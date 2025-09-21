יום ראשון, 21.09.2025 שעה 23:41
יום ראשון, 21/09/2025, 22:00אצטדיון יוהאן קרויףליגה ספרדית - מחזור 5
חטאפה
דקה 80
3 0
שופט: ריקרדו דה בורגוס
שער פראן טורס (15)
בישול בישול: ראפיניה
שער פראן טורס (34)
בישול בישול: דני אולמו
שער דני אולמו (63)
ברצלונה
ליגה ספרדית 25-26
152-105ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
104-105ויאריאל3
107-85אספניול4
94-75אלצ'ה5
97-96בטיס6
94-64חטאפה7
96-65אתלטיק בילבאו8
78-95סביליה9
75-55אלאבס10
78-65ולנסיה11
65-65אתלטיקו מדריד12
64-45אוססונה13
56-55ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
49-95לבאנטה16
38-15אוביידו17
29-55ריאל סוסיאדד18
210-55מיורקה19
115-25ג'ירונה20
21/09/2025 22:00
הרכבים וציונים
 
 
שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)
שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

אחרי 1:2 חשוב ולא פשוט בכלל על ניוקאסל במסגרת המחזור הראשון של ליגת האלופות, ברצלונה חוזרת לזירה המקומית למשחק מול חטאפה שנערך בשעה זו, במסגרת המחזור החמישי בליגה הספרדית. המטרה של האנזי פליק וחניכיו – להתקרב שוב לריאל מדריד.

לפני משחק החוץ באנגליה בצ’מפיונס, בארסה כתשה את ולנסיה עם 0:6 מהדהד שבו פרמין לופס, רוברט לבנדובסקי וראפיניה השלימו צמדים. הקטלונים מצפים כאמור להמשיך באותה מגמה, בטח כשהבלאנקוס מושלמים בפסגה ותפיסת מרחק מהם בשלב כזה של העונה עלול לסבך את הדברים.

מנגד, האורחת מגיעה גם היא על רקע ניצחון בזכות 0:2 על אוביידו, כשהיא עם תשע נקודות בקופה (נקודה פחות מהבלאוגרנה). המשמעות? הפתעה והחבורה של חוסה בורדלאס תעקוף את האדומים-כחולים בטבלה.

המשחק הקודם בין הקבוצות בעונה שעברה נגמר ב-1:1 אצל חטאפה, ובפעם האחרונה שברצלונה אירחה – היא השיגה 0:1 קטן בלבד. למרות הרושם שלחבורה מקטלוניה הולך קשה מול היריבה הזו, הנתונים אומרים אחרת, לפחות כשזה אצל בארסה. הבלאוגרנה לא הפסידו ב-20 משחקיהם האחרונים בבית נגד חטאפה בלה ליגה.

