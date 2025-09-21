הרכבים וציונים



רועי זיקרי כובש (שחר גרוס) רועי זיקרי כובש (שחר גרוס)

המחזור הרביעי בליגת העל ממשיך בשעה זו, עם משחק גדול נוסף כשהפועל חיפה כמארחת פוגשת בסמי עופר את מכבי חיפה, בדרבי לוהט. ה-1:5 של הצד האדום בעיר מהעונה שעברה עוד מהדהד, כשהירוקים מחפשים להחזיר תשובה ולאסוף את שלוש הנקודות.

החבורה של גל אראל מגיעה עם לא מעט ביטחון לאור שני ניצחונות רצופים, בדמות 0:2 על בני סכנין ו-1:2 על הפועל ירושלים. בתקווה שדברים ימשיכו להתחבר הביתיים בהתמודדות הזו ינסו לשחזר את אותה חמישייה נהדרת על היריבה העירונית לפני ארבעה חודשים, או לפחות לצאת עם ידם על העליונה.

מנגד, דייגו פלורס וחניכיו מגיעים אחרי 1:5 על מ.ס אשדוד כשלפני כן, סיימו ב-0:0 בלבד אצל בית”ר ירושלים, תוצאה שעצרה אותם לאחר מחזור פתיחה בו הביסו 0:4 את בני ריינה. הדרבי הקודם אולי יושב בראש ואולי לא, אך בכל מקרה הירוקים צריכים את הניצחון בשביל לא לתפוס מרחק גדול מדי מיריבות הצמרת.

חוץ מה-1:5 המדובר של הפועל חיפה בעונה הקודמת, הפעם האחרונה שהדרבי החיפאי היה אדום הייתה ב-23/24 עם 0:2. בטווח, מכבי חיפה השיגה שני ניצחונות עם 1:4 ו-0:2, כשבין לבין קיבלנו גם תוצאת תיקו – 1:1. באיזה צבע תיצבע העיר חיפה בסיום הערב?