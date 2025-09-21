"אברמוב לא דובר אמת, נותן לקהל לעשות הכל"

בית”ר ירושלים, התשובה לברק אברמוב, הפועל תל אביב, האפשרות לרכוש את הפועל חיפה והשיחות עם מכבי נתניה ואייל סגל. אלי טביב דיבר היום (ראשון) על הכל בראיון מרתק לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE והתייחס לפתיחה של הקבוצות בליגת העל ולשלל נושאים. התוכנית משודרת בחסות ‘ישראייר’.

מה דעתך על המחזורים האחרונים שפורים בשערים?

”זו כמות שערים באמת שלא ראינו הרבה זמן בכדורגל הישראלי. רמת הכדורגל לא מספיק טובה, זה רק אומר שיש לנו הגנות חלשות מאוד, צריך להסתכל על הצד הטוב והלא בטוב”.

מה הרשים אותך ביותר?

”כמות השערים הגדולים שהובקעה במחזור הזה, אבל זה היה כדורגל לא מספיק טוב”.

מה דעתך על פתיחת העונה של בית”ר?

”אנחנו רואים שהיא לא משחקת כדורגל מספיק טוב יחסית לעונה שעברה. בעונה שעברה היא שיחקה הרבה יותר טוב. מתחילת העונה לא ראינו משחק טוב של בית”ר ולדעתי זה בגלל השינוי שהם עשו בקיץ. חשבנו שהם יביאו שחקנים יותר טובים והם הביאו שחקנים פחות טובים. אמרתי לקראת סיום העונה שאם בית”ר תשתדרג ב-2-3 שחקנים ותישאר עם הסגל הקיים, היא תעשה קפיצת מדרגה, אבל הביאה שחקנים פחות טובים – חלוץ שלא הוכיח את עצמו, חלש מאוד”.

שחקני בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

“בלמים וקישור לא מספיק טובים, במיוחד הזרים, שהם אלה שעושים את השינוי, ואת זה ראינו אתמול, אפילו שהיא ניצחה. ראינו שק”ש הייתה טובה יותר מבית”ר ירושלים. לא ראינו תצוגת כדורגל גדולה. בבית”ר כל הזמן דיברו שהנה עכשיו אחרי שסיימנו מקום 4 עם משחקים טובים הקפיצה תבוא. הם התחילו באירופה חלש מאוד, בקונפרנס ליג שזו הרמה הכי חלשה באירופה בקושי הצליחו לנצח משחק אחד או שניים והודחו בסוף בשלב השני מול קבוצה מאוד חלשה, ובליגה אנחנו רואים שזה עד עכשיו כישלון”.

מה היית עושה אחרת בבית”ר ירושלים?

”הייתי משאיר את השחקנים. הייתי משחרר את מרסלן. הייתי עושה בסך הכל רק 2-3 שינויים, מביא בלם, קשר אחורי וחלוץ ברמה גבוהה. הם שחררו את טוואמסי ואת ג’ורג’, שיכול היה להיות חלוץ מחליף טוב. הם החליפו את כל הזרים ואף אחד מהזרים החדשים לא מחליף אותי. מה שמחזיק את היום מבחינה כלכלית זה האוהדים, כי הם קנו 13,500 מנויים. ברק אברמוב לא היה צריך להכניס את היד לכיס. כדי לקחת אליפות, אם אתה לא בא ועושה באמת רכש רציני אתה לא יכול. הם מסתכלים על שחקנים פנויים כדי לא להשקיע בקבוצה. הוא לא רכש שום שחקן כמו מכבי ת”א ומכבי חיפה, אברמוב לא מסוגל לרכוש שחקן במיליון או מיליון וחצי, ובקצב הזה בית”ר לא תתקרב לזה. עם אברמוב אני לא רואה את בית”ר לוקחת אליפות בשנים הקרובות”.

ברק אברמוב (אורן בן חקון)

השלד הישראלי נשאר בקבוצה.

”מי שעושה את ההבדל בכל קבוצה זה הזרים”.

אברמוב אמר שהוא מנהל יותר טוב ממך, ושהשארת חובות בבית”ר.

