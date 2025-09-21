יום ראשון, 21.09.2025 שעה 14:20
כדורסל ישראלי

אליצור נתניה מתלבטת לגבי בון, אזובויקה סיכם

במועדון טרם החליטו מה לעשות עם הפורווד שחתום עד סוף החודש בקבוצה, הסנטר ששיחק ב-NBA אמור לחתום. בריילי אלברט ששייך למכבי ת"א לא הרשים ושוחרר

|
אודוקה אוזבויקה (IMAGO)
באליצור נתניה ממשיכים להכין את הקבוצה לליגת העל. בריילי אלברט, ששייך למכבי תל אביב והם מחפשים להשאיל אותו, היה במבחנים בקבוצה, אך בסופו של דבר הוחלט לא להחתים אותו.

כמו כן, קיילב בון, שעזב את נס ציונה בגלל אי התאמה, חתם בחוזה זמני, שנגמר בסוף החודש ובקבוצה מתלבטים מה לעשות איתו. הסנטר הניגרי אודוקה אוזבויקה, שחתם בעירוני אילת, אך שוחרר, כשהוחלט שהקבוצה לא תשחק בליגת העל, סיכם את תנאיו במועדון ובקבוצה מקווים שהחוזה ייחתם בימים הקרובים.

אוזבויקה בן ה-26, שמתנשא לגובה של 2.11 מטרים, נבחר בסיבוב הראשון של הדראפט בשנת 2020 על ידי יוטה ג'אז ושיחק גם בפיניקס סאנז. כאמור, יצטרף בקרוב לנתניה.

