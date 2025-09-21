"הדרבי לא יופסק אם יפרצו למגרש, אנשים יעצרו"

הדרבי החיפאי בפתח. הפועל חיפה ומכבי חיפה ייפגשו הערב (ראשון) ב-20:30 בסמי עופר, למשחק מסקרן על השליטה בעיר. המפגש הקודם בניהן נגמר בניצחון מוחץ לצד האדום, עם 1:5 זכור במיוחד. לקראת ההתמודדות, שכוללת גם היערכות מבחינת אבטחה כמובן, ניצב משנה בועז סמוכה, מפקד מרכז כרמל, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות “ישראייר”.

איך אתם נערכים למשחק הזה מבחינת הקהל והכל?

”ביצענו כמשטרה עבודת מטה עם כל הגופים. הכנו פקודה מדויקת – 320 שוטרים יפעלו ועוד 420 סדרנים, זה מספיק בהחלט. אישית אני לא יכול לראות אוהדים שפורצים לכר הדשא או זורקים אבוקות, לא נעים לראות את זה, אנחנו ערוכים לכל תרחיש”.

אם אנשים יפרצו למגרש, מה תעשה?

”לא מפסיק, עוצר את אנשים. מקווה שיהיה רגוע לגמרי, במיוחד שמחר ראש השנה, יש אווירת חג. מקווה שהאוהדים בוגרים ובאו לראות את השחקנים משחקים. כל מפר סדר ייעצר. אני מאחל לכולם להגיע ולצאת בשלום וליהנות מהמשחק”.

המשטרה בסמי עופר (עמרי שטיין)

מתי נפתחים השערים?

”18:30”.

אתה חדש בתפקידך.

”35 שנה במשטרה. אני חדש במרחב כרמל, אבל ותיק מאוד כשקצין משטרה בכדורגל”.

“הפועל חיפה צריכה את אנטמן במיטבו, ייגמר 1:1”

גם אלי לוונטל, שחקן העבר של הפועל חיפה, דיבר על הדרבי ב”שיחת היום”.

מה אתה חושב על הדרבי הערב?

”הזדמנות טובה להפועל חיפה לראות אם היא יכולה להתמודד עם הקבוצות הגדולות”.

שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)

יותר אופטימי מהפועל חיפה?

”כן, מכמה סיבות. הקבוצה התחזקה ועל כל תפקיד יש 2 שחקנים, גם כששחקנים עולים מהספסל הרמה לא יורדת, מה שקרה לפני חודש. אופק ביטון, רותם חטואל ולירן סרדל, תמיר ארבל, יעלו מהספסל, זה טוב. גל אראל קרא את המפה נכון כשעבר ל-4-3-3 והקבוצה נראית הרבה יותר טוב.

אני חושב שהעוצמה של מכבי חיפה זה בעיקר במשחק הגובה. הפועל חיפה צריכה את ניב אנטמן במיטבו כדי להוציא נקודות. הוא שוער ברמה טובה, אם הוא ישלוט היום בכדורי הגובה, הפועל חיפה יכולה להוציא את הנקודות. אני מקווה לשמוח, יודע שהפועל חיפה תביא בסביבות 5,000 אוהדים”.

תוצאה שלך?

”1:1”.