”זה מצחיק אותי כי הוא אמר שהשארתי חובות. כולכם יודעים שלא מכרתי לו את הקבוצה, אלא לחוגג. הוא רכש מחוגג את הקבוצה אחרי 5 שנים, אבל אם אתם שואלים אותי יש ביניהם עסקה משולשת שאתם לא שומעים על זה שום מילה. מי שהשאיר את החובות זה חוגג, לא אני. מה שהוא עשה בבני יהודה כולם יודעים, את השחקנים הכי טובים הוא מכר שם. כולם יודעים שהקהל לא רצה אותו שם כי הוא רצה להחזיק את הקבוצה מבלי להשקיע וכך הוא עושה גם בבית”ר היום. אברמוב לא יכול לעשות מה שאלונה, יעקב שחר או מיץ’ עושים. הוא לא משקיע 20-30 מיליון שקלים בעונה כדי לקחת אליפות”.

אברמוב אומר שאם יבוא מיליונר הוא ייתן לו את הקבוצה.

”סיפורים כאלה כל אחד יכול לספר. אם יבוא אדם כזה, הוא יגיד לו תביא 100 מיליון שקל. הוא אוהב להיות באור הזרקורים. אני לא קונה את מה שהוא אומר. הוא תמיד יפיל את זה על ידי זה שהוא ידרוש מהרוכש 100 או 200 מיליון”.

"סיפורים כאלה כל אחד יכול לספר". ברק אברמוב (חגי מיכאלי)

אברמוב מנהל טוב יותר ממך?

”עם עובדות אי אפשר להתווכח. הבאתי ב-4 שנים קבוצה מפורקת בהפועל תל אביב ל-3 גביעים ברציפות, לדאבל ולהגיע לכל עונה לשלב בתים אירופי, כולל פעם אחת לליגת האלופות. בבית”ר ירושלים ב-4 שנים מתוך 5 שנים סיימנו במקום מהליגה שהוביל אותה לאירופה. גם בכסף הגדול שהיה בבית”ר בעבר היא בחיים לא הגיעה לשלב הפלייאוף בליגה האירופית, ואצלי זה קרה”.

אבל גם אתה מכרת שחקנים.

”התמודדנו על האליפות בעונה האחרונה שלי, והפסדנו את האליפות ממש במחזורים האחרונים, לא היינו 30 נקודות ממקום ראשון כמו שבית”ר עשתה בעונה הכי טובה שלה תחת אברמוב. הצגנו כדורגל מעולה נגד קבוצות עם תקציבים של מעל 100 מיליון. אם מכרתי שחקנים, הבאתי טובים יותר. לא רציתי לשחרר אז את אצילי, הוא הלך לבוררות והצליח להשתחרר. אי אפשר להגיד שמכרתי כדי להכניס למועדון. אברמוב שחרר את קאני כי הוא רצה כסף למועדון, פחות להכניס את היד לכיס. הם השתמשו בקאני בעונה שעברה והוא הוכיח את עצמו, הוא היה שחקן מאוד חשוב גם העונה לבית”ר, אבל אברמוב ראה יותר את הכסף מאשר את טובת הקבוצה. כשרוצים להעלות שחקן כנף מהספסל, אין לבית”ר את מי להכניס. יש לקאני חוזה ואם אברמוב היה רוצה באמת הוא יכול היה לא לשחרר אותו”.

סילבה קאני (עמרי שטיין)

אייל סגל אמר שאם ההצעה שלך הייתה הכי טובה, היית מקבל את מכבי נתניה.

”זה כבר היסטוריה. כל השנים הוא אמר שהוא משקיע במכבי נתניה. הוא עשה תרגיל חכם ושיקר לי לאורך כל המשא ומתן. כשנתניה הייתה צריכה כסף, לקחה הלוואה מהבנק וסגל היה ערב לכסף. כשהוא מכר שחקנים, נתניה פשוט קיבלה את הכסף, שילמה אותו לבנק והוא שחרר את הערבות שלו. הוא נתן לקסטין את הקבוצה בחינם, אבל ע”י זה שהוא מכר את השחקנים הטובים שלו הוא שחרר את הערבות שלו ולא היה צריך לשלם שקל בכל השנים שלו בנתניה”.

