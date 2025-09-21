רבע 2, 00:24: מכבי ת"א - הפועל י-ם 35:42

המלחמה מול איראן הכריעה כי ליגת ווינר סל תופסק לפני המשחק השלישי בסדרת הגמר שעמדה על 1:1, כלומר הוכרע כי לא תהיה אלופה לעונת 2024/25. והנה עכשיו, הגיע הפיצוי, כאשר בשעה זו מכבי תל אביב פוגשת את הפועל ירושלים בהיכל מנורה לסופר קאפ הישראלי. שתי הפיינליסטיות מהעונה שעברה, עם הזדמנות לקחת תואר.

הסגל של הצהובים נראה שונה מאוד מאיך שהיה בנוי לפני שנה, עם המון שחקנים שעזבו ולא מעט כאלה שהגיעו. בהכנה, החבורה של עודד קטש הפסידה לבני הרצליה, אך לאחר מכן רשמה ניצחונות על זניט ופרטיזן בלגרד על אדמת סרביה במקום הטורניר שהיה מתוכנן בדובאי. בסוף החודש, התל אביבים יתחילו שוב את מסעם ביורוליג.

הירושלמים, בניגוד ליריבה בצהוב, כבר פתחו עונה בזירה המקומית עם משחקי גביע ווינר. תחילה גברו על מכבי ראשון לציון, אחר כך על מכבי עירוני רמת גן ובהמשך עוד תוצאה טובה על הפועל באר שבע/דימונה בדרך לשלב רבע הגמר של התחרות – שם יפגשו את בני הרצליה. כל זה לפני כניסה למשחקים במסגרת האירופית ביורוקאפ.

בפעם האחרונה שהצדדים נפגשו, אז במשחק השני של סדרת הגמר ההיא בארנה, הקבוצה מהבירה ניצחה 74:77 בהארכה עם דרמה אדירה – כשרועי הובר הרים הליאופ אדיר לג’סטין סמית’ שכפה חמש דקות נוספות. שם, החבורה של יונתן אלון ברחה וכפתה משחק שלישי – שמעולם לא שוחק. מי תניף תואר?

אוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

אוהדי הפועל ירושלים (רדאד ג'בארה)

יונתן אלון (רדאד ג'בארה)

רבע ראשון: 17:22 למכבי תל אביב

חמישיית מכבי תל אביב: תמיר בלאט, ג’ף דאוטין, אושיי בריסט, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, יובל זוסמן, אנתוני לאמב וג’סטין סמית’.

מי שעלה ראשון על הלוח הוא סמית’, אשר הטביע האליהופ שמסר לו הארפר, הורד הגיב בדאנק משלו בצד השני. סורקין נכנס לעניינים עם ארבע נקודות רצופות, והרכש החדש של ירושלים לאמב רשם את שמו על המשחק גם הוא. דאנק נהדר של בריסט במתפרצת הרים את הקהל המקומי. קפטן הצהובים ג’ון דיברתולומיאו צלף את השלשה הראשונה במשחק לאחר קליעה במעבר, פריצקי הגיב מנגד באחת משלו. סורקין חתם את הרבע עם שלשה על האזר וקבע 17:22 למכבי ת”א.

ג'סטין סמית' מטביע (רדאד ג'בארה)

ג'יילן הורד עולה לסל (רדאד ג'בארה)

ג'ארד הארפר (רדאד ג'בארה)

רבע שני:

ג’ימי קלארק פתח את הרבע עם ארבע נקודות וגרם ליונתן אלון לקחת פסק זמן. בחזרה למגרש, הארפר תפר שתי שלשות שצימקו ל-23:26 לזכות הצהובים. הקצב המשיך להיות נפלא, כאשר דיברתולומיאו לקח כדורים חוזרים בהתקפה שהלהיבו את הקהל, ומהצד השני סמית’ שמר את ירושלים בתמונה.

לאמב העלה את האדומים ליתרון לאחר דקות ארוכות בהן היו בפיגור. עבירה טכנית העניקה לתמיר בלאט את ההזדמנות להשוות את התוצאה מהקו, ובריסט הפך עם קליעות עונשין משלו. סורקין עלה למספר דו ספרתי של נקודות, ובעזרת סלים של דאוטין ובלאט מכבי ת”א השלימה ריצת 0:6 שהעלתה אותה ל-35:42.