגו של השחקן, אדם קידן.

פלדמן רשם העונה כבר שתי הופעות בקבוצת הנוער תחת המאמן דן רומן. בעונת 2023 שיחק במדי נבחרת ישראל עד גיל 17 ורשם שש הופעות. את עונת 2024/25 סיים בהצלחה במדי הפועל כפר סבא, אליה הושאל, עם 34 הופעות רשמיות ושער אחד.

בעבר שימש כקפטן קבוצת נערים א' של מכבי תל אביב, עמה הניף את צלחת האליפות על חשבונה של מכבי נתניה. ב-30 בדצמבר 2023 נפצע במהלך משחק מול הפועל ירושלים והוחלף בדקה ה-24, אך חזר למגרשים ב-11 במאי 2024 במשחק מול הפועל ראשון לציון, כשנכנס כמחליף בתיקו 1:1 במסגרת ליגת הנוער.

גם בעונת 2022/23 היה שותף להנפת צלחת האליפות של קבוצת נערים ב', שם שימש כקפטן והיה בורג משמעותי בהצלחת הקבוצה. עונה קודם לכן, שיחק בקבוצת נערים ג' והוקפץ מספר פעמים לשחק בקבוצת נערים ב', על אף שהשתייך לשנתון צעיר יותר.

פלדמן הושאל להפועל כפר סבא בעונה החולפת לאחר שמונה שנים ברציפות במדי מכבי תל אביב, מאז הצטרף למועדון בעונת 2015/16 כשחקן טרום ילדים ג'. לאחר שהחלים מפציעתו, הוכיח כי מקומו במכבי תל אביב עדיין שמור, וכי הוא מוכן להמשיך ולהיות חלק חשוב מהפרויקט הצהוב-כחול גם בשנים הקרובות.