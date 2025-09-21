סמולינסקי סופר צמד שלישיות בארבעה משחקים

"השיטה מתאימה לו", מציינים יודעי דבר בכל הקשור לחלוץ הצעיר, יהלי סמולינסקי, שיחגוג את יום הולדתו ה-16 בחודש נובמבר הקרוב. ארבעה מחזורים חלפו להם בליגת נערים א' – על, הליגה הבכירה בשנתון 2009 לעונת 2025/26 והרי שיהלי, שחקנה של בית"ר ירושלים, העולה החדשה, מככב עם שבעה שערים, כולל צמד שלושערים.

יהלי החל דרכו לפני ארבע עונות בדיוק תחת המעטפת המקצועית של ההתאחדות לכדורגל, כשחבר הוא למחלקת הנוער של הפועל ירושלים. בתום שלוש עונות, בעודו מתפקד כבלם או כקשר אחורי, הרי שהעונה רועי טלמור, מאמנו החדש, לוקח אותו "אקסטרים", כמו שאומרים ומעמיד אותו כ"9" קלאסי. "כמו רוברט לבנדובסקי", מציינים בקרבתו של השחקן הצעיר שפורח העונה.

בחמישי האחרון, קבוצתו של רועי טלמור אירחה בבית וגן את הפועל קריית שמונה, זאת במסגרת המחזור הרביעי בליגת נערים א' – על. קריית שמונה הוליכה 0:1 משער של יהונתן אוחנה והפכה גם ל-1:2 משער של איתי אקסול, אלא טוב שיש בבית"ר ירושלים את יהלי סמולינסקי, הרי שהתכבד הוא בשלושער (54', 75', 77') וניצח הוא המשחק והשאיר את מלוא הנקודות בבית.

יהלי סמולינסקי (נזיה סולטן)

יהלי סיים את ההתמודדות עם פנס בעין, הרי שתוך כדי גליץ' נפגע. זה לא הפריע לחלוץ הצעיר להמשיך ולשחק כדורגל כאהבת נפשו. ב-17/08 החלה העונה עם הפסד צורם בדמות 5:1 למכבי תל אביב, כשמיד לאחר מכן, התכבד יהלי בשלושער ב-1:4 על מ.ס. אשדוד, בשער נוסף ב-2:2 מול מכבי נתניה וכאמור, בסוף השבוע, שלושער שני העונה, בניצחון 2:3 על הפועל קריית שמונה.

יהלי עזב את הפועל ירושלים לאחר שלוש עונות רצופות כאמור, זאת לאחר 85 הופעות, מה שמראה כי היה לשחקן דומיננטי גם במדי האדומים מבירת הנגב. יהלי יוצא לפגרת החג עם פנס בעין, כאמור, יחד עם מספרים מרשימים במיוחד, כשינסה הוא להתאושש מההייפ סביבו, ולהמשיך לעבוד קשה ובצניעות על מנת להוביל קבוצתו לצמרת הגבוהה העונה.