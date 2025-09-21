יום ראשון, 21.09.2025 שעה 20:10
יום ראשון, 21/09/2025, 20:00אצטדיון טוטו טרנרליגת העל Winner - מחזור 4
בני סכנין
דקה 11
1 0
שופט: דקל צינו
הפועל ב"ש
ליגת העל Winner 25-26
122-144מכבי ת"א1
107-134הפועל ת"א2
93-163הפועל ב"ש3
71-93מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
75-64בית"ר ירושלים6
62-43הפועל חיפה7
45-54עירוני ק"ש8
35-33בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14
איציק כלפי | 21/09/2025 20:00
הרכבים וציונים
 
 
דן ביטון (רדאד ג'בארה)
דן ביטון (רדאד ג'בארה)

אחרי שלושה ניצחונות רצופים והפרש שערים של 3:16, הפועל ב"ש רוצה להמשיך בפתיחת העונה הטובה שלה. הדרומיים מארחים בשעה זו את בני סכנין באצטדיון טוטו טרנר במחזור הרביעי של ליגת העל, ואי אפשר לשכוח את המשחק הסוער בין הקבוצות שלא הגיע לסיומו בעונה שעברה.

הפועל ב"ש החלה את הליגה עם 2:4 על מכבי נתניה ולאחר מכן הביסה 0:7 את עירוני טבריה ו-1:5 את הפועל ירושלים. כעת היא רוצה לשמור על מאזן מושלם כדי להשוות למכבי ת"א עם 12 נקודות בראש הטבלה.

רן קוז’וק צריך להמשיך להסתדר ללא חמודי כנעאן, שעדיין מתאושש מפציעה בברכו. גם השוער ניב אליאסי נעדר משורות הפועל ב"ש, שמקווה להגיע לשני המשחקים המסקרנים מול מכבי חיפה והפועל ת"א עם עוד שלושה נקודות.

מנגד, סכנין הגיעה לטרנר אחרי ההפסד 2:0 להפועל חיפה. האורחים השיגו שלושה נקודות בשלושת המחזורים עד כה – בניצחון 1:2 על מ.ס אשדוד בסוף אוגוסט.

מחצית ראשונה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט דקל צינו הוציא את ההתמודדות לדרך! הפועל באר שבע תשתווה למכבי תל אביב בפסגת הטבלה בסיום, או שבני סכנין תצליח להפתיע?
