יום ראשון, 21.09.2025 שעה 14:57
כדורגל ישראלי

גלוך בספסל אייאקס למשחק מול פ.ס.וו איינדהובן

בצל הביקורות על הייטינחה, הכוכב הישראלי שוב לא יתחיל ב-11 במפגש החוץ מול האלופה (15:30). קשר הנבחרת יצליח לספק את הסחורה גם אם ייכנס כחילוף?

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אחרי שבהולנד ביקרו את ההחלטה לא לפתוח עם אוסקר גלוך במשחק האחרון ובכלל, הקשר הישראלי שוב לא בהרכב של אייאקס לקראת המפגש החשוב היום (ראשון) ב-15:30 מול האלופה פ.ס.וו איינדהובן בחוץ, זאת במסגרת המחזור השישי בליגה ההולנדית.

מאז שהצטרף למועדון מאמסטרדם, גלוך פתח ב-11 של המאמן ג'ון הייטינחה פעמיים בלבד, ונכנס מהספסל שלוש פעמים. כלומר, אם ייכנס היום, זו תהיה הפעם הרביעית שהוא יחבור לחבריו לא מהשריקה הראשונה – בתקווה כמובן להצליח לייצר מספרים עם שער או בישול.

גלוך טרם תרם ישירות לכיבושים במדי אייאקס, שנמצאת לפני ההתמודדות נגד איינדהובן במקום הרביעי בליגה אחרי חמישה משחקים. במאזנה, 11 נקודות, שנצברו בזכות שלושה ניצחונות ושתי תוצאות תיקו.

בצד השני, האלופה ההולנדית נמצאת במקום השני עם 12 נקודות מתחת לפיינורד (15). איוואן פרישיץ' וחבריו מגיעים למשחק מול אייאקס לאחר הפסד 3:1 לישראלי אחר – ענאן חלאילי, שהיה חלק מהניצחון של סן ז’ילואז על ההולנדים במסגרת ליגת האלופות.

