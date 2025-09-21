יום ראשון, 21.09.2025 שעה 11:33
השכר לא אושר: לנדאו לא יהיה מנכ"ל נופר אנרג'י

עופר ינאי ביקש למנות את עמי לנדאו למנכ"ל בשכר בעלות 9 מיליון שקל לשנה, אך המוסדיים בלמו את המהלך. כעת ינאי יחליט: להמשיך כמנכ"ל או לחפש אחר

עופר ינאי (אורן בן חקון)
עופר ינאי (אורן בן חקון)

בעלי הפועל ת"א בכודרסל, עופר ינאי, תיכנן למנות את עמי לנדאו, מנכ"ל מנוסה בתחום האנרגיה, לראש חברת נופר אנרג'י. אולם, בעוד שבכדורסל ינאי חופשי להציע שכר לשחקנים כרצונו, כאן הוא נבלם על ידי הגופים המוסדיים.

החברה דיווחה היום (ראשון) לבורסה כי לנדאו לא יכהן כמנכ"ל. המשמעות היא שינאי יידרש להכריע אם לאתר מנכ"ל חלופי או להמשיך בתפקיד בעצמו, החלטה שלא בהכרח תתקבל בהסכמה על ידי יתר בעלי המניות, במיוחד לנוכח עיסוקיו הנוספים בהפועל תל אביב.

עיקרי חבילת השכר של לנדאו שנדחתה

שכר בסיס: 208 אלף שקל בחודש.
מענקי הצטרפות וחתימה: מצטברים בסך 2.25 מיליון שקל.
מענק שנתי תלוי ביצועים: עד 10 משכורות.
תגמול הוני: הקצאת מניות חסומות (RS) בשווי 10.5 מיליון שקל לתקופה של שלוש שנים.

עופר ינאי (רועי כפיר)עופר ינאי (רועי כפיר)

הטבות נוספות: רכב יוקרה (אאודי Q5), טלפון נייד, ארוחות, קרנות פנסיה והשתלמות, 24 ימי חופשה בשנה, דמי הבראה, ימי מחלה ועוד.
הודעה מוקדמת: 6 חודשים; או 12 חודשים אם סיום העבודה ייעשה ביוזמת החברה במהלך חצי השנה הראשונה.
תקופת הסתגלות לאחר סיום העסקה: 6 חודשים עם שכר מלא.

העלות השנתית הכוללת לחברה נאמדה בכ-9.1 מיליון שקל (כולל התגמול ההוני). מדובר בחבילת שכר החורגת ממדיניות התגמול המאושרת של החברה, אולם ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו את החריגה בנימוק שכישוריו וניסיונו של לנדאו בתחום האנרגיה והתשתיות צפויים לחזק את נופר אנרג'י ולהצעיד אותה קדימה.

