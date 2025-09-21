אביו של רועי אלקוקין: לויזו? מחבקים כל תחרות

הפועל תל אביב השיגה אתמול (שבת) 2:6 נהדר על מ.ס אשדוד, בתצוגת שערים נפלאה מבחינתה. אחד השחקנים המרכזיים באותה תצוגה היה רועי אלקוקין, שכבש צמד וגם סידר שער נוסף לסתיו טוריאל. לקשר יש 2 שערים ו-2 בישולים עד כה העונה. אביו, גולן, עלה לדבר על היכולת הטובה של בנו בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות “ישראייר”.

אתה מרוצה?

”מרוצים ומתרגשים, בקושי ישנתי, אבל מנסים לחבק את הרגע הזה”.

איפה הילד היה עד עכשיו? לפני שנתיים אפילו ויתרו עליו, היה במכבי הרצליה והנה החזירו אותו והוא פורח.

”התחלנו את הדרך בבית”ר ירושלים עד גיל 15, ואז בוקסנבוים הביא אותנו להפועל תל אביב. רועי עשה שם דרך נהדרת, לקח אליפויות בנערים ב’ ונערים א’. בנוער הוא עשה עונה טובה עם 13 שערים והפועל חשבו שיש להם שנתון מצוין כדי לקחת אליפות בנוער ורצו אותו בתור חריג גיל. קצת התנגדנו כי הרגשנו שהוא יכול ללכת לקריירת בוגרים”.

“הוא נשאר בסוף בתור חריג ועשה שליש עונה טובה, היה מלך השערים של ליגת הנוער. ואז חשבו שבאמת מיותר להשאיר אותו בנוער ושהוא צריך להתחשל. חשבתי שהוא יכול לקבל את ההזדמנות בבוגרים של הפועל, אבל הם חשבו קצת אחרת. הלכנו להרצליה ואז חזרנו להפועל ואז הכוכבים קצת הסתדרו כי הקבוצה ירדה ליגה וזו הייתה הזדמנות עבורו”.

שחקני הפועל תל אביב מברכים את רועי אלקוקין (שחר גרוס)

הביאו עכשיו את לויזו על העמדה שלו.

”מחבקים כל תחרות. נמצאים במועדון גדול, בחרנו להיות בהפועל, זו אימפריה, זה ברור שרועי יחווה תחרות. גם הוא וגם לויזו שחקנים טובים ותהיה תחרות טובה על העמדה”.

בנו אחלה קבוצה בהפועל ונותנים גם את המקום לצעירים.

”בוקסנבוים עשה קסמים במחלקת הנוער כשעוד לא היו אמצעים, והיום יש את כל האמצעים. היום ברדה מחדיר בצעירים אמונה ונותן להם את הבמה”.