בין מולר לרובן: נער הפלא החדש של באיירן מככב

התרגשות גדולה הייתה בקרב אוהדי באיירן מינכן כאשר הם ראו את שמו של לאנרט קארל בהרכב במשחק החוץ מול הופנהיים. בגיל 17 ו-210 ימים, הפך ילד הפלא החדש של הבווארים לשחקן השני הצעיר ביותר אי פעם שפתח במדי הקבוצה בבונדסליגה – רק מתיס טל הצרפתי מדורג לפניו. זו הייתה ההזדמנות שלו לפרוח, והוא ממש לא איכזב. המחצית הראשונה לא הייתה קלה עבור האלופה, אבל היא ירדה להפסקה ביתרון כי קארל סיפק בכדור קרן שטוח ומתוחכם את הבישול להארי קיין. הסקורר האנגלי רץ לברך את הנער הצעיר ממנו ב-15 שנה, והדרך נסללה לניצחון 1:4 חלק.

בגרמניה משוכנעים שזו רק ההתחלה. קארל הוא פנומן, וממבט ראשון מזכירות תנועותיו את ליאו מסי הצעיר – אחרי הכל, גובהו 168 סנטימטרים, הוא שמאלי באופן מובהק, והוא אוהב לכדרר תוך כדי תנועה גם כאשר מספר שחקני יריב מקיפים אותו. אלא שבמינכן לא נהוג להשוות שחקנים לפרעוש הארגנטיני, ואין סיבה להעמיס עליו ציפיות לא מציאותיות.

כאשר מתופקד קארל בתפקיד עושה המשחק החופשי, הוא מזכיר לאנשי באיירן את תומאס מולר, כי יש לו יכולת למצוא שטחים פנויים, והוא נוטה לקבל החלטות לא שגרתיות. כאשר הוא משחק באגף הימני וחותך מרכזה כדי להשתמש ברגלו החזקה, הוא מושווה לאריאן רובן. למעשה, קארל מעיד כי למד רבות מצפייה בכוכב ההולנדי, ועבד שעות נוספות באימונים כדי לשכלל את הבעיטות המסובבות בשמאל לפינה הרחוקה.

מזכיר את אגדות באיירן. לנארט קארל (IMAGO)

באופן משעשע למדי, את החשיפה הראשונה קיבל קארל עוד כאשר היה בן 11. במשחק ילדים של איינטרכט פרנקפורט, הוא הבקיע שער יוצא דופן באמת כאשר עצר את הכדור עם העקב כשגבו אל השער, הסתובב והטיס אותו לחיבורים בלי לתת לו לגעת ברצפה. בבאיירן חתם העילוי החדש רק בחלוף ארבע שנים, באפריל 2022, והייתה זו הגשמת חלום. הוריו סיפרו כי הילד שאף תמיד לשחק בקבוצה הגדולה של גרמניה, וכל יתר ההצעות כלל לא נלקחו בחשבון כאשר האלופה נכנסה לתמונה. החיבור היה מוצלח, ומאז הוגדר קארל כשחקן עם פוטנציאל גבוה במיוחד באקדמיה.

ובכל זאת, גם בהתחשב ההילה סביבו, הנסיקה במהלך החודשים האחרונים הייתה מהירה במיוחד. הרי את עונת 2024/25 החל קארל ביחד עם בני גילו בקבוצה עד גיל 17. אחרי שהבקיע 28 שערים וסיפק 11 בישולים ב-18 משחקים בלבד, הוא קודם לקבוצה עד גיל 19, משם בחר המאמן וינסנט קומפאני לצרף אותו לאימונים של הסגל הראשון. קארל הרשים עד כדי כך שהוא שובץ בסגל לשני המשחקים מול אינטר ברבע גמר ליגת האלופות, וישב על הספסל לצד דניאל פרץ, אם כי לא שותף.

