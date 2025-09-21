יום ראשון, 21.09.2025 שעה 16:22
האלופה נגד סגניתה. בשעה זו, אייאקס ואוסקר גלוך שעל הספסל, מתארחים אצל פ.ס.וו איינדהובן במסגרת המחזור השישי בליגה ההולנדית. קבוצתו של ג'ון הייטינחה יודעת, ניצחון יהיה שווה טיפוס מעל היריבה הביתית בטבלה. הישראלי וחבריו יעמדו במשימה?

החבורה של פיטר בוס מגיעה אחרי הפסד 3:1 לסן ז’ילואז וענאן חלאילי במסגרת ליגת האלופות, אך עם מאזן כמעט מושלם בזירה המקומית – ארבעה ניצחונות לעומת הפסד אחד. שלוש נקודות ישוו את איינדהובן לפיינורד שבפסגה, וילחיצו אותה לפני משחקה נגד אלקמאר בהמשך היום (ראשון).

אייאקס, שהפסידה לאינטר 2:0 בצ’מפיונס בשבוע שעבר, עדיין לא נראית כמו שהיא מצפה מעצמה כשברקע גם הביקורות על המאמן לגבי השיתוף המועט של גלוך. הישראלי מקווה להיכנס לקצב ולהשתתף גם בתרומה ישירה לשערים, כשמפגש גדול מול איינדהובן הוא בהחלט הזדמנות מצוינת להוכיח שהוא ראוי.

הקבוצות נפגשו לא פחות מ-187 פעמים, כשהאורחת מאמסטרדם היא זו שמובילה ומחזיקה ב-80 ניצחונות אל מול 73 של פ.ס.וו. עוד 34 משחקים הסתיימו ללא הכרעה.

מחצית ראשונה
  • '28
  • שער בפנדל
  • סרג'יניו דסט הכשיל ברחבה את אוליבר אדווארסן והשופט שרק לפנדל. קנת טיילור ניגש אל הנקודה הלבנה ובעט טוב אל הפינה השמאלית של הרשת
ישמעאל סייברי חוגג (IMAGO)ישמעאל סייברי חוגג (IMAGO)
  • '6
  • שער
  • שער! פ.ס.וו איינדהובן עלתה ל-0:1: איבן פרישיץ' מצא בהגבהה נהדרת את ראשו של ישמעאל סייברי, שנגח פנימה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט סרדאר גוזבויוק שרק לפתיחת ההתמודדות!
