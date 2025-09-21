נמני: מכבי ת"א תיקח 7-8 נקודות בשלב הליגה

זה לא הלך לה קל, אך מכבי תל אביב נשארה אתמול (שבת) מושלמת בליגת העל עם ניצחון מאוחר ודרמטי 1:2 על הפועל ירושלים. הצהובים בפסגת הטבלה עם 12 נקודות מתוך 12 אפשריות, כשכעת פניהם למשחקים בליגה האירופית. אבי נמני עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות “ישראייר” על אלופת המדינה של ז’רקו לאזטיץ’.

איך אתה רואה את הניצחון של מכבי ת”א אתמול?

”מכבי גילתה אופי יוצא דופן אתמול, לצאת מפיגור בדקות לא פשוטות, בנחיתות מספרית, ולנצח את המשחק הזה זה מראה על המון אופי. אנחנו רואים את שמחת החיים שיש בקבוצה, כל שחקני הספסל נכנסו לכר הדשא ושמחים מכל הלב, זה מראה על קבוצה בריאה וצריך לתת קרדיט לכל השחקנים שנכנסו כמחליפים והצליחו להביא שינוי. לאזטיץ’ לדעתי אתמול עשה חילופים בשלב מאוחר מדי, לעומת משחקים קודמים שהוא ניהל בצורה טובה מאוד. אף אחד לא מושלם, כולם צריכים להיות מרוצים מהעבודה הטובה שהוא עושה”.

המבחן האמיתי שלו יהיה ביום רביעי מול פאוק סלוניקי.

”מכבי קיבלה הגרלה קשה מאוד, אבל 3 המשחקים הראשונים הם משחקים שהיא על הנייר יכולה להוציא בהם נקודות. מכבי לדעתי קבוצה לא פחות טובה מפאוק ויש לה את היכולת לצאת מיוון עם נקודות. אני חושב שעצם ההעפלה של מכבי לליגה האירופית זה הישג בפני עצמו. אסור לשכוח שהיא בלי אצטדיון ביתי ובלי הקהל שלה, ואתמול הקהל שלה עשה קפיצת מדרגה ונתן דחיפה מדהימה שהחזירה את הקבוצה למשחק למרות שהיא הייתה בחיסרון מספרי”.

מכבי תל אביב בטירוף אחרי המהפך הדרמטי (רדאד ג'בארה)

לאזטיץ': היה קשה, אבל שמח איך שלטנו במשחק

כמה נקודות לדעתך מכבי תל אביב תיקח בשלב הליגה?

”אני מעריך שמכבי תיקח 7-8 נקודות בשלב הבתים האירופי”.