הבוס הבלגי החל בעצמו את הקריירה על הדשא בגיל 17 במדי אנדרלכט, והוא מעיד: "אני מכיר את ההרגשה". באופן טבעי, הוא לא מהסס לזרוק את הצעירים למים העמוקים, ואת הבכורה שלו קיבל קארל בגביע העולם למועדונים. המשחק מול אוקלנד סיטי החובבנית היווה הזדמנות מעולה לתת לנער הרצה, והוא שותף במהלך כל המחצית השנייה. לאחר מנוחה, הוא כבר היווה חלק אינטגרלי מהסגל במסגרת מחנה טרום עונה, והעניק מספר הצגות מרשימות. השער לרשת טוטנהאם, בכדור מסובב סטייל רובן, נבחר על ידי המועדון ליפה ביותר בחודש אוגוסט, וגם המתחרה שלו היה של קארל שהפציץ לחיבורים של גראסהופרס מחוץ לרחבה.

ההופעות האלה הסירו את הספקות. בתחילת הקיץ היו רמיזות על כך שבאיירן תשקול להעביר את נער הפלא בהשאלה, אבל במקביל נפוצו הדיווחים על כך שקארל עצמו עלול להיות לא מרוצה אם לא יזכה להזדמנות הולמת. סוכנו הוא כוכב העבר מיכאל באלאק, שמכיר את המועדון היטב מבפנים, כך שהשיחות עם ההנהלה התקיימו בשקט תעשייתי. הם הניבו הסכמה על חוזה חדש עד 2028, במסגרתו קיבל קארל את החולצה מספר 42, אותה פינה ג'מאל מוסיאלה שעבר למספר 10. מכיוון שמוסיאלה עצמו נפצע בגביע העולם למועדונים ועבר ניתוח, התחרות על המקום בהרכב קצת פחות קשה בימים אלה, וקארל ידע שההזדמנויות יגיעו.

קיבל את המספר של מוסיאלה. קארל עם קיין (IMAGO)

האיתות הראשון היה כאשר שולב כמחליף מאוחר בסופר קאפ, ואז קיבל מקום בהרכב במשחק הגביע מול ויסבאדן, כפליימייקר קלאסי עם מייקל אוליסה ולואיס דיאס באגפים וקיין לפניו. בבונדסליגה הוא נכנס כמחליף בשני המפגשים הביתיים עד כה, ואתמול הגיע הרגע הגדול בהרכב הפותח. אוליסה קיבל מנוחה אחרי הקרב מול צ'לסי בליגת האלופות ביום רביעי, וקארל תפס את מקומו באגף הימני. הוא היה הפעלתן ביותר במחצית הראשונה, לקח את המשחק על עצמו, ולא התייאש גם כאשר איבד כמה כדורים בגלל פריצות יומרניות מדי. חבריו תמכו בו, נתנו לו לבצע את הכדורים הנייחים, והבישול הראשון היווה פרס הולם על ההתמדה וההשקעה.

"יש ללנארט ביטחון עצמי גבוה מאוד, זו תכונת חוזק בולטת אצלו”, אומר המנהל הספורטיבי, כריסטיאן פרוינד, "הוא יודע שהוא מסוגל לעשות דברים גדולים, ולא חושש מכלום". לקומפאני ברור שהנער יהיה חלק מהרוטציה לאורך כל העונה: “האופציות שלנו מצומצמות יחסית, והוא אחת מהן. זה סימן להבעת אמון. קידמנו אותו מהקבוצה עד גיל 17, והוא עושה את הצעדים במהירות. חשוב לי מאוד שהוא יבנה את הקריירה שלו כאן בבאיירן, וזה נהדר עבור האוהדים שיש להם שחקן שצמח באקדמיה שלנו".

הפתיחה המוצלחת לא בהכרח מבטיחה שההמשך יהיה חלק. עובדה היא כי טל, שעדיין מחזיק בשיא השחקן הצעיר ביותר, לא זכה להמשכיות ונדד בסופו של דבר לטוטנהאם. באשר לבוגרי האקדמיה, באיירן מכרה בקיץ את ילד הפלא הקודם שלה, פאול ואנר, לאיינדהובן תמורת 15 מיליון אירו, במה שנתפס על ידי הקהל והתקשורת כטעות גדולה. זה לא אומר שלא צריך להתלהב מהכישרון בן ה-17 שזוהר על הבמה הגדולה. בדיוק להיפך. באיירן התאכזבה בקיץ כאשר פלוריאן וירץ הבריז לה והעדיף לחתום בליברפול. אם הכל ילך כשורה, קארל "ימלא את מקומו" ויהפוך לשותף הטבעי של מוסיאלה לשנים ארוכות.