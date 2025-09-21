רמה"ש מציגה: הניצחון שיביא לאישור התקציב?

סוף שבוע של אוויר לנשימה מבחינת קבוצת הפועל ניר רמת השרון שהשיגה נקודות ראשונות במסגרת המחזור השלישי בליגה א' דרום, כשניצחה הקבוצה של רונן וינשטיין 0:1 את מכבי עירוני אשדוד משער בודד של טוודרוס דמלאש (45'). לנוכח העובדה שהקבוצה פתחה עונה במינוס נקודה, כעת הקבוצה עם שתי נקודות, כשחולקת היא המקום ה-13 עם מ.כ ירמיהו חולון.

הערב (ראשון) בשעה 19:00 תתקיים ישיבת מועצה ברמת השרון, ישיבת מועצה שלא מן המניין (17) ובה ידונו חמישה נושאים (דוחות כספיים לרבעון אחד ושתיים, עדכון תקציב, עדכון תב"רים ואישור תמיכות – עמותות ספורט) כשהאחרון מביניים יתייחס לתקציב קבוצת הבוגרים וכך גם לתקציב קבוצת הנשים של הפועל ניר רמת השרון.

על פי מידע שהגיע לידי ONE, בין היתר, בתמיכות שיעלו לדיון, יוצע לאשר 1,122,582 מיליוני שקלים לקבוצת הבוגרים, בעוד לקבוצת הנשים, שגם היא פתחה עונה בצורה קצת פחות מרשימה ואף מבזה, יש לומר, יוצע תקציב בגובה 986,044 אלף שקלים. נכון לכרגע, באופוזיציה יתנגדו, בקואליציה יש חילוקי דעות האם להצביע בעד או נגד, בוודאי לנוכח מה שקרה במועדון.

אגב, מלבד ניצחונה הראשון של קבוצת הבוגרים לעונת 2025/26 בליגה א' דרום, הרי שאתמול (שבת) קבוצת הנוער, אותה מאמן עומרי שחם, ניצחה, בחוץ, ב'קצף תחתון', את מכבי חיפה של איתי מרדכי בתוצאה 0:3(!), זאת משערים של עידו נוימן, עידו חיות ורני זאבי, כשהאחרון שייך גם לבוגרים, אך טרם קיבל דקות משחק מרונן וינשטיין.

בתוך כך, ברביעי האחרון, רונן וינשטיין, מאמנה של הפועל ניר רמת השרון, עלה לדין לנוכח העובדה שנמצא הוא בספסל, אלא שעדיין לא מורשה להיות שם. וינשטיין הופיע בפני הדיין, עו"ד גיורא לנדאו והשמיע את קולו בסיטואציה שנוצרה במועדון. לנוכח כך, טרם ניתנה החלטה בעניין עונשו, אלא שהדיין, עו"ד גיורא לנדאו, העביר החלטת בינתיים בנושאו.

"לאור המצב המיוחד, כפי שתואר לעיל עם מועדון ניר רמת השרון (אשר לא עמד לדין למרות שהתייצב ללא מאמן למשחק), אשר ירדה ליגה כאמור ערב תחילת העונה, אבקש את עמדת איגוד השופטים ואת עמדת האחראים על ליגה א' בהתאחדות, באשר לתקופת הביניים עד אשר יתארגן המועדון להמשך הפעילות, ירשם בבקרה כנדרש לרבות רישום מאמן וכל שאר אנשי הצוות".

מעבר לכל אלו, שמו של המפיק יואב גרוס עלה בין המועמדים לרכישת הפועל ניר רמת השרון, כשלא ברור עדיין האם המהלך יקרום עור וגידים. נכון להיום, לאחר פניית ONE ליואב גרוס, המפיק הישראלי, ששמו, כאמור, עלה בין המועמדים לרכישת הפועל ניר רמת השרון, ציין: "אין למה להתייחס כרגע".