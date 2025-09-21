הדרבי שלה: פלגריני העניק לרומא 0:1 על לאציו

המחזור הרביעי בליגה האיטלקית המשיך היום (ראשון), כשבמשחק המוקדם לאציו אירחה את רומא לדרבי לוהט באולימפיקו. הנשרים רצו להתרומם עם ניצחון יוקרתי על היריבה הגדולה, אך ספגו הפסד 1:0 ביתי מרגליו של לורנצו פלגריני. בהמשך, קרמונזה תארח את פארמה, טורינו את אטאלנטה, פיורנטינה את קומו ואינטר את ססואלו.

לאציו – רומא 1:0

שתי הקבוצות הגיעו אחרי הפסדים, המארחת לססואלו והאורחת לטורינו. אך ג'יאלארוסי היו היחידים שהצליחו להתאושש, ולאסוף שלוש נקודות חשובות ששומרות אותם בתמונת הצמרת בסרייה א’. טעות בחלק האחורי של לאציו עם איבוד כדור מיותר, הובילה את סולה לבשל לפלגריני את הגול היחיד בהתמודדות (38’). אצל ג'יאן פיירו גספריני, קונסטנטינוס צימיקאס עלה לבכורה בדקה ה-81. הצרות של לאציו גדלו בדקה ה-85, כשרדה בלהיינה דרך בגסות על מאנו קונה וקיבל את הכרטיס האדום.