"שהשחקנים יסבלו, לא שקלתי להיפרד מדראפיץ'"

בני ריינה ספגה אתמול (ראשון) 6:1 מהפועל פתח תקווה, הפסד נוסף שהשאיר את החבורה מהמגזר ללא אף ניצחון עדיין העונה. בעלי המועדון, סעיד בסול, עלה לדבר על המצב של הקבוצה בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות “ישראייר”.

איך אתה רואה את ההפסד שלכם?

”מזעזע”.

לא ציפית שהקבוצה תיראה ככה?

”הם לא צריכים להיראות ככה”.

אמרת לשחקנים לבוא ב-7 בבוקר לאימון?

”הם מרוויחים כסף וכנראה לא מעריכים את המקום שמעריכים בו אותם, אז שיתחילו לסבול. כמו שאני והקהל סובל מהם ומהיכולת שלהם, אז שיסבלו”.

שחקני בני ריינה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

אולי עשיתם קבוצה פחות טובה מהעונה שעברה?

”גם אם זה נכון, וזה יכול להיות, אנחנו לא יכולים להיראות כמו אתמול, בטח לא מול קבוצה שאמורה להיות ברמה שלנו, שהתקציב הוא דומה”.

מה החלק של דראפיץ’ באיך שהקבוצה נראית?

”אני מתייחס לקבוצת כדורגל כקבוצה. כולם נושאים באחריות. נכון לרגע זה כולנו פישלנו”.

שקלת להיפרד ממנו?

”לא”.

אתה חושב שהוא יוציא את הקבוצה מאיפה שהיא נמצאת?

”ימים יגידו, סבלנות זה דבר משתלם”.

סלובודן דראפיץ' (עמרי שטיין)

כרגע ריינה בין המועמדות לרדת ליגה.

”בכל קבוצה אנחנו קבוצה מועמדת לירידה, גם בעונה שעברה שסיימנו בפלייאוף העליון הכתבים סימנו אותנו כקבוצה שהולכת לרדת ליגה”.

הפעם אתם נראים קבוצה חלשה.

”ספגנו 15 שערים ב-4 משחקים, זה נתון מזעזע. בסופו של דבר נילחם עד הדקה האחרונה. אני לא יודע להגיד מה יהיה בעוד חודשיים”.

יש חיזוק שתעשו היום ברגע האחרון?

”עד עכשיו אין כלום באופק”.

דראפיץ’ ביקש ממך לעשות שינויים בסגל?

”יש 2 שחקנים זרים שצריכים לעבור בבקרה, אחד שנעביר אותו היום והשני שעוד לא נחת”.

אז אתה אופטימי בסופו של דבר?

”אני תמיד לוקח את הדברים דרך נתונים ותוצאות. עד עכשיו התוצאות מזעזעות, אבל אני מאמין בסגל שלנו, יש לנו שחקנים טובים”.

מה החלק שלך באיך שהקבוצה נראית?

”הכל עליי”.