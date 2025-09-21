הפועל העמק הודיעה: מנקו ייעדר ל-4 שבועות

הפועל העמק תעלה ביום חמישי לרבע גמר גביע ווינר נגד הפועל חולון, אך ללא אחד השחקנים החדשים שלה – רפי מנקו. מי שחזר הקיץ לגלבוע גליל אחרי עשור, נפצע ויפספס את ההתמודדות מול הסגולים וכנראה משחקים נוספים כולל פתיחת הליגה.

הצפוניים הודיעו כי מנקו נפגע בברכו במהלך אליפות אירופה עם נבחרת ישראל, ועל פי האבחנה הרפואית שעבר – ייעדר לתקופה של כארבעה שבועות: “רפי כבר החל בהליך השיקום ואנו מאחלים לו החלמה מהירה וחזרה מיטבית לפרקט”.

כזכור, הנבחרת בהובלת המאמן אריאל בית הלחמי, הביאה הרבה כבוד בטורניר היורובאסקט עם הגעה לשמינית הגמר, שם ישראל נעצרה מול יוון הגדולה. האליפות כללה גם ניצחון גדול על צרפת, כשמנקו שותף פעיל יחד עם שאר החברים שהביאו גאווה בכחול-לבן.