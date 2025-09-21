יום ראשון, 21.09.2025 שעה 09:48
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
122-144מכבי ת"א1
107-134הפועל ת"א2
93-163הפועל ב"ש3
71-93מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
75-64בית"ר ירושלים6
62-43הפועל חיפה7
45-54עירוני ק"ש8
35-33בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

כעס בטבריה: "עם הגנה וגישה כזו - נרד ליגה"

במועדון לא עברו לסדר היום אחרי ה-5:2 לנתניה: "לא יכול להיות שנספוג 16 שערים ב-3 משחקים". חודדה זעם על הרכות ויבצע שינויים. וגם: מצב גולאני

|
שחקני טבריה מאוכזבים (חגי מיכאלי)
שחקני טבריה מאוכזבים (חגי מיכאלי)

אכזבה, כעס ודאגה הייתה בחדר ההלבשה של עירוני טבריה לאחר התבוסה 5:2 למכבי נתניה, בעיקר לנוכח ההתפרקות ברבע השעה האחרונה. עד לאותו רגע, טבריה הובילה 1:2, כאשר את השער השני כבשה מיד לאחר הפנדל השנוי במחלוקת, שהחליט יגאל פריד לתת לנתניה, בניגוד לדעת ה-VAR. באותם רגעים עוד דיברו בטבריה על אופי חיובי, אך אז הגיעה רבע השעה האחרונה עם קריסה טוטאלית.

אלירן חודדה אמנם לא דיבר הרבה בסיום, אך כעסו היה ניכר כפי שלא נראה זמן רב. הוא דיבר רבות על הרכות בהגנה, בעיקר בכדורים הנייחים, וחזר שוב ושוב על כך שהוא לא יעבור על כך לסדר היום. "הספיגות שלנו מתחילת העונה הן עניין של חוסר מחויבות וחוסר משמעת טקטית. אי אפשר להשלים עם זה ואנחנו נשנה את זה", אמר חודדה לאחר המשחק.

"לא יכול להיות שנספוג רביעייה ברבע שעה”, אמרו במועדון, “לא יכול להיות שנספוג 16 שערים בשלושה משחקים. החוזק שלנו בעונה שעברה היה ההגנה והשנה זה פשוט לא נראה טוב. ברור שבאצ'ו חסר לנו מאוד, אבל זה לא תירוץ”.

שחקני טבריה בהלם (חגי מיכאלי)שחקני טבריה בהלם (חגי מיכאלי)

באצ'ו צפוי להיעדר גם מול הפועל פתח תקווה (שבת, 19:45), וכמובן כך גם דניאל גולאני. בקבוצה קיבלו חדשות טובות בהקשר לפציעתו והסתבר שלא מדובר בשבר חוזר, אלא בחבלה בלבד, על מקום אותו שבר בעבר ולכן זמן ההיעדרות הצפוי הוא כחודש בלבד. בקבוצה ינסו להכשיר את דוד קלטינס לשבת.

אבוקסיס: ״הראינו אופי אחרי פעמיים פיגור״

בטבריה מבינים שהם יגיעו כאנדרדוג מובהק מול הפועל פתח תקווה, שנראית מצוין עד כה, צברה שבע נקודות וכמובן אתמול הבקיעה שישייה לרשתה של בני ריינה. "נהיה חייבים להיראות שם כמו קבוצה ולעצור את הסחף. אם נמשיך להראות כך - נרד ליגה. פשוט מאוד", אמר שחקן בקבוצה.

