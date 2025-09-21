"לא הגיוני": ואן דר וארט ביקר את ספסול גלוך

רפאל ואן דר וארט, מהכוכבים הגדולים שידע הכדורגל ההולנדי בעבר, לא חסך ביקורת על אייאקס בכל הנוגע להתנהלות עם אוסקר גלוך. הקשר הישראלי שהגיע הקיץ תמורת כמעט 15 מיליון אירו מצא את עצמו בעיקר על הספסל, מצב שלדברי ואן דר וארט פשוט לא מתקבל על הדעת. "אני לא מבין את זה בכלל", אמר ל-NOS, "כשאתה מגיע לקבוצה גדולה ובמחיר גבוה, אתה מצפה לפתוח לפחות ב-5 עד 10 המשחקים הראשונים".

לדבריו של ואן דר וארט, אקס ריאל מדריד, ההשקעה הכספית באותם שחקנים חדשים מחייבת לתת להם אמון, גם אם הם זקוקים לזמן הסתגלות. "אם שחקן לא טוב, ברור שיורידו אותו לספסל, זה טבעי", הסביר. "אבל המצב הזה שבו שחקנים מגיעים בסכומי עתק וכבר מההתחלה מוצאים את עצמם מחוץ להרכב, זה גורם להם לחשוב שהמהלך הזה לא יצליח. זה מצב שלא רוצים להגיע אליו".

הביקורת של ואן דר וארט מתמקדת במיוחד בגלוך, שעד כה מיעט לקבל דקות משחק רשמיות, למרות שהוגדר כאחת ההבטחות הגדולות ביותר של המועדון בקיץ האחרון. "אתה לא מביא שחקן בסכומים כאלה כדי שיישב על הספסל. זה פשוט לא הגיוני", הוסיף ההולנדי.

רפאל ואן דר וארט (רויטרס)

התקשורת בהולנד הצטרפה לביקורת והצביעה על כך שגם במשחק הקרוב מול פ.ס.וו איינדהובן, במסגרת ה"סופר סאנדיי", גלוך לא צפוי לפתוח. לפי פרסומים במדינה, ג'ון הייטינחה מעדיף להמשיך עם שלד קבוע שהביא לו יציבות יחסית בתקופה האחרונה, והישראלי נותר שוב מחוץ לתכניות ההרכב הפותח.

בכתבות שפורסמו בהולנד צוין כי גלוך וראול מורו, שנרכשו יחד בסכומים מצטברים של כ-26 מיליון אירו, ממשיכים להישאר מחוץ להרכב, בזמן ששחקנים צעירים אחרים כן זוכים לאמון. ההשוואה למצב בפ.ס.וו, שם חלק מהחיזוקים כן קיבלו דקות משחק, רק הגבירה את התחושה שמדובר במדיניות מעוררת תהיות.

הייטינחה, מנגד, מנסה להרגיע וטוען כי "כל השחקנים עוד יתרמו לאייאקס בהמשך". במסיבת העיתונאים האחרונה שלו, כאשר נשאל שוב על גלוך, הוא האשים את העיתונאים בכך שהם "מחפשים דרמה". עם זאת, העובדות מראות כי הישראלי לא זוכה לדקות משמעותיות, והסבלנות של אוהדים ושל פרשנים מתחילה להיגמר.

אוסקר גלוך מקבל הוראות מג'ון הייטינחה (IMAGO)

גם בהולנד נשמעים קולות מעט יותר סבלניים, כמו זה של הידוויגס מדורו, שסבור כי לשחקנים צעירים נדרש לעיתים זמן הסתגלות. עם זאת, גם הוא הודה שבסופו של דבר המאמן יהיה חייב לתת הזדמנות לגלוך ולמורו. "אי אפשר להחזיק שחקנים כאלה בצד לאורך זמן", אמר.

כך או כך, הסיטואציה סביב גלוך ממשיכה לעורר עניין. מצד אחד, הוא נחשב לאחת ההשקעות הגדולות של אייאקס בשנים האחרונות, מצד שני, בפועל הוא לא מקבל דקות משחק משמעותיות וצפוי שוב לפתוח על הספסל מול פ.ס.וו. אם המגמה הזו תימשך, לא מן הנמנע שהלחץ מצד התקשורת והאוהדים רק ילך ויגבר על המאמן ועל הנהלת המועדון.