מחצית שניה
  • '62
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-0:3: הקטלונים חוגגים ולא מרחמים. כדור ארוך נשלח אל עבר מרקוס ראשפורד שנותר חופשי והעביר רוחב, אולמו הגיע מאחור ומול שער ריק בעט בנגיעה לפינה
  • '60
  • חילוף
  • גם דה יונג יצא, מארק קסאדו נכנס
  • '60
  • חילוף
  • חילוף כפול בברצלונה. טורס יצא, פרמין לופס נכנס
  • '59
  • החמצה
  • ברצלונה קיבלה בעיטה חופשית, אולמו ניסה את מזלו, הכדור הלך מעל השער
מרקוס ראשפורד (IMAGO)מרקוס ראשפורד (IMAGO)
רוברט לבנדובסקי מוכשל (IMAGO)רוברט לבנדובסקי מוכשל (IMAGO)
  • '58
  • כרטיס צהוב
  • משחק אגרסיבי מאוד. ללא כדור, עבדל אבקאר הכשיל את לבנדובסקי וקיבל כרטיס צהוב
  • '54
  • כרטיס צהוב
  • גם כריסטנסן נכנס לפנקס של השופט
  • '48
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה נפלאה לחטאפה, שמנסה לחזור למשחק. לואיס מייה השאיר כדור לחאבי מוניוז המחליף, שבעט בוולה נהדר, אך פספס את המסגרת במעט
ג'רארד מרטין (La Liga)ג'רארד מרטין (La Liga)
פרנקי דה יונג במאבק (La Liga)פרנקי דה יונג במאבק (La Liga)
  • '46
  • חילוף
  • בורחה מיוראל פינה את מקומו גם כן, אבו קמארה נכנס
  • '46
  • חילוף
  • גם דקונם יצא, דאוינצ'י נכנס
  • '46
  • חילוף
  • חילוף משולש בחטאפה. מרטין יצא, חאבי מוניוס נכנס
  • '46
  • חילוף
  • חילוף ראשון בברצלונה. ראפיניה יצא, מרקוס ראשפורד נכנס
מחצית ראשונה
  • '44
  • כרטיס צהוב
  • גם ג'נה דקונם נכנס לפנקס של השופט
פרנקי דה יונג שומר את מריו מרטין (IMAGO)פרנקי דה יונג שומר את מריו מרטין (IMAGO)
פדרי בפעולה (IMAGO)פדרי מול אדריאן ליסו (IMAGO)
  • '43
  • החמצה
  • ברצלונה לא עוצרת ופראן טורס כמעט השלים שלושער. פדרי שלח כדור עומק נפלא לחלוץ הספרדי, שהפעם הבעיטה שלו בוולה הלכה למשקוף
  • '42
  • כרטיס צהוב
  • גם אדריאן ליסו ראה את הכרטיס הצהוב
  • '41
  • החמצה
  • ברצלונה כמעט כבשה את השער השלישי. הפעם, רוברט לבנדובסקי השתחרר נפלא ובעט טוב, אך דויד סוריה היה במקום והדף. כמה שניות לאחר מכן, אולמו השתלט על סף הרחבה וניסה את מזלו בבעיטה חזקה, אך הכדור הלך גבוה מעל השער
פראן טורס ודני אולמו חוגגים (IMAGO)פראן טורס ודני אולמו חוגגים (IMAGO)
שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)
פראן טורס בטירוף (IMAGO)פראן טורס בטירוף (IMAGO)
  • '34
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-0:2: כמה מהר, כמה קל זה לחבורה של האנזי פליק. כדור שהורחק על ידי הגנת הקטלונים הגיע עד ראפיניה, שעמד לפני החצי, הברזילאי התקדם ובנגיעה שלח לפראן טורס, שבאחד על אחד לא התבלבל ובעט היישר לרשת. כולם היו בטוחים שיש נבדל, אך ברצלונה חגגה וכבר ב-0:2
  • '32
  • כרטיס צהוב
  • גם ראפיניה נכנס לפנקס של השופט
ג'רארד מרטין (La Liga)ג'רארד מרטין (La Liga)
פראן טורס (La Liga)פראן טורס (La Liga)
  • '28
  • החמצה
  • כמעט השער השני של ברצלונה. אולמו הכניס כדור עומק נפלא לפדרי, שהעביר רוחב לרוברט לבנדובסקי, אך החלוץ הפולני שלח רגל ופספס במילימטרים את הכדור
  • '25
  • אחר
  • הקצב מעט נרגע, ברצלונה מחזיקה יותר בכדור, אך לא מגיעה להזדמנויות
פראן טורס ורוברט לבנדובסקי (La Liga)פראן טורס ורוברט לבנדובסקי (La Liga)
שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)
פראן טורס מאושר (IMAGO)פראן טורס מאושר (IMAGO)
פראן טורס חוגג (IMAGO)פראן טורס חוגג (IMAGO)
  • '15
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-0:1: כבר אחרי פחות מ-15 דקות בלבד, ביצוע מדהים של הקטלונים. ראפיניה הכניס כדור עומק מושלם לאולמו שהגיע מקו שני, הקשר הספרדי נתן אחורנית עם העקב, פראן טורס סיים בנגיעה. איזה שער נפלא של ברצלונה
  • '8
  • החמצה
  • חצי מצב ראשון של הקטלונים. פדרי יצא קדימה, העביר כדור לאולמו שהעביר רוחב לפראן טורס, אך הבעיטה של האחרון נבלמה
ז'ול קונדה (La Liga)ז'ול קונדה (La Liga)
פרנקי דה יונג (La Liga)פרנקי דה יונג (La Liga)
  • '3
  • כרטיס צהוב
  • מריו מרטין קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק אחרי שלוש דקות בלבד
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט ריקרדו דה בורגוס הוציא את ההתמודדות לדרך!
