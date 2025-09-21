יום ראשון, 21.09.2025 שעה 18:20
ליגת העל Winner 25-26
122-144מכבי ת"א1
107-134הפועל ת"א2
93-163הפועל ב"ש3
71-93מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
75-64בית"ר ירושלים6
62-43הפועל חיפה7
45-54עירוני ק"ש8
35-33בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

"חבל שבישראל פרמייר טק לא התעקשו על השם"

זוהר בראיון ל"שיחת היום" על ר"ג ("תהיה החלטת ממשלה עם תקציב משמעותי לאצטדיון לאומי", ארד ("מזמן שמנו הכל מאחורינו"), ההפגנות, המלחמה ועוד

נדב רייסברג (ישראל פרמייר טק)
נדב רייסברג (ישראל פרמייר טק)

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, דיבר היום (ראשון) בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’. על הפרק: החטופים, השפעת המלחמה על הספורט, ההפגנות נגד ישראל פרמייר טק בוואלטה אספניה, השנה שהייתה, שיפוץ אצטדיון ר”ג וגם יעל ארד.

אנחנו בתקופת מלחמה, אוטוטו חג.
”תקופה מאתגרת. כולנו מתמקדים בהמון דברים חשובים, לשמור על ישראל במסגרת האירועים הבינלאומיים, בעולם הספורט והתרבות, ואנחנו מאמינים שהמשימה תצלח”.

יש לך בשורה או שביב של תקווה למשפחות החטופים, השבוע הנשיא טראמפ אמר שיש עוד חטופים שהם כבר לא בין החיים?
”לצערי הרב כרגע עדיין לא יודעים לאן פני החמאס מועדות. אנחנו מכים בו בעוצמה כדי שיבין שאין לו ברירה”?

מתי כל החטופים יוחזרו? (חגי מיכאלי)מתי כל החטופים יוחזרו? (חגי מיכאלי)

שנתיים לא מתקדם כלום.
”החלטנו להכריע את המלחמה בחודשיים-שלושה הקרובים, עזה תהיה כבושה לחלוטין, חמאס לא יוכל להסתובב על פני השטח. אנחנו רוצים לגרום לכך שהחמאס יבין שאין לו ברירה, אלא להניח את הנשק ולשחרר את החטופים”.

ישראל שוב נאבקת שלא יעיפו אותה מהמפעלים הבינלאומיים.
”אנחנו נמצאים בתיאום מלא עם כל הגורמים הרשמיים של ישראל, בין אם זה ההתאחדות לכדורגל או הוועד האולימפי, אנחנו בשיח מתמיד כל מול כל הענפים האחרים כדי לשמור על ישראל בכל המפעלים. נכון לרגע זה ברוך השם הכל בסדר ואנחנו נשארים בכל המפעלים. כרגע אנחנו מצליחים לנהל את האירוע בצורה טובה וזו ההזדמנות לתת מילה טובה לשינו זוארץ ויעל ארד שעושים עבודה טובה מאוד ברמה הבינלאומית ואנחנו משתדלים לא להפריע להם, אנחנו לא רוצים לערב פוליטיקה בספורט.

“הלחץ מאוד כבד והלחץ הוא קטארי, הם עושים לחץ גדול על ישראל ביחד עם מדינות אנטישמיות מאירופה כמו אירלנד וספרד שפועלות נגד ישראל. הפוליטיקה צריכה להיות מחוץ לספורט, אנחנו רוצים לקוות שהמצב יישאר ככה ולא ישתנה לרעה”.

שינו זוארץ (חגי מיכאלי)שינו זוארץ (חגי מיכאלי)

איכזב אותך שבישראל פרמייר טק נכנעו ללחץ והורידו את השם ישראל?
”הם היו צריכים להתעקש להשאיר את השם וחבל שהם החליטו את מה שהחליטו”.

יש משהו חיובי שאתה לוקח מהשנה הזו?
”לא מעט. ברמה הספורטיבית הראינו התקדמות אדירה בהרבה מאוד פרמטרים וזאת בתקופת מלחמה מורכבת. כשמצב יירגע ויוכלו להביא את הזרים הכי טובים נהיה במצב עוד יותר טוב והספורט הישראלי יעלה עוד מדרגה, אני מאוד אופטימי לגבי עתיד הספורט הישראלי”.

מה לגבי התקציבים?
”אני גאה לומר שלמרות כל הוצאות המלחמה הרבות והקיצוצים שערכתי במשרד, בזכות אותו מו”מ תקציבי ראשון שעשינו יחד עם כל ראשי הספורט, הצלחנו למנוע קיצוצים ובזכות זה יש פיצויים על המלחמה למועדונים שצריכים לארח בחו”ל ולאבד את ההכנסות. עשינו דברים מעל כל ציפייה בעולם הספורט תוך כדי מלחמה”.

מיקי זוהר (שחר גרוס)מיקי זוהר (שחר גרוס)

משהו התקדם לגבי אצטדיון ר”ג שאמרת פה בראיון לפני מספר חודשים שיש לכם כוונה להפוך אותו לאצטדיון לאומי?
”לא, אבל כשתהיה החלטת ממשלת, בתוכה יהיה תקציב משמעותי עם אצטדיון לאומי. הגיע הזמן שיהיה אצטדיון לאומי עם הרבה מקומות, שיוכל לשמש באופן קבוע גם להופעות ואירועים בהיקפים של יותר מ-50,000 איש. יש תמיכה לדבר הזה מראש הממשלה ומגורמים נוספים”.

כבר אין את המתח שהיה בינך לבין יעל ארד?
”מזמן שמנו הכל מאחורינו, עובדים בשיתוף פעולה חיובי, פורה ומלא לטובת הספורט הישראלי".

