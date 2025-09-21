יום ראשון, 21.09.2025 שעה 14:57
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
122-144מכבי ת"א1
107-134הפועל ת"א2
93-163הפועל ב"ש3
71-93מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
75-64בית"ר ירושלים6
62-43הפועל חיפה7
45-54עירוני ק"ש8
35-33בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

"יונתן כהן? מ-19:00 - יתרון לשחקנים חופשיים"

גלעד קצב דיבר ב"שיחת היום" על אקס מכבי ת"א ("בסוף הוא ישחק"), סולומון ("קיבלו אותו יפה מאוד"), סאגת אורי עזו, הופמייסטר והכישרון של בית"ר

|
יונתן כהן (IMAGO)
יונתן כהן (IMAGO)

מנור סולומון שבישל אמש (שבת) בניצחון ויאריאל 1:2 על אוססונה, הוכיח בחלון ההעברות של הקיץ באירופה עד כמה הוא יכול להיות דרמטי ממש עד הדקה ה-90. היום (ראשון) הוא היום האחרון של החלון בישראל ומדובר ברגעים מותחים עבור שחקנים, סוכנים והקבוצות בכלל. על כל הנושאים הללו דיבר גלעד קצב בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

אני מניח שאתם מאוד מרוצים מהפתיחה הזו של מנור.
”מאוד מרוצים, כבר בהופעת הבכורה לרשום בישול”.

דיברת עם מנור אחרי המשחק?
”מרוצה. 2 משחקים הראשונים הוא לא שותף, נכנס אתמול, בישל והיה חלק מהמהפך”.

קינג סולומון: נכנס ובישל בנגיעה הראשונה

איך קיבלו אותו בספרד?
”קבלת פנים יפה מאוד. מי שמכיר אותו יודע שהוא ילד קסם, נחמד, מדבר בגובה העיניים, לא שחצן, ובכל מקום אוהבים אותו”.

יום אחרון של ההעברות, יש משהו מעניין?
”לא רואה שיגיעו העברות גדולות ביום הזה. יש העברות”.

יונתן כהן לא רוצה לשחק כדורגל?
”ישחק כדורגל בסוף, הכל בסדר. בסוף הוא מחליט מה הוא רוצה. מ-19:00 יש יתרון לשחקנים החופשיים כי נסגר החלון. יש המון שחקנים טובים בחוץ שאין ספק שכל יום שהם בחוץ בטח לא עושה להם טוב. מאמין שבתקופה הקרובה גם הוא וגם יואב הופמייסטר שחופשיים, יחתמו בקבוצות”.

אורי עזו הושאל לאשדוד?
”נגמרה הסוגיה, אני מקווה עד אחרי הצהריים זה ייגמר סופית”.

אורי עזו (חגאורי עזו (חג'אג' רחאל)

תן לנו עוד חדשה מעניינת.
“יאן יוסופוב חתם אצלנו בסוכנות, הוא ילד מוכשר מאוד שצריך לשחק וכנראה שהוא יעבור בהשאלה מבית”ר ירושלים לעירוני מודיעין”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */