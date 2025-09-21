יום ראשון, 21.09.2025 שעה 15:34
שונות  >> שיחת היום של שוופס

"הדרבי לא יופסק אם יפרצו למגרש, אנשים יעצרו"

נצ"מ בועז סמוכה מפקד מרכז כרמל, ב"שיחת היום" על ההיערכות לקראת הפועל חיפה נגד מכבי חיפה: "מקווה שהאוהדים בוגרים". וגם: התוצאה של אלי לוונטל

|
המשטרה בסמי עופר (עמרי שטיין)
המשטרה בסמי עופר (עמרי שטיין)

הדרבי החיפאי בפתח. הפועל חיפה ומכבי חיפה ייפגשו הערב (ראשון) ב-20:30 בסמי עופר, למשחק מסקרן על השליטה בעיר. המפגש הקודם בניהן נגמר בניצחון מוחץ לצד האדום, עם 1:5 זכור במיוחד. לקראת ההתמודדות, שכוללת גם היערכות מבחינת אבטחה כמובן, ניצב משנה בועז סמוכה, מפקד מרכז כרמל, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות “ישראייר”.

איך אתם נערכים למשחק הזה מבחינת הקהל והכל?
”ביצענו כמשטרה עבודת מטה עם כל הגופים. הכנו פקודה מדויקת – 320 שוטרים יפעלו ועוד 420 סדרנים, זה מספיק בהחלט. אישית אני לא יכול לראות אוהדים שפורצים לכר הדשא או זורקים אבוקות, לא נעים לראות את זה, אנחנו ערוכים לכל תרחיש”.

אם אנשים יפרצו למגרש, מה תעשה?
”לא מפסיק, עוצר את אנשים. מקווה שיהיה רגוע לגמרי, במיוחד שמחר ראש השנה, יש אווירת חג. מקווה שהאוהדים בוגרים ובאו לראות את השחקנים משחקים. כל מפר סדר ייעצר. אני מאחל לכולם להגיע ולצאת בשלום וליהנות מהמשחק”.

המשטרה בסמי עופר (עמרי שטיין)המשטרה בסמי עופר (עמרי שטיין)

מתי נפתחים השערים?
”18:30”.

אתה חדש בתפקידך.
”35 שנה במשטרה. אני חדש במרחב כרמל, אבל ותיק מאוד כשקצין משטרה בכדורגל”.

“הפועל חיפה צריכה את אנטמן במיטבו, ייגמר 1:1”

גם אלי לוונטל, שחקן העבר של הפועל חיפה, דיבר על הדרבי ב”שיחת היום”.

מה אתה חושב על הדרבי הערב?
”הזדמנות טובה להפועל חיפה לראות אם היא יכולה להתמודד עם הקבוצות הגדולות”.

שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)

יותר אופטימי מהפועל חיפה?
”כן, מכמה סיבות. הקבוצה התחזקה ועל כל תפקיד יש 2 שחקנים, גם כששחקנים עולים מהספסל הרמה לא יורדת, מה שקרה לפני חודש. אופק ביטון, רותם חטואל ולירן סרדל, תמיר ארבל, יעלו מהספסל, זה טוב. גל אראל קרא את המפה נכון כשעבר ל-4-3-3 והקבוצה נראית הרבה יותר טוב.

אני חושב שהעוצמה של מכבי חיפה זה בעיקר במשחק הגובה. הפועל חיפה צריכה את ניב אנטמן במיטבו כדי להוציא נקודות. הוא שוער ברמה טובה, אם הוא ישלוט היום בכדורי הגובה, הפועל חיפה יכולה להוציא את הנקודות. אני מקווה לשמוח, יודע שהפועל חיפה תביא בסביבות 5,000 אוהדים”.

תוצאה שלך?
”1:1”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */