"זה סימן טוב. צריך לדעת לנצח בדקה ה-90"

שעות לפני כניסת השבת, הגענו לכרמי גת, בקריית גת. הסביבה עוד בבנייה והמגרש עומד על כנו, מגרש מרשים, אלא שהמאכזב הוא שבשנים האחרונות העיריות ומשרד התרבות והספורט מעדיפים להשקיע כספם על כר דשא סינתטי, הפוצע, כך על פי נתונים ועובדתית בשטח, שחקני כדורגל, זאת לעומת כר דשא טבעי, שידוע כי עלותו גבוהה וכך גם טיפולו במהלך השנה.

גם הפעם זה קרה, אם כבר מדברים פציעות, הרי שאליאור משלי, חלוצה וכוכבה החדש של קריית גת, נאלץ לרדת מכר הדשא סביב הדקה ה-50. "הארבע ראשי", ציין בפני חבריו והחבר'ה של שמשון תל אביב, למרות שזו הערכה בלבד ורק בדיקה רפואית תאשר מה יש לו, אם בכלל. אבל עוד נגיע לדקה הזו ולרגע המאכזב והלא נעים הזה מבחינת השחקן והקבוצה.

את רומן זולו פגשנו מחוץ לתחומי המגרש, נינוח, שליו וגם דרוך, הרי שידע כי שמשון תל אביב בצרות ואם לא די בזאת, הרי שחי אבייב מחוץ לקווים ואלו הביאו באחרונה את מישל חורי, שדווקא שימש בחלק האחורי הפעם ולא כשחקן התקפה. יחד עם תומס פרינס, יואב צור שדי ובן רייכרט, בהחלט יכולים היו להשיג בכרמי גת נקודות. זה לא עבד.

רומן זולו בראיון לאחר המשחק

את חי אבייב אפשר היה למצוא ברכבו. "מכאן?", נשאל, בדבר האם יצפה מרכבו על המשחק. "מה נעשה", ציין. ככל והתקדמה ההתמודדות, חי עבר אל היציע הצנוע המאכלס את קהל הקבוצות היריבות המגיעות לכרמי גת. לפחות כ-250 אוהדים הצטופפו להם במגרש שסביבו אין כל כך הרבה מקומות חנייה, לנוכח הבנייה המתקדמת במתחם ועל כן חונים על המדרכות ומשטח האפר הצמוד.

לאחר הורדת המוזיקה הרועשת, שהיוותה כתפאורה לאות שמחה והקראת ההרכבים, עלו השחקנים יחד עם צוות השיפוט למגרש, כשאל ההתמודדות נקראו עמרי לוי, נוה למפלץ, מאיה מלניקוב והראל אמנו, ששימש כשופט רביעי. אגב, מלניקוב, ברביעי האחרון, הייתה חלק מצוות שיפוט בן ארבע נשים במשחק ליגה ג' דן שפתח את עונת המשחקים 2025/26.

המחצית הראשונה החלה בלחץ כבד מצד מכבי קריית גת, שחיפשה את השער מימין ומשמאל. פיליפ חאיכ, רז שטיין, ליעד רמות, אנצ' קיזאילווקו, אליאור משלי, כולם חיפשו את השער של אביחי דהן. זה לא צלח והשיא, בכל המחצית הראשונה, היה ברגע בו הכדור פגש את הקורה, אך לא מעבר לכך.

בר שושן לא מצליח להוציא מאביחי דהן את הכדור (יונתן גינזבורג)

מנגד, שילוב נהדר בן רייכרט, תומס פרינס, מישל חורי ואחרים הביא להתקפות מאיימות, לא פחות, אל עבר השער של אלמוג מלול, שידע לקלוט מספר כדורים, אלא שמעבר לכך, למזלו, ההגנה שלו נהדרת, כך שלא עבד יתר על המידה. מה גם שההתקפה של שמשון חסרה חלוץ שנועץ כדורים, ולא היה באמת מי שיכניע את אלמוג.

בן רייכרט תוקל לא פעם ולעיתים אף יצא מגדרו, אבל היה די נינוח למרות הכל. ציין בפני השופט, לא אחת, כי נדמה שעושים לו דווקא בכדי להוציאו מהכלים, מה שלא כל כך עבד לחבר'ה של מכבי קריית גת. גם הקהל המקומי קרא לעברו קריאות לא הכי רציניות, בכדי להוציאו משלוותו, מה שגם לא עבד בכרמי גת. בסופו של דבר, יצא מהמגרש בדקה ה-65, לאחר חילוף (עדן אוטאצי).

עם פתיחת המחצית השנייה, סביב הדקה ה-50 למשחק, התקפה של מכבי קריית גת מסתיימת בלא כלום, כשניסו החבר'ה לחפש את אליאור משלי, אלא שהאחרון מצא את עצמו מדדה כשמסמן הוא לספסל כי לא יכול להמשיך. לאחר שכבר יצא אל מעבר לקווים, חזר לכר הדשא ונחת ארצה בטענה כי נפצע. "הארבע ראשי. הרגשתי אותו", הפציר בפני חבריו והאנשים סביב.

איש העזרה ראשונה של קריית גת הגיע ולא היה לו הרבה מה לעשות מלבד לשפוך מעט מים קרים על הרגל של אליאור שעזב את כר הדשא באכזבה ובאי ידיעה מה בהמשך. האם זו פציעה קשה או פציעה קלה שאפשר לחזור ממנה בתוך שבוע, גג שבועיים ימים. וכאמור, הפציעה, כמו פציעות אחרות, נגרמות נוכח כר הדשא הסינתטי שפוגע לא מעט בשחקני כדורגל ובקריירה שלהם.

את משלי, החלוץ הוותיק והמנוסה, שהגיע לאחר שנים יפות במ.ס. דימונה, החליף עידן פרץ, שבחודש דצמבר הקרוב יחגוג את יום הולדתו ה-20. במשך תשע עונות, לא רצופות (קפץ לגיחה במכבי פתח תקווה), היה לשחקנה של מ.ס. אשדוד. בעונה החולפת אף שימש כחריג גיל במועדון, אך לא קיבל דקות משחק בבוגרים.

אליאור משלי מוצא עצמו נפצע בכר הדשא הסינתטי (יונתן גינזבורג)

הדקות חלפו והקהל המקומי צעק לרומן זולו לבצע חילופים, כשנדמה היה כי המשחק הולך לכיוון רוח חדשה מצידה של שמשון תל אביב, שזכתה למספר דקות טובות מצד שחקניה, אבל גם הפעם – ללא דיוק מול השער של אלמוג. הקבוצה של ראובן טרקו לחצה אך לא ידעה לתרגם זאת לשערים ומקווים במועדון שהשבוע יגיע חלוץ של ממש. כרגע, הקבוצה ללא נקודות וללא שער זכות.

בעוד קהל אוהדי מכבי קריית גת החלו לקפל את השלטים, ההתקפה האחרונה של המקומיים פגשה את עידן פרץ, דור העתיד, דור ההמשך בכדורגל הישראלי, שנעץ את הכדור היישר לשער של אביחי דהן, כששמשון תל אביב ברגע של חוסר ריכוז משווע, מה שהביא את מכבי קריית גת לחגוג 0:1 בדקה ה-95 להתמודדות. הקהל, השחקנים וספסל קריית גת יצאו מגדרם.

מי שבישל את השער היה יוסף טוואבה שנכנס כמחליף במחצית השנייה, יחד עם ריף מסיקה. רומן זולו ציין בפני ONE כי הגיע עם החילופים הללו מהבית וידע מה הוא עושה. אז נכון, היו קריאות מצד הקהל והלחץ עשה את שלו וכמעט שמכבי קריית גת סיימה בתוצאת תיקו מול שמשון תל אביב, אבל, כאמור, טוואבה מסר לפרץ שידע לתרגם זאת לשער מנצח.

לאחר כיבוש השער, הבחור הצעיר, בהופעתו הרביעית העונה בליגה א' דרום, הודה לשם עם שער ראשון בבוגרים, בעוד קהל מכבי קריית גת שר את פזמון השיר "תמיד אוהב אותי", "השם יתברך, תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. השם יתברך, תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב, ויהיה לי עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב...".

עידן פרץ חוגג, מישל חורי מביט בו בהלם (יונתן גינזבורג)

שחקני שמשון תל אביב נראו מאוכזבים מאוד בתום ההתמודדות, הרי שאם לומר את האמת, היו שווים לכל הפחות נקודה. מכבי קריית גת, עם כל סוללת הכוכבים שהביאה בקיץ, לא סיפקה את הסחורה ודווקא בחור צעיר בן 19 הוא זה שהביא הניצחון ושמר על שפיות. בקריית גת הודו לקהל שהגיע ללוות אותם והריעו לעידן פרץ שעשה את ההבדל.

רומן זולו, כאמור, עם תום ההתמודדות, ציין בפני ONE כי מרוצה שלקחו שלוש נקודות וממקרי עבר קבוצות שעלו ליגה ידעו לקחת נקודות גם בדקות הסיום. בדבריו, התייחס לעידן פרץ, שנכנס כמחליף והעניק את שער הניצחון, הקהל וביקורתו וכך גם ליריבה, שמשון תל אביב, שלא עשתה חיים קלים כלל.