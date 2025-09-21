יום שלישי, 23.09.2025 שעה 08:58
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

המתיחות בין הקהל לבית"ר תסתיים בהתפרקות?

האזינו לפודקאסט: פרטים חדשים על האירוע החריג שבו חדרו האוהדים לחדר ההלבשה, זרגרי טוב מטבארש וההחלטה שברק אברמוב צריך לקבל בנוגע לאלמוג כהן

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)

בית״ר ירושלים ניצחה בשיניים 1:2 את עירוני קריית שמונה אחרי שבוע אמוציונלי מאז ההפסד להפועל תל אביב. פודקאסט הקבוצה מהבירה מנתח את המשחק, האווירה בטדי והדרמה שהתרחשה בבית וגן באימון המסכם שלפני המשחק.

על הפרק: פרטים חדשים על האירוע החריג שבו חדרו אוהדי בית״ר לחדר ההלבשה בבית וגן, הקבוצה עדיין לא מצליחה להראות את מה שמצפים ממנה, היכולת של הזרים החדשים לא מעודדת, יש מתיחות בין הקהל למועדון וזה יכול להסתיים בהתפרקות מקצועית.

וגם: עדי יונה חזר להרכב והיה יעיל וטוב, לוקה גדראני בהופעת בכורה לא רעה, עומר אצילי שוב כובש, אבל עדיין יש חריקות בהתקפה של בית״ר, ההגנה עם לא מעט בעיות והקבוצה שעברה טראומה הצליחה להתאושש ולנצח.

עדי יונה חוגג (אורן בן חקון)עדי יונה חוגג (אורן בן חקון)

כמו כן, אביאל זרגרי יותר טוב מאיילסון טבארש, איך מסתדרים בלי ירין לוי, ההחלטה שצריך לקבל ברק אברמוב בנוגע לאלמוג כהן, והאם המשחק מול בני ריינה מגיע בהזמנה אחרי התבוסה של סלובודאן דראפיץ׳ 6:1 להפועל פ״ת?

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */