שנהיה לראש: הספורט האולימפי רוצה מדליות

שנה עברית אחת הסתיימה לה ובשנה החדשה נהוג לייחל לימים טובים יותר. הספורט האולימפי בישראל יתחיל בשנה הקרובה ללחוץ על דוושת הגז, אחרי שעבר שנה פוסט אולימפית בה בדרך כלל לוקחים את הדברים בקלות יותר, וזה אומר שבשלוש השנים הקרובות נתחיל לראות את הכוכבים חוזרים לבמות הגדולות במטרה לרשום הישגים.

מעתה והלאה יש עוד שלוש שנים עד לאולימפיאדת לוס אנג׳לס 2028 וקצת קשה לנבא, אבל רוב האיגודים המובילים כבר עכשיו מסמנים מטרות - לכמה מדליות הם מכוונים? מי נתן תחזית מאתגרת? איזה ענף מנמיך ציפיות? ועל סמך מה הם החליטו על כך? כבר עכשיו, ONE מציב יעדים ומסמן ביומן מה עשוי להיות בעוד שלוש שנים קדימה.

ג׳ודו: 2-3 מדליות

ענף הספורט הישראלי המצליח ביותר במשחקים האולימפיים הוא הג׳ודו, שסיפק תשע מתוך 20 המדליות האולימפיות. באולימפיאדת פאריס 2024 הוא הגיע לשיאו, כמו כל המשלחת, עם הזכייה בשלוש מדליות אולימפיות מתוך השבע. אלא שעכשיו, דברים משתנים.

נבחרת ישראל בג'ודו (רדאד ג'בארה)

המאמן אורן סמדג׳ה, שחווה אירוע אישי טרגי, זז הצידה ומפסיק לאמן את נבחרת הגברים. שני הרשקו, מאמן נבחרת הנשים שעשה דברים אדירים איתן, קיבל את המושכות וכעת איחד את כולם לנבחרת אחת גדולה. בנשים, המדליסטיות רז הרשקו וענבר לניר ימשיכו ויהיו בגיל 30 ו-28, כך שהן עדיין מסוגלות להתמודד שוב על המקום בפודיום. לגבי יתר הנשים, עוד מוקדם לדעת משום שהנבחרת מתחדשת. לגבי הגברים, הנבחרת הגדולה והמצליחה כבר די התפרקה, מצב ספורטאי העתיד עדיין לוט בערפל ורק בשנים הקרובות יהיה ברור יותר האם יצמחו יורשים ראויים.

המוטו של שני הרשקו הוא לעשות דברים בלתי רגילים שעדיין לא נעשו. כלומר, הוא מכוון למדליית זהב ראשונה ורוצה גם להעמיד ג’ודאי שיהיה מועמד ראוי למדליה. כלומר, לפי ההערכות, איגוד הג׳ודו מכוון לזכייה בשתיים או שלוש מדליות אולימפיות, בתקווה לייצר אולי אלוף או אלופה אולימפית. קשה להעריך מה יהיה וייתכן כי המטרות ישתנו בעוד כשנה-שנתיים, אבל בענף כרגיל מכוונים גבוה.

שני הרשקו (עמית שיסל)

התעמלות: מדליה ושני גמרים

במשחקים האולימפיים בטוקיו 2020 ובמשחקים האולימפיים בפאריס 2024 ענף ההתעמלות הצליח לזכות בשתי מדליות, בכל פעם מדליה אחת בהתעמלות מכשירים ומדליה שנייה בהתעמלות האמנותית. גם הפעם באיגוד ההתעמלות מכוונים להתמודד על מדליות, אבל מעט מנמיכים ציפיות.

הענף תלוי בארטיום דולגופיאט, מתעמל המכשירים האגדי שזכה במדליית הזהב בטוקיו ובמדליית הכסף בפאריס בתרגיל הקרקע באופן הירואי. סביר להניח כי דולגופיאט בקמפיין האולימפי האחרון שלו, הרי שבאולימפיאדת לוס אנג׳לס הוא יהיה כבר בן 31, אבל אם הוא יהיה כשיר ויגיע במיטבו - אין סיבה שלא יתמודד על מדליה אולימפית שוב. דולגופיאט שולט בתרגיל הקרקע מבין המתעמלים בעולם, מגיע לשיאו ברגע האמת וכבר מאוד מנוסה, כך שגם הפעם בונים עליו.

ארטיום דולגופיאט ומדליית הזהב (פרטי)

בהתעמלות האמנותית, כרגע נדמה כי הדברים לא הולכים בקלות והם עדיין בבנייה. איילת זוסמן היא מאמנת אדירה שעשתה הישגים היסטוריים, אבל נדמה שמצפה לה עוד עבודה. יש לה סגל רחב של מתעמלות אישיות מעניינות ואיכותיות, אבל נדמה כי הן עדיין לא בשלות מספיק. גם הנבחרת עוד תעבור שינויים עד לטיסה לארה״ב. לישראל עדיין אין מתעמלת אמנותית או נבחרת ששייכות באופן ברור לטופ העולמי, לכן עוד קשה לדעת מה יהיה ורמת הציפיות של האיגוד בהתאם. בענף רוצים מדליה ושני גמרים, לכל הפחות.

אתלטיקה: מכוונים למדליה אולימפית ראשונה

האתלטיקה הישראלית עדיין לא זכתה באף מדליה ובשנים האחרונות היא נמצאת בתקופה טובה ומעניינת, כאשר הענף נשען בעיקר על רצים איכותיים. רצי המרתון הישראלים שולטים באירופה ומייצרים מדליות באופן קבוע באליפויות היבשת, וגם ברמה העולמית הם מתחילים לצמצם פערים ואף לזכות במדליות בשנים האחרונות.

אלא שזה לא פשוט לייצר מדליה במרתון אולימפי. לונה סלפטר, שקבעה הישג שיא באולימפיאדת פאריס 2024 כאשר סיימה במקום השמיני, תהיה בת 39 בקיץ 2028, אבל היא עדיין תהיה מסוגלת להפתיע. בגברים, מארו טפרי יהיה בן 35, גשאו איילה יהיה בן 32, איימרו עלמיה יגיע לגיל 38 וטסדה גטהון גם עשוי להצטרף למאבק על הכרטיס לשם ואולי יטוס ללוס אנג׳לס בגיל 30.

לונה סלפטר (איגוד האתלטיקה)

כלומר, כולם יגיעו מנוסים, כולם יידעו איך להתמודד עם החום הכבד שיפקוד את עיר המלאכים ועם הרבה אמונה שהם מסוגלים לחולל היסטוריה. ביום טוב כולם יכולים להיות בתמונה למדליה, אחרי שגם ברמת אליפות העולם הם כבר שם. מי עוד יכול להפתיע ומסומן כבעל פוטנציאל להתמודדות על מדליה? הקופץ לגובה יונתן קפיטולניק שכיום הוא רק בן 22 וכל עתידו לפניו. בשנים האחרונות גורמי המקצוע אומרים לא פעם, בביטחון מלא, כי אפשר לכוון למדליה אולימפית ראשונה והיסטורית.

שייט: 3 מדליות

ענף הספורט הראשון שהכריז על המטרה הגדולה שלו לאולימפיאדת לוס אנג׳לס הוא השייט. עד כה, רק גולשי רוח זכו במדליות אולימפיות ויש לישראל ארבע כאלה, אבל האם נראה עוד שלוש מדליות ב-2028? אחרי ההצלחה המסחררת עם הזכייה של תום ראובני ושרון קנטור במדליות האולימפיות האחרונות לפני כשנה בגלישת רוח, בצוותים המקצועיים לא מתכוונים להנמיך ציפיות. להפך.

תום ראובני (חגי מיכאלי)

כעת, בשייט הישראלי מכוונים לזכייה בשלוש מדליות אולימפיות במשחקים האולימפיים הקרובים. כלומר, ראשי הענף מאמינים כי גם בחופי לוס אנג׳לס ניתן להשיג מדליות דרך נבחרות גלישת הרוח החזקות של גל פרידמן ושחר צוברי.