אתה פגוע ממנו?

”זה כבר מאחוריי, אני לא מסתכל אחורה. עם כל זה שציינתם אותו כאוהד מכבי נתניה ושיושב, הכל היה משחק. מה שעניין אותו זה לקבל את הכסף שלו בחזרה”.

אתה עדיין חושב שאייל סגל מונע מעניין גזעני?

”היה מה שהיה, מסתכל קדימה ולא רוצה להיכנס לזה. אתם רואים היום את מכבי נתניה”.

אייל סגל ורוס קסטין (פרטי)

מה היית עושה שם אחרת?

”הרבה. דיברתי איתו עוד לפני סוף העונה ואמרתי לו שצריכים להתכונן ולהסתכל על שחקנים מעכשיו, שלוקח זמן להביא זרים. הוא חיכה לדקה ה-90 כדי למכור את הקבוצה, ומכר לאדם שהכדורגל לא מעניין אותו, נתניה לא מעניינת אותו. יש שם משהו כשר, אבל מסריח”.

הציעו לך לרכוש את הפועל חיפה?

”נכון שיואב כץ אדם שאני מאוד מכבד ושהשקיע הרבה כסף בהפועל חיפה. הוא הציע לי לרכוש את הפועל חיפה, אבל זה לא התאים לי. נתניה יותר התאימה לי. קיבלתי הצעות מהפועל חדרה ועוד קבוצות. אני עדיין לא רוצה לחזור לכדורגל הישראלי. קרץ לי יותר מכבי נתניה, זה מועדון עם היסטוריה, מתקן טוב, אוהדים, ואפשר היה לעשות שם משהו גדול ולהחזיר אותה למקומה הטבעי”.

יואב כץ (עמרי שטיין)

קסטין לא יצליח להחזיר את מכבי נתניה למקומה הטבעי?

”אדם שחי בארה”ב והכדורגל לא מעניין אותו והוא בכלל לא פה ונותן לאחרים לנהל את הקבוצה ולא משקיע כסף זה בלוף אחד גדול. לא רואה אותם מגיעים לפלייאוף העליון. ואי אפשר להאשים את יוסי אבוקסיס, לא נתנו לו כלים להצליח”.

מה אתה חושב על מה שקרה באימון המסכם?

”זאת שערורייה, כי אברמוב נותן לאותם אוהדים לעשות הכל, וזה מה שקורה, זאת התוצאה בהתייחסות שלו לאותם אוהדים, אם זה מכירת ציוד שלא עשיתי ולא נתתי להם למכור ציוד של בית”ר, אם זה הפריבילגיות שהוא נותן לאותם אוהדים ואפילו לא מעיר להם על קריאות גזעניות, והנה זה בא לו בפרצוף”.

מה היית עושה במקרה כזה?

”לא שמענו שום התייחסות מאברמוב גם למקרים קודמים. הוא שומר על יחסים אדוקים עם אותו קומץ כדי שיוותרו לו על דברים אחרים, על חוסר ההשקעה שלו במועדון”.

אוהדי בית"ר ירושלים עם תצוגה באימון הפתוח (ראובן שוורץ)

יגידו שאלי טביב מקנא.

”זה מאחוריי. עברו שנים מאז שהייתי בקבוצה. אני זה שמכרתי את הקבוצה, אז במה יש לי לקנא?”

האם קיבלת הצעה לקחת את הפועל ראשל”צ?

”כן, ואני מכבד מאוד את רז קינסטליך, אבל זה לא התאים לי”.

מי תיקח אליפות?

”מכבי תל אביב. היא נראית הכי טוב, גולדהאר זה בעלים שבאמת עושה הכל למען הצלחת הקבוצה. אני זוקף את ההצלחה שלהם למיץ’ ולא למאמן, אם צריך להביא שחקן ב-2-3 מיליון אירו הוא עושה את זה, לא כמו בעלים אחרים”.