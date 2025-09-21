עזו חותם סופית באשדוד, יושאל עד סוף העונה

היום האחרון לחלון ההעברות בליגת העל כבר כאן. ONE עם עדכונים שוטפים מכל הקבוצות, כאשר מספר מהלכים דרמטיים צפויים עד לסיום.

# 8:24 אורי עזו מצא בית חדש והוא חותם סופית במ.ס אשדוד, לאחר שהסכסוך המשפטי מול מכבי תל אביב הסתיים. הקשר יצטרף לקבוצה מעיר הנמל בהשאלה עד לסיום העונה. עזו כזכור שיחק באשדוד בעונה החולפת, אחרי שפתח אותה בצורה מצוינת בעירוני רמת השרון.

אחרי קיץ רווי במאבקים משפטיים וניסיונות שלא צלחו לשחררו ממכבי תל אביב דרך בית הדין, הוחלט לעצור את ההליך ולבחור בדרך שתבטיח לו דקות משחק ולא תקפיא את הקריירה שלו עד ינואר. עבור אשדוד מדובר במהלך משמעותי, שכן בקבוצה ראו בו מטרה עיקרית במהלך החלון הנוכחי ולא ויתרו עד שהעסקה נסגרה.

במכבי תל אביב מקווים כי ההשאלה תאפשר להרגיע את הרוחות ולבנות מחדש את מערכת היחסים עם השחקן, שחתום על חוזה ארוך טווח במועדון. עבור עזו זו תהיה עונת השאלה שנייה ברציפות, לאחר שבשנה שעברה שיחק ברמת השרון ובאשדוד, שם הציג יכולת טובה בתחילה, אך ירד במעמדו בעקבות פציעה ועימות עם המאמן דאז חיים סילבס. כעת, עם חזרה רשמית לאשדוד, הוא מקבל הזדמנות חדשה להוכיח את עצמו בליגת העל.