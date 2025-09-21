מתפקיד הבלם לבורג בחיפה: המהפך של אזולאי

קשה למצוא במכבי חיפה שחקן שעבר מהפך גדול יותר מאיתן אזולאי בחודשים האחרונים. מהשחקן שסומן כפלופ יקר במיוחד, שהגיע מנתניה תמורת 1.5 מיליון אירו בעסקה שכללה גם את מאור לוי, הפך הקשר לאחת מאבני היסוד במערך של דייגו פלורס. במהלך מחנה האימונים בהונגריה הפתיע המאמן את כל הנוכחים כשהציב את אזולאי כבלם במשחקון פנימי. השחקן ירד מהמגרש בהלם, בתחושה שהוא שחקן שסותם חורים בלבד, אך דווקא הרגע הזה הפך לסטירה שהעירה אותו וגרמה לו להבין שאם לא ישנה גישה, ייעלם מהסגל.

העונה שעברה הסתיימה עבורו כקטסטרופה מקצועית ותדמיתית. לצד יכולת חלשה שהתנדנדה בין הספסל להרכב, הוא הסתבך באירועים לא נעימים מול הקהל, בהם תנועת השתקה לעבר אוהד ובעיטה בשלט לאחר שלא שותף בגביע. האכזבה סביבו הייתה כה גדולה עד שרבים סימנו אותו כרכש מיותר. כאן נכנס לתמונה ליאור רפאלוב, המנהל המקצועי החדש, שהחליט לקחת את אזולאי כפרויקט אישי. בשיחה בארבע עיניים הבהיר לו שהוא מאמין ביכולותיו אך דורש שינוי עמוק בהתנהלות המקצועית והמנטלית.

הדברים של רפאלוב בסיום אותה שיחה בשלהי העונה שעברה לא היה נראה שעשו ממש רושם על השחקן שהגיע לפתיחת האימונים בעודף משקל במיוחד. הצעד שעשה פלורס כבר באימון השני מספרים בחיפה: "אזולאי קיבל באותו אימון סטירה כזאת שהצליחה להעיר אותו ולהעמיד אותו במצב שאם הוא לא יעשה סוויץ' בראש ויבין שלא ניתן יהיה להעביר עוד עונה כפי שהיה בעונה שעברה, הוא יהפוך לעוד שחקן בסגל וכזה שיכול למצוא את עצמו עושה כמה צעדים אחורה ואולי גם בקבוצות שאינן קבוצות צמרת כפי שהוא שאף לשחקן בהן עד שהגיע למכבי חיפה”.

איתן אזולאי (עמרי שטיין)

אזולאי שוב זומן לשיחה אישית במחנה עם דייגו פלורס ורפאלוב שהבהירו לו שהם רואים בו שחקן שיכול לתת את הטון העונה אבל כדי שזה יקרה הוא חייב לתת לכישרון שלו את הכלים כדי להצליח.

פלורס הציב תנאי ברור: ירידה של 9 ק"ג. במקביל, חזר המנטליסט אלעד אשכנזי למועדון ועבד צמוד עם הקשר על שינוי תפיסתי. אזולאי לקח את האתגר ברצינות, הוריד 7 ק"ג כבר במחנה האימונים, הפנים את הדרישות והתחיל לשנות את דפוסי החשיבה והעבודה. על אף ביקורות ציניות מצד אוהדים, שאף כתבו בתגובות: "מרוצים שהוריד במשקל. זאת קבוצת כדורגל או קבוצה של חלי ממן?". בפועל זו הייתה תחילתו של מהפך אמיתי שביצע הקשר.

איתן אזולאי (שחר גרוס)

היום, אזולאי הוא שחקן אחר לגמרי. פרשן הכדורגל איציק אהרונוביץ מסכם זאת היטב: "בעונה שעברה הוא היה הפלופ הכי גדול בישראל, וספג ביקורות על ימין ועל שמאל לפחות ממני. ראיתי את הביצועים שלו על המגרש והם היו חלשים מאוד לשחקן שנרכש בהרבה כסף. היום הוא אחד השחקנים הבולטים בליגה. הוא ביצע את כל מה שפלורס דרש, נע קל יותר, אגרסיבי, יוצר מצבים, מחפה בהגנה וכבר בישל ארבעה שערים. הוא הפך לשחקן עם ראש גדול, כזה שעוזר גם לחבריו על המגרש, ולא במקרה היה השחקן היחיד מהסגל של מכבי חיפה שזומן לסגל הנבחרת".

עבור מכבי חיפה, הדרבי מול הפועל מגיע ברגע קריטי. עבור אזולאי זהו מבחן אישי להוכיח שהשינוי שעבר אינו זמני, אלא מציאות חדשה. ממעמד של אכזבה גדולה, הוא מגיע למשחק היוקרתי של העיר כבורג מרכזי בהרכב הירוק.