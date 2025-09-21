יום ראשון, 21.09.2025 שעה 21:56
כדורסל ישראלי  >> סופר קאפ ישראלי

רבע 2, 00:24: מכבי ת"א - הפועל י-ם 35:42

הסופר קאפ הישראלי: אווירה נהדרת וקצב טוב בהיכל מנורה בשחזור סדרת הגמר מאשתקד, כאשר שתי הקבוצות פתחו נהדר את המשחק על התואר הראשון לעונה

|
אושיי בריסט (רדאד ג'בארה)
אושיי בריסט (רדאד ג'בארה)

המלחמה מול איראן הכריעה כי ליגת ווינר סל תופסק לפני המשחק השלישי בסדרת הגמר שעמדה על 1:1, כלומר הוכרע כי לא תהיה אלופה לעונת 2024/25. והנה עכשיו, הגיע הפיצוי, כאשר בשעה זו מכבי תל אביב פוגשת את הפועל ירושלים בהיכל מנורה לסופר קאפ הישראלי. שתי הפיינליסטיות מהעונה שעברה, עם הזדמנות לקחת תואר.

הסגל של הצהובים נראה שונה מאוד מאיך שהיה בנוי לפני שנה, עם המון שחקנים שעזבו ולא מעט כאלה שהגיעו. בהכנה, החבורה של עודד קטש הפסידה לבני הרצליה, אך לאחר מכן רשמה ניצחונות על זניט ופרטיזן בלגרד על אדמת סרביה במקום הטורניר שהיה מתוכנן בדובאי. בסוף החודש, התל אביבים יתחילו שוב את מסעם ביורוליג.

הירושלמים, בניגוד ליריבה בצהוב, כבר פתחו עונה בזירה המקומית עם משחקי גביע ווינר. תחילה גברו על מכבי ראשון לציון, אחר כך על מכבי עירוני רמת גן ובהמשך עוד תוצאה טובה על הפועל באר שבע/דימונה בדרך לשלב רבע הגמר של התחרות – שם יפגשו את בני הרצליה. כל זה לפני כניסה למשחקים במסגרת האירופית ביורוקאפ.

בפעם האחרונה שהצדדים נפגשו, אז במשחק השני של סדרת הגמר ההיא בארנה, הקבוצה מהבירה ניצחה 74:77 בהארכה עם דרמה אדירה – כשרועי הובר הרים הליאופ אדיר לג’סטין סמית’ שכפה חמש דקות נוספות. שם, החבורה של יונתן אלון ברחה וכפתה משחק שלישי – שמעולם לא שוחק. מי תניף תואר?

אוהדי מכבי תל אביב (רדאד גאוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל ירושלים (רדאד גאוהדי הפועל ירושלים (רדאד ג'בארה)
יונתן אלון (רדאד גיונתן אלון (רדאד ג'בארה)

רבע ראשון: 17:22 למכבי תל אביב

חמישיית מכבי תל אביב: תמיר בלאט, ג’ף דאוטין, אושיי בריסט, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, יובל זוסמן, אנתוני לאמב וג’סטין סמית’.

מי שעלה ראשון על הלוח הוא סמית’, אשר הטביע האליהופ שמסר לו הארפר, הורד הגיב בדאנק משלו בצד השני. סורקין נכנס לעניינים עם ארבע נקודות רצופות, והרכש החדש של ירושלים לאמב רשם את שמו על המשחק גם הוא. דאנק נהדר של בריסט במתפרצת הרים את הקהל המקומי. קפטן הצהובים ג’ון דיברתולומיאו צלף את השלשה הראשונה במשחק לאחר קליעה במעבר, פריצקי הגיב מנגד באחת משלו. סורקין חתם את הרבע עם שלשה על האזר וקבע 17:22 למכבי ת”א.

גג'סטין סמית' מטביע (רדאד ג'בארה)
גג'יילן הורד עולה לסל (רדאד ג'בארה)
גג'ארד הארפר (רדאד ג'בארה)

רבע שני:

ג’ימי קלארק פתח את הרבע עם ארבע נקודות וגרם ליונתן אלון לקחת פסק זמן. בחזרה למגרש, הארפר תפר שתי שלשות שצימקו ל-23:26 לזכות הצהובים. הקצב המשיך להיות נפלא, כאשר דיברתולומיאו לקח כדורים חוזרים בהתקפה שהלהיבו את הקהל, ומהצד השני סמית’ שמר את ירושלים בתמונה.

לאמב העלה את האדומים ליתרון לאחר דקות ארוכות בהן היו בפיגור. עבירה טכנית העניקה לתמיר בלאט את ההזדמנות להשוות את התוצאה מהקו, ובריסט הפך עם קליעות עונשין משלו. סורקין עלה למספר דו ספרתי של נקודות, ובעזרת סלים של דאוטין ובלאט מכבי ת”א השלימה ריצת 0:6 שהעלתה אותה ל-35:42.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */