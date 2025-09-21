יום ראשון, 21.09.2025 שעה 21:56
מכבי חיפה
שער טריבאנט סטיוארט (14)
בישול בישול: סוף פודגוראנו
שער נפסל טריבאנט סטיוארט השער נפסל (26)
דקה 65
1 1
שופט: גל לוי
שער רועי זיקרי (38)
הפועל חיפה
דורון בן דור | 21/09/2025 20:30
הרכבים וציונים
 
 
רועי זיקרי כובש (שחר גרוס)
רועי זיקרי כובש (שחר גרוס)

המחזור הרביעי בליגת העל ממשיך בשעה זו, עם משחק גדול נוסף כשהפועל חיפה כמארחת פוגשת בסמי עופר את מכבי חיפה, בדרבי לוהט. ה-1:5 של הצד האדום בעיר מהעונה שעברה עוד מהדהד, כשהירוקים מחפשים להחזיר תשובה ולאסוף את שלוש הנקודות.

החבורה של גל אראל מגיעה עם לא מעט ביטחון לאור שני ניצחונות רצופים, בדמות 0:2 על בני סכנין ו-1:2 על הפועל ירושלים. בתקווה שדברים ימשיכו להתחבר הביתיים בהתמודדות הזו ינסו לשחזר את אותה חמישייה נהדרת על היריבה העירונית לפני ארבעה חודשים, או לפחות לצאת עם ידם על העליונה.

מנגד, דייגו פלורס וחניכיו מגיעים אחרי 1:5 על מ.ס אשדוד כשלפני כן, סיימו ב-0:0 בלבד אצל בית”ר ירושלים, תוצאה שעצרה אותם לאחר מחזור פתיחה בו הביסו 0:4 את בני ריינה. הדרבי הקודם אולי יושב בראש ואולי לא, אך בכל מקרה הירוקים צריכים את הניצחון בשביל לא לתפוס מרחק גדול מדי מיריבות הצמרת.

חוץ מה-1:5 המדובר של הפועל חיפה בעונה הקודמת, הפעם האחרונה שהדרבי החיפאי היה אדום הייתה ב-23/24 עם 0:2. בטווח, מכבי חיפה השיגה שני ניצחונות עם 1:4 ו-0:2, כשבין לבין קיבלנו גם תוצאת תיקו – 1:1. באיזה צבע תיצבע העיר חיפה בסיום הערב?

מחצית שניה
  • '54
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב לשון גולדברג
  • '52
  • החמצה
  • בעיטה של דולב חזיזה הלכה החוצה
שון גולדברג עולה לנגיחה (שחר גרוס)שון גולדברג עולה לנגיחה (שחר גרוס)
  • '46
  • החמצה
  • הפועל חיפה כמעט הביכה שוב את ההגנה הירוקה, ג'ייבון איסט הגיע לאחד על אחד מול ירמקוב, שעצר אותו
מחצית ראשונה
מתיאס נהואל (עמרי שטיין)מתיאס נהואל (עמרי שטיין)
נאור סבג ואיתן אזולאי (עמרי שטיין)נאור סבג ואיתן אזולאי (עמרי שטיין)
טריבנטה סטיוארט (עמרי שטיין)טריבנטה סטיוארט (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה מאוכזבים (שחר גרוס)שחקני מכבי חיפה מאוכזבים (שחר גרוס)
שחקני הפועל חיפה חוגגים עם רועי זיקרי. איזה גול (שחר גרוס)שחקני הפועל חיפה חוגגים עם רועי זיקרי. איזה גול (שחר גרוס)
עלי מוחמד מאוכזב (שחר גרוס)עלי מוחמד מאוכזב (שחר גרוס)
שחקני הפועל חיפה חוגגים עם רועי זיקרי. איזה גול (שחר גרוס)שחקני הפועל חיפה חוגגים עם רועי זיקרי. איזה גול (שחר גרוס)
אוהדי הפועל חיפה פורצים למגרש אחרי השער (שחר גרוס)אוהדי הפועל חיפה פורצים למגרש אחרי השער (שחר גרוס)
רועי זיקרי בטירוף (שחר גרוס)רועי זיקרי בטירוף (שחר גרוס)
רועי זיקרי כובש (שחר גרוס)רועי זיקרי כובש (שחר גרוס)
  • '39
  • שער
  • שער! הפועל חיפה השוותה ל-1:1: איזה גול! החילופים של גל אראל עשו את שלהם והמארחת חזרה למשחק. רועי זיקרי קיבל את הכדור ברחבה, חתך למרכז ושחרר טיל אדיר לחיבורים שלא הותיר הפעם לירמקוב שום סיכוי
סוף פודגוראנו (עמרי שטיין)סוף פודגוראנו (עמרי שטיין)
  • '33
  • כרטיס צהוב
  • צהוב לפודגוראנו
לארי אנגולו יורד לספסל (שחר גרוס)לארי אנגולו יורד לספסל (שחר גרוס)
דור מלול מתעמת עם אוהדים ביציע (שחר גרוס)דור מלול מתעמת עם אוהדים ביציע (שחר גרוס)
  • '31
  • חילוף
  • אופק ביטון נכנס במקומו של רג'יס אנדו
  • '31
  • חילוף
  • גל אראל לא חיכה וערך חילוף כפול: דור מלול המוצהב פינה את מקומו לתמיר ארבל
דולב חזיזה מול רועי זיקרי (שחר גרוס)דולב חזיזה מול רועי זיקרי (שחר גרוס)
  • '29
  • החמצה
  • הפועל חיפה כמעט עקצה. דור מלול מצא במסירה נהדרת את רועי זיקרי שהיה באחד על אחד מול גיאורגי ירמקוב, אך השוער יצא עם ידו על העליונה והציל את הירוקים
פייר קורנו (עמרי שטיין)פייר קורנו (עמרי שטיין)
שון גולדברג (עמרי שטיין)שון גולדברג (עמרי שטיין)
טריבנטה סטיוארט בטירוף (עמרי שטיין)טריבנטה סטיוארט בטירוף (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה מאושרים (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה מאושרים (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה מאושרים (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה מאושרים (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה מאושרים (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה מאושרים (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה חוגגים, שחקני הפועל חיפה מאוכזבים (שחר גרוס)שחקני מכבי חיפה חוגגים, שחקני הפועל חיפה מאוכזבים (שחר גרוס)
שחקני מכבי חיפה חוגגים יתרון מהיר (שחר גרוס)שחקני מכבי חיפה חוגגים יתרון מהיר (שחר גרוס)
שחקני מכבי חיפה. פתיחה חלומית (שחר גרוס)שחקני מכבי חיפה. פתיחה חלומית (שחר גרוס)
טריבנטה סטיוארט ושחקני מכבי חיפה בטירוף (שחר גרוס)טריבנטה סטיוארט ושחקני מכבי חיפה בטירוף (שחר גרוס)
טריבנטה סטיוארט ושחקני מכבי חיפה בטירוף (שחר גרוס)טריבנטה סטיוארט ושחקני מכבי חיפה בטירוף (שחר גרוס)
טריבנטה סטיוארט (עמרי שטיין)טריבנטה סטיוארט (עמרי שטיין)
  • '13
  • שער
  • שער! מכבי חיפה עלתה ל-0:1: האורחת עלתה ליתרון! סוף פודגוראנו הציל כדור אבוד בסמוך לקו החוץ, חדר נהדר לרחבה והעביר כדור רוחב מושלם לטריבנטה סטיוארט, שכבש את שערו השלישי העונה בליגה
דור מלול מול דולב חזיזה (שחר גרוס)דור מלול מול דולב חזיזה (שחר גרוס)
  • '6
  • כרטיס צהוב
  • דור מלול ספג צהוב אחרי עבירה על דולב חזיזה
עבדולאי סק (עמרי שטיין)עבדולאי סק (עמרי שטיין)
  • '5
  • כרטיס צהוב
  • צהוב לרוי נאווי
איתן אזולאי (עמרי שטיין)איתן אזולאי (עמרי שטיין)
  • '3
  • החמצה
  • הצמד איתן אזולאי את טריבנטה סטיוארט התחממו: הקשר הגביה כדור קרן מדויק לחלוץ, שעשה תנועה נהדרת לפינה הקצרה ונגח מעט מעל המסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • גל לוי הוציא את ההתמודדות לדרך
שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)
שחקני הפועל חיפה (שחר גרוס)שחקני הפועל חיפה (שחר גרוס)
אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)
אוהדי הפועל חיפה (עמרי שטיין)אוהדי הפועל חיפה (עמרי שטיין)
אוהדי מכבי חיפה (שחר גרוס)אוהדי מכבי חיפה (שחר גרוס)
הטקס לשופט העבר אברהם קליין לפני המשחק (שחר גרוס)הטקס לשופט העבר אברהם קליין לפני המשחק (שחר גרוס)
דייגו פלורס (שחר גרוס)דייגו פלורס (שחר גרוס)
גל אראל ודייגו פלורס (שחר גרוס)גל אראל ודייגו פלורס (שחר גרוס)
גל אראל (עמרי שטיין)גל אראל (עמרי שטיין)
