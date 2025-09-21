דרבי חיפאי וסופר קאפ בסל: היחסים ב-Winner

עוד יום גדול של כדורגל, וגם של כדורסל ישראלי. בליגת העל, הפועל באר שבע תארח את בני סכנין למשחק רותח בטרנר (20:00), כשהפועל חיפה ומכבי חיפה ייפגשו בסמי עופר לדרבי לוהט לא פחות (20:30). בלה ליגה, ברצלונה תרצה להמשיך ולנצח מול חטאפה (22:00) ובכדורסל, מכבי תל אביב תתמודד מול הפועל ירושלים בסופר קאפ ההיסטורי.

הפועל ב”ש פייבוריטית ברורה מול סכנין עם יחס של פי 1.10 לניצחון. תיקו יניב למנחשים יחס של פי 7.70 ואילו שלוש נקודות של הקבוצה מהמגזר אצל הדרומיים, ייתנו יחס של פי 14.00.

מכבי חיפה עדיפה לפי ה-Winner בדרבי עם יחס של פי 1.45 לניצחון. אם החבורה של גל אראל תהיה זו שתחגוג, המנחשים נכונה יקבלו יחס של פי 5.20. חלוקת נקודות תניב יחס של פי 4.40.

ברצלונה היא זו שפייבוריטית כמובן נגד חטאפה עם יחס של פי 1.15 לניצחון. הפתעה של היריבה תניב יחס של פי 12.00 ואילו תיקו שיהיה מפתיע לא פחות, ייתן למנחשים נכונה יחס של פי 6.30.

בכדורסל, מכבי ת”א עם יחס של פי 1.80 לניצחון של יותר מחמש נקודות. אם הפועל ירושלים תנצח או תפסיד בפחות מחמש נקודות, המנחשים יזכו ליחס דומה של פי 1.80. ניצחון צהוב בחמש הפרש בדיוק, ייתן יחס של פי 9.00.