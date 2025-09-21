גיבוי לפריד שהלך נגד ה-VAR ונשאר בהחלטתו

המחזור הרביעי בליגת העל סיפק לנו אתמול (שבת) מספר משחקים גדולים עם כמות שערים חריגה. אחד מהם היה בניצחון 2:5 של מכבי נתניה על עירוני טבריה, כאשר החבורה של יוסי אבוקסיס ביצעה מהפך בדרך לשלוש נקודות ראשונות העונה.

בתוך כך, הוועדה המקצועית של איגוד השופטים הבהירה היום כי הפנדל שנשרק לזכות היהלומים בדקה ה-48 היה מוצדק, זאת לאור נגיעת יד של עומר יצחק ברחבה: “היד של המגן פתוחה ומגדילה את נפח הגוף”.

עוד הוסיפו בוועדה: “שופט המסך טעה כשהמליץ לשופט לבחון את האירוע במסך, השופט צדק כשנשאר בהחלטתו המקורית”. את בעיטת העונשין מ-11 המטרים הבקיע מקסים פלקושצ’נקו והעניק באותו הרגע את השוויון לנתנייתים (1:1). השופט בהתמודדות היה יגאל פריד.