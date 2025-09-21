יום ראשון, 21.09.2025 שעה 14:21
כדורסל ישראלי

הפועל העמק הודיעה: מנקו ייעדר ל-4 שבועות

הצפוניים בישרו כי השחקן שחזר לקבוצה אחרי עשור, נפגע בברכו בעת שהיה ביורובאסקט עם נבחרת ישראל ויהיה חודש בחוץ: "מאחלים החלמה מהירה ומיטבית"

|
רפי מנקו (קרדיט: איגוד הכדורסל)
רפי מנקו (קרדיט: איגוד הכדורסל)

הפועל העמק תעלה ביום חמישי לרבע גמר גביע ווינר נגד הפועל חולון, אך ללא אחד השחקנים החדשים שלה – רפי מנקו. מי שחזר הקיץ לגלבוע גליל אחרי עשור, נפצע ויפספס את ההתמודדות מול הסגולים וכנראה משחקים נוספים כולל פתיחת הליגה.

הצפוניים הודיעו כי מנקו נפגע בברכו במהלך אליפות אירופה עם נבחרת ישראל, ועל פי האבחנה הרפואית שעבר – ייעדר לתקופה של כארבעה שבועות: “רפי כבר החל בהליך השיקום ואנו מאחלים לו החלמה מהירה וחזרה מיטבית לפרקט”.

כזכור, הנבחרת בהובלת המאמן אריאל בית הלחמי, הביאה הרבה כבוד בטורניר היורובאסקט עם הגעה לשמינית הגמר, שם ישראל נעצרה מול יוון הגדולה. האליפות כללה גם ניצחון גדול על צרפת, כשמנקו שותף פעיל יחד עם שאר החברים שהביאו גאווה בכחול-לבן.

