"הופתעתי מה-1:6, התקציב שלנו? 25 מיליון ש"ח"

הפועל פתח תקווה השיגה אמש את אחד מניצחונותיה הגדולים ביותר בהיסטוריה בליגת העל, כשהביסה 1:6 את מכבי בני ריינה. חבר הנהלת המלאבסים עמית צימר התראיין לתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’ והתייחס לתוצאה המדהימה של הקבוצה.

התוצאה הפתיעה אותך?

”כן, אני מוכרח לציין שהיו קצת חששות. היה מאוד חשוב, גם ניר (לוין) וגם עומר (פרץ) דיברו עם השחקנים השבוע על המשחק הזה נגד ריינה, וזה הפתיע”.

כמה התקציב שלכם?

“25 מיליון ש”ח”.

איך הוא מורכב?

”גם מהמנויים שמכרנו, גם מהספונסרים. הספונסר הראשי שלנו, קבוצת “מבנה”, תומך בנו בצורה יוצאת מן הכלל. יש ספונסרים נוספים, “פלאפון” ועוד, וביחד עם האוהדים הצלחנו להעמיד תקציב”.

עומר פרץ עם עמית צימר, טים פלוטקין וניר לוין (באדיבות המועדון)

כמה תקציב מחלקת הנוער?

”3.5 מיליון ש”ח. גם למחלקת הנוער היה אתמול יום נפלא. מה שגילי לבנדה עושה שם נהדר, כל הקבוצות התחרותיות בליגת העל, יש לנו 9 שחקנים בנבחרות”.

כמה שכר השחקנים של הקבוצה הבוגרת?

”בערך 14 מיליון ש”ח. התלכיד שיש, כל הזמן שואלים מי הכוכב של הקבוצה, אבל יש קבוצה”.

עומר פרץ (חג'אג' רחאל)

הכוכב זה המאמן.

”אין ספק ששיתוף הפעולה בין ניר לוין לעומר פרץ מאוד מעניין, הצוות שנבנה הוא מצוין, גם בצוות המקצועי וגם בתלכיד השחקנים, חומר אנושי מאוד איכותי, זה היה חשוב מתחילת הדרך, שכל שחקן וחבר צוות שנכנס יהיה כזה. השקט והעבודה שנעשית בצוות המקצועי ראויה לציון, אבל יש עוד הרבה עבודה. מקווה שהרבה אוהדים יגיעו נגד טבריה, אנחנו עושים הכל כדי להגדיל את כמות הקהל, כי יש מה לראות”.