אלא שבגלישת הרוח יכולים להיות שני נציגים לכל היותר, גבר ואישה. זאת אומרת, שהשייט הישראלי מעוניין במדליה אולימפית נוספת בענף שמעולם לא זכה בו ישראלי או ישראלית - וזה יכול לקרות לפי ההערכות במפרשיות ה-470 שבהן ישראל הייתה מאוד קרובה לפודיום בעבר, בדגם ה-49er החדש שצומח בקצב מסחרר או בקייט פויל שגם בו יכולה להיות הפתעה. אין ספק כי ההצהרה הזו מזניקה את כל המערכת קדימה ומבהירה לספורטאים האחרים - גם אתם מסוגלים, סומכים עליכם.

שחייה: הישג שיא חדש בגמר אולימפי בבריכה

בבריכת השחייה, ההישג הטוב ביותר שייך ליעקב טומרקין, שסיים בגמר האולימפי בלונדון 2012 במקום השביעי. מאז ועד היום, אף שחיין לא הצליח לסיים גבוה יותר וטומרקין כבר הפך למנהל המקצועי של האיגוד. טומרקין לא מתבייש לומר בשיחות סגורות שהוא רוצה שהשחיינים הצעירים ישפרו את המיקום שלו בלוס אנג׳לס 2028, והוא סימן אפשרות ששתי קבוצות שליחים או אנסטסיה גורבנקו יעשו זאת, כאשר במטרה המוצהרת היא לסיים בטופ 6 בגמר.

אנסטסיה גורבנקו (סימונה קסטרווילארי, איגוד השחייה)

בשחייה הישראלית לא ראו מדליה אולימפית, אבל ממשיכים לתלות תקוות באנסטסיה גורבנקו, שאמורה להגיע לשיאה בגיל 25. כן, כיום היא רק בת 22 ועברה המון בדרך, כך שהניסיון הרב שצברה אמור לעזור לה בלוס אנג׳לס 2028. זו השחיינית הכי כישרונית שהייתה בתולדות המדינה, מדורגת הכי גבוה מבין כולם, רשמה הישגים יוצאים מן הכלל ובאופן תיאורתי גם מסוגלת לזכות במדליה ב-400 מטר מעורב, המשחה בו היא הכי איכותית.

גורבנקו היא הפנים של הענף ולצידה תהיה נבחרת של שחיינים בוגרים בשילוב צעירים נועזים. עדיין לא ידוע איך תעבוד שיטת הקריטריונים שעשויה להשתנות, כך שצפויים יהיו משחים ופחות שחיינים עם קריטריונים יותר מאתגרים. בנבחרת יתמקדו בשליחים ל-4X100 ול-4X200 חופשי ששם נקבע שיא ישראלי חדש באליפות העולם האחרונה כאשר רוב שחיינים צעירים בשנות ה-20 המוקדמות לחייהם. באיגוד מרוצים מהעומק, מהצעירים שפרצו ומהגיוון שלהם, אבל יש עוד עבודה.

טאקוונדו: שני נציגים, מדליה אחת

ענף הטאקוונדו הצליח להפתיע עם מדליית הארד ההיסטורית של אבישג סמברג בטוקיו 2020. הלוחמת הצעירה הייתה הראשונה שהצליחה לעמוד על הפודיום, אך היא לא הצליחה לשחזר את ההישג בפאריס 2024 וסיימה את התחרות שם בדמעות.

אבישג סמברג (רדאד ג'בארה)

לאחרונה אבישג סמברג חזרה להתחרות והיא עדיין אחת מהטובות בעולם, אבל היא גם בדרך לקמפיין אולימפי שלישי ובדרך כלל זה כבר לא טיול בפארק. באיגוד עדיין רואים בה כמועמדת ברורה להגיע למשחקים האולימפיים, כאשר עמידה בקריטריון וקבלת כרטיס הכניסה לתחרות הם הישג בפני עצמו. אם היא תהיה שם ב-2028, הכל פתוח.

במבט רחוק קדימה, באיגוד הטאקוונדו מעוניינים לראות שני נציגים במשחקים האולימפיים ושואפים לזכייה במדליה אחת. ושוב, הקריטריון נורא קשה ואין לדעת מה יהיה עם סמברג בשלוש השנים הקרובות, אבל לא מעט איגודים מציבים מטרות גבוהות יותר בניסיון לשפר את ההישגים שהיו בעבר. הלוואי.