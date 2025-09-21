הרכבים וציונים



אחרי שלושה ניצחונות רצופים והפרש שערים של 3:16, הפועל ב"ש רוצה להמשיך בפתיחת העונה הטובה שלה. הדרומיים מארחים בשעה זו את בני סכנין באצטדיון טוטו טרנר במחזור הרביעי של ליגת העל, ואי אפשר לשכוח את המשחק הסוער בין הקבוצות שלא הגיע לסיומו בעונה שעברה.

הפועל ב"ש החלה את הליגה עם 2:4 על מכבי נתניה ולאחר מכן הביסה 0:7 את עירוני טבריה ו-1:5 את הפועל ירושלים. כעת היא רוצה לשמור על מאזן מושלם כדי להשוות למכבי ת"א עם 12 נקודות בראש הטבלה.

רן קוז’וק צריך להמשיך להסתדר ללא חמודי כנעאן, שעדיין מתאושש מפציעה בברכו. גם השוער ניב אליאסי נעדר משורות הפועל ב"ש, שמקווה להגיע לשני המשחקים המסקרנים מול מכבי חיפה והפועל ת"א עם עוד שלושה נקודות.

מנגד, סכנין הגיעה לטרנר אחרי ההפסד 2:0 להפועל חיפה. האורחים השיגו שלושה נקודות בשלושת המחזורים עד כה – בניצחון 1:2 על מ.ס אשדוד בסוף אוגוסט.