21/09/2025 22:00
שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)
אחרי 1:2 חשוב ולא פשוט בכלל על ניוקאסל במסגרת המחזור הראשון של ליגת האלופות, ברצלונה חוזרת לזירה המקומית למשחק מול חטאפה שנערך בשעה זו, במסגרת המחזור החמישי בליגה הספרדית. המטרה של האנזי פליק וחניכיו – להתקרב שוב לריאל מדריד.
לפני משחק החוץ באנגליה בצ’מפיונס, בארסה כתשה את ולנסיה עם 0:6 מהדהד שבו פרמין לופס, רוברט לבנדובסקי וראפיניה השלימו צמדים. הקטלונים מצפים כאמור להמשיך באותה מגמה, בטח כשהבלאנקוס מושלמים בפסגה ותפיסת מרחק מהם בשלב כזה של העונה עלול לסבך את הדברים.
מנגד, האורחת מגיעה גם היא על רקע ניצחון בזכות 0:2 על אוביידו, כשהיא עם תשע נקודות בקופה (נקודה פחות מהבלאוגרנה). המשמעות? הפתעה והחבורה של חוסה בורדלאס תעקוף את האדומים-כחולים בטבלה.
המשחק הקודם בין הקבוצות בעונה שעברה נגמר ב-1:1 אצל חטאפה, ובפעם האחרונה שברצלונה אירחה – היא השיגה 0:1 קטן בלבד. למרות הרושם שלחבורה מקטלוניה הולך קשה מול היריבה הזו, הנתונים אומרים אחרת, לפחות כשזה אצל בארסה. הבלאוגרנה לא הפסידו ב-20 משחקיהם האחרונים בבית נגד חטאפה בלה ליגה.
מחצית שניה
-
'62
- שער! ברצלונה עלתה ל-0:3: הקטלונים חוגגים ולא מרחמים. כדור ארוך נשלח אל עבר מרקוס ראשפורד שנותר חופשי והעביר רוחב, אולמו הגיע מאחור ומול שער ריק בעט בנגיעה לפינה
-
'60
- גם דה יונג יצא, מארק קסאדו נכנס
-
'60
- חילוף כפול בברצלונה. טורס יצא, פרמין לופס נכנס
-
'59
- ברצלונה קיבלה בעיטה חופשית, אולמו ניסה את מזלו, הכדור הלך מעל השער
-
'58
- משחק אגרסיבי מאוד. ללא כדור, עבדל אבקאר הכשיל את לבנדובסקי וקיבל כרטיס צהוב
-
'54
- גם כריסטנסן נכנס לפנקס של השופט
-
'48
- הזדמנות ראשונה נפלאה לחטאפה, שמנסה לחזור למשחק. לואיס מייה השאיר כדור לחאבי מוניוז המחליף, שבעט בוולה נהדר, אך פספס את המסגרת במעט
-
'46
- בורחה מיוראל פינה את מקומו גם כן, אבו קמארה נכנס
-
'46
- גם דקונם יצא, דאוינצ'י נכנס
-
'46
- חילוף משולש בחטאפה. מרטין יצא, חאבי מוניוס נכנס
-
'46
- חילוף ראשון בברצלונה. ראפיניה יצא, מרקוס ראשפורד נכנס
מחצית ראשונה
-
'44
- גם ג'נה דקונם נכנס לפנקס של השופט
-
'43
- ברצלונה לא עוצרת ופראן טורס כמעט השלים שלושער. פדרי שלח כדור עומק נפלא לחלוץ הספרדי, שהפעם הבעיטה שלו בוולה הלכה למשקוף
-
'42
- גם אדריאן ליסו ראה את הכרטיס הצהוב
-
'41
- ברצלונה כמעט כבשה את השער השלישי. הפעם, רוברט לבנדובסקי השתחרר נפלא ובעט טוב, אך דויד סוריה היה במקום והדף. כמה שניות לאחר מכן, אולמו השתלט על סף הרחבה וניסה את מזלו בבעיטה חזקה, אך הכדור הלך גבוה מעל השער
-
'34
- שער! ברצלונה עלתה ל-0:2: כמה מהר, כמה קל זה לחבורה של האנזי פליק. כדור שהורחק על ידי הגנת הקטלונים הגיע עד ראפיניה, שעמד לפני החצי, הברזילאי התקדם ובנגיעה שלח לפראן טורס, שבאחד על אחד לא התבלבל ובעט היישר לרשת. כולם היו בטוחים שיש נבדל, אך ברצלונה חגגה וכבר ב-0:2
-
'32
- גם ראפיניה נכנס לפנקס של השופט
-
'28
- כמעט השער השני של ברצלונה. אולמו הכניס כדור עומק נפלא לפדרי, שהעביר רוחב לרוברט לבנדובסקי, אך החלוץ הפולני שלח רגל ופספס במילימטרים את הכדור
-
'25
- הקצב מעט נרגע, ברצלונה מחזיקה יותר בכדור, אך לא מגיעה להזדמנויות
-
'15
- שער! ברצלונה עלתה ל-0:1: כבר אחרי פחות מ-15 דקות בלבד, ביצוע מדהים של הקטלונים. ראפיניה הכניס כדור עומק מושלם לאולמו שהגיע מקו שני, הקשר הספרדי נתן אחורנית עם העקב, פראן טורס סיים בנגיעה. איזה שער נפלא של ברצלונה
-
'8
- חצי מצב ראשון של הקטלונים. פדרי יצא קדימה, העביר כדור לאולמו שהעביר רוחב לפראן טורס, אך הבעיטה של האחרון נבלמה
-
'3
- מריו מרטין קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק אחרי שלוש דקות בלבד
-
'1
- השופט ריקרדו דה בורגוס הוציא את ההתמודדות לדרך!