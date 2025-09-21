הרכבים וציונים



ג'וריאן טימבר וז'רמי דוקו נאבקים (IMAGO) ג'וריאן טימבר וז'רמי דוקו נאבקים (IMAGO)

הקרב הגדול של המחזור החמישי בפרמייר ליג מתנהל בשעה זו בין ארסנל למנצ'סטר סיטי, שתי קבוצות שהתחרו בשנים האחרונות על התואר ונמצאות גם העונה במאבק לנסות ולערער על ההגמוניה של ליברפול. אצטדיון האמירויות מארח משחק שמסומן כנקודת מבחן קריטית לשתי היריבות הוותיקות.

מנצ'סטר סיטי מגיעה לאחר פתיחת עונה מגומגמת, אך מאז פגרת הנבחרות היא שבה ליכולת הטובה ביותר שלה. הקבוצה של פפ גווארדיולה הביסה את מנצ'סטר יונייטד ונאפולי השבוע, ונראית שוב כקבוצה קטלנית. עם זאת, הנתון שמדאיג את פפ גווארדיולה הוא המאזן החלש אחרי משחקי ליגת האלופות, חמישה הפסדים בשבעת משחקי הליגה האחרונים ששוחקו מיד אחרי אירופה.

ארסנל מצידה, חוותה הפסד מאכזב באנפילד לפני הפגרה, אך מאז התאוששה עם שני ניצחונות רצופים בליגה בלי לספוג שער, ובנוסף רשמה ניצחון מרשים 0:2 על אתלטיק בילבאו בליגת האלופות. מיקל ארטטה נהנה ממומנטום חיובי בבית, שם קבוצתו ניצחה בשלושה משחקי ליגה רצופים במאזן שערים 0:9. כעת, היא מחפשת להשיג לראשונה מאז דצמבר 2021 רצף של ארבעה ניצחונות ביתיים בליגה ללא ספיגה.

במאזן הראש בראש, ארסנל נמנעה מהפסד בארבעת משחקי הליגה האחרונים מול סיטי (שני ניצחונות ושתי תוצאות תיקו), ובכך היא עלולה להעמיד את גווארדיולה בסכנה של חמישה משחקים רצופים ללא ניצחון מול אותה יריבה, דבר שלא קרה לו מעולם. שני ההפסדים של הסיטיזנס בתקופה הזו הגיעו באמירויות, מה שממחיש את חשיבות הביתיות עבור התותחנים במפגש הזה.