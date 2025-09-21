"יונתן כהן? מ-19:00 - יתרון לשחקנים חופשיים"

מנור סולומון שבישל אמש (שבת) בניצחון ויאריאל 1:2 על אוססונה, הוכיח בחלון ההעברות של הקיץ באירופה עד כמה הוא יכול להיות דרמטי ממש עד הדקה ה-90. היום (ראשון) הוא היום האחרון של החלון בישראל ומדובר ברגעים מותחים עבור שחקנים, סוכנים והקבוצות בכלל. על כל הנושאים הללו דיבר גלעד קצב בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

אני מניח שאתם מאוד מרוצים מהפתיחה הזו של מנור.

”מאוד מרוצים, כבר בהופעת הבכורה לרשום בישול”.

דיברת עם מנור אחרי המשחק?

”מרוצה. 2 משחקים הראשונים הוא לא שותף, נכנס אתמול, בישל והיה חלק מהמהפך”.

קינג סולומון: נכנס ובישל בנגיעה הראשונה

איך קיבלו אותו בספרד?

”קבלת פנים יפה מאוד. מי שמכיר אותו יודע שהוא ילד קסם, נחמד, מדבר בגובה העיניים, לא שחצן, ובכל מקום אוהבים אותו”.

יום אחרון של ההעברות, יש משהו מעניין?

”לא רואה שיגיעו העברות גדולות ביום הזה. יש העברות”.

יונתן כהן לא רוצה לשחק כדורגל?

”ישחק כדורגל בסוף, הכל בסדר. בסוף הוא מחליט מה הוא רוצה. מ-19:00 יש יתרון לשחקנים החופשיים כי נסגר החלון. יש המון שחקנים טובים בחוץ שאין ספק שכל יום שהם בחוץ בטח לא עושה להם טוב. מאמין שבתקופה הקרובה גם הוא וגם יואב הופמייסטר שחופשיים, יחתמו בקבוצות”.

אורי עזו הושאל לאשדוד?

”נגמרה הסוגיה, אני מקווה עד אחרי הצהריים זה ייגמר סופית”.

אורי עזו (חג'אג' רחאל)

תן לנו עוד חדשה מעניינת.

“יאן יוסופוב חתם אצלנו בסוכנות, הוא ילד מוכשר מאוד שצריך לשחק וכנראה שהוא יעבור בהשאלה מבית”ר ירושלים לעירוני מודיעין”.