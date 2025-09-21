יום ראשון, 21.09.2025 שעה 09:49
כדורגל ישראלי

רמה"ש מציגה: הניצחון שיביא לאישור התקציב?

ישיבת מועצה שלא מן המניין תתקיים ובה יצטרכו להכריע בעניין תקציב הבוגרים העומד על 1,122,582 ש"ח. וגם: מעמד וינשטיין והאם גרוס ירכוש את הקבוצה

|
שחקני רמת השרון חוגגים (חגי מיכאלי)
שחקני רמת השרון חוגגים (חגי מיכאלי)

סוף שבוע של אוויר לנשימה מבחינת קבוצת הפועל ניר רמת השרון שהשיגה נקודות ראשונות במסגרת המחזור השלישי בליגה א' דרום, כשניצחה הקבוצה של רונן וינשטיין 0:1 את מכבי עירוני אשדוד משער בודד של טוודרוס דמלאש (45'). לנוכח העובדה שהקבוצה פתחה עונה במינוס נקודה, כעת הקבוצה עם שתי נקודות, כשחולקת היא המקום ה-13 עם מ.כ ירמיהו חולון.

הערב (ראשון) בשעה 19:00 תתקיים ישיבת מועצה ברמת השרון, ישיבת מועצה שלא מן המניין (17) ובה ידונו חמישה נושאים (דוחות כספיים לרבעון אחד ושתיים, עדכון תקציב, עדכון תב"רים ואישור תמיכות – עמותות ספורט) כשהאחרון מביניים יתייחס לתקציב קבוצת הבוגרים וכך גם לתקציב קבוצת הנשים של הפועל ניר רמת השרון.

על פי מידע שהגיע לידי ONE, בין היתר, בתמיכות שיעלו לדיון, יוצע לאשר 1,122,582 מיליוני שקלים לקבוצת הבוגרים, בעוד לקבוצת הנשים, שגם היא פתחה עונה בצורה קצת פחות מרשימה ואף מבזה, יש לומר, יוצע תקציב בגובה 986,044 אלף שקלים. נכון לכרגע, באופוזיציה יתנגדו, בקואליציה יש חילוקי דעות האם להצביע בעד או נגד, בוודאי לנוכח מה שקרה במועדון.

אגב, מלבד ניצחונה הראשון של קבוצת הבוגרים לעונת 2025/26 בליגה א' דרום, הרי שאתמול (שבת) קבוצת הנוער, אותה מאמן עומרי שחם, ניצחה, בחוץ, ב'קצף תחתון', את מכבי חיפה של איתי מרדכי בתוצאה 0:3(!), זאת משערים של עידו נוימן, עידו חיות ורני זאבי, כשהאחרון שייך גם לבוגרים, אך טרם קיבל דקות משחק מרונן וינשטיין.

בתוך כך, ברביעי האחרון, רונן וינשטיין, מאמנה של הפועל ניר רמת השרון, עלה לדין לנוכח העובדה שנמצא הוא בספסל, אלא שעדיין לא מורשה להיות שם. וינשטיין הופיע בפני הדיין, עו"ד גיורא לנדאו והשמיע את קולו בסיטואציה שנוצרה במועדון. לנוכח כך, טרם ניתנה החלטה בעניין עונשו, אלא שהדיין, עו"ד גיורא לנדאו, העביר החלטת בינתיים בנושאו.

"לאור המצב המיוחד, כפי שתואר לעיל עם מועדון ניר רמת השרון (אשר לא עמד לדין למרות שהתייצב ללא מאמן למשחק), אשר ירדה ליגה כאמור ערב תחילת העונה, אבקש את עמדת איגוד השופטים ואת עמדת האחראים על ליגה א' בהתאחדות, באשר לתקופת הביניים עד אשר יתארגן המועדון להמשך הפעילות, ירשם בבקרה כנדרש לרבות רישום מאמן וכל שאר אנשי הצוות".

מעבר לכל אלו, שמו של המפיק יואב גרוס עלה בין המועמדים לרכישת הפועל ניר רמת השרון, כשלא ברור עדיין האם המהלך יקרום עור וגידים. נכון להיום, לאחר פניית ONE ליואב גרוס, המפיק הישראלי, ששמו, כאמור, עלה בין המועמדים לרכישת הפועל ניר רמת השרון, ציין: "אין למה להתייחס כרגע".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראל כדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */