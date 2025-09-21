יום ראשון, 21.09.2025 שעה 14:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
122-144מכבי ת"א1
107-134הפועל ת"א2
93-163הפועל ב"ש3
71-93מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
75-64בית"ר ירושלים6
62-43הפועל חיפה7
45-54עירוני ק"ש8
35-33בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

"אין כוונה לדון השבוע בהדחת ישראל מאופ"א"

בכיר בארגון הכדורגל האירופי בשיחה עם תוכנית ״שיחת היום״. עם זאת, אם יהיה סיפוח שטחים או הסלמה בעזה ישראל תיכנס לבעיה קשה. במשרד החוץ נערכים

|
חגיגות במכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)
חגיגות במכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

גורם בכיר מאוד באופ״א הבהיר בשיחה עם תוכנית ״שיחת היום״ של ONE כי לארגון אין כוונה להתכנס השבוע כדי לדון בהדחת ישראל מהמשך התחרויות האירופיות. המשמעות: מכבי תל אביב תמשיך לשחק במסגרת הליגה האירופית, ונבחרת ישראל תמשיך להשתתף במשחקי מוקדמות מונדיאל 2026.

עם זאת, גורמים בכדורגל מבהירים כי במקרה של סיפוח שטחים ביהודה ושומרון או במקרה של הסלמה נרחבת ברצועת עזה, שתגרור מספר רב של הרוגים הלחץ להדחת ישראל מהכדורגל האירופי עשוי להתגבר באופן משמעותי.

מאחורי הקלעים ידוע כי יו״ר ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, מנהל כל העת מאבק לבלימת הלחצים נגד ישראל. אולם גם הוא לבדו לא יוכל להגן על מקומה של ישראל אם הדרישות להדחה ילכו ויתעצמו ברחבי אירופה.

שינו זוארץ (ראובן שוורץ)שינו זוארץ (ראובן שוורץ)

לכן, במקביל, גויסו גם משרד החוץ וגורמים נוספים כדי להתמודד עם התרחישים האפשריים. לכל ברור, אם ישראל תנקוט צעדים של סיפוח או אם המלחמה בעזה תחריף, לא יסייעו קשרים מדיניים או לובי והכדורגל הישראלי עלול למצוא עצמו מחוץ למפעלים האירופיים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */