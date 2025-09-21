יום ראשון, 21.09.2025 שעה 15:33
נערים ג' של הפועל פ"ת הביסו 2:6 את הפועל י-ם

הקבוצה של משה אשכנזי מקדימה את הפועל, מכבי חיפה, בית"ר וב"ש בתום 5 מחזורים. ליאם דמארי, ליאב אלבז, לידור חקמון (צמדים) וינאי שיינרמן כבשו

נערים ג' של הפועל פתח תקווה (באדיבות המדיה של המועדון)
נערים ג' של הפועל פתח תקווה (באדיבות המדיה של המועדון)

קבוצת נערים ג' של הפועל פ”ת, המשחקת בליגת נערים ג' - על, הליגה הבכירה לשנתון 2011, המשיכה את פתיחת העונה המרשימה שלה עם ניצחון ענק 2:6 על הפועל ירושלים במסגרת המחזור החמישי. חניכיו של משה אשכנזי מגיעים לחג כשהם בין שלוש הקבוצות המובילות בליגה, יחד עם מכבי תל אביב ומכבי פתח תקווה.

"צריך לדעת לפתוח עונה, להמשיך עונה ולסיים עונה", אמר המאמן אשכנזי ל-ONE, והמספרים בהחלט מגבים את דבריו. אחרי חמישה מחזורים, הפועל פתח תקווה מככבת בצמרת ומקדימה שמות גדולים כמו הפועל תל אביב, מכבי חיפה, בית"ר ירושלים והפועל באר שבע - כולן מועדונים עם קבוצות בוגרים בליגת העל.

המשחק מול הפועל ירושלים נפתח דווקא בצורה פחות טובה. הירושלמים הובילו 1:2 במחצית משערים של רפאל מורדכייב ועידו קסוטו, כאשר ליאם דמארי צימק להפועל פתח תקווה. אבל במחצית השנייה הקבוצה של אשכנזי עלתה מחודשת, שלטה לחלוטין, והפכה את התוצאה בדרך לניצחון מוחץ. ליאב אלבז ולידור חקמון כבשו צמדים, וינאי שיינרמן השלים את השישייה.

נערים גנערים ג' של הפועל פתח תקווה (באדיבות המדיה של המועדון)

הפועל פ"ת היא אחת משלוש הקבוצות שכבשו הכי הרבה שערים בליגה - 16 במספר - ונמצאת גם בין ארבע הקבוצות שספגו הכי מעט. יחד עם מכבי תל אביב ומכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה עדיין ללא הפסד העונה. המשחק הבא של הכחולים ייערך ב-29 בספטמבר, בשכונת התקווה, מול בני יהודה תל אביב, בשעה 16:00.

זו הפעם הראשונה מאז עונת 2018/19 שנערים ג' של הפועל פתח תקווה נמצאים בצמרת לאחר חמישה מחזורים. אז, בליגת נערים ג' שרון, רשמה הקבוצה ארבעה ניצחונות ותיקו אחד, כשהיא חולקת את הפסגה עם עירוני נשר והפועל חדרה - כולן ללא הפסד.

מאותה עונה, רק שחקן אחד הגיע לקבוצת הבוגרים - רוי בן נביא, שרשם העונה כבר שני משחקים. שאר שחקני אותה קבוצה נעלמו מהמפה או ירדו לליגות הנמוכות, בהם גם קרלוס (טיני) צ'קאנה, בנו של שחקן העבר, שמשחק כיום בליגה א' דרום במדי מכבי עירוני אשדוד.

