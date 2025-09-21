יום ראשון, 21.09.2025 שעה 07:14
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
122-144מכבי ת"א1
107-134הפועל ת"א2
93-163הפועל ב"ש3
71-93מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
75-64בית"ר ירושלים6
62-43הפועל חיפה7
45-54עירוני ק"ש8
35-33בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

לא רגוע בבית"ר: יש אווירה לא קלה בקבוצה

במועדון כבר יש קולות שצריך להתחזק, גם אם זה אומר לצרף שחקנים חופשיים: "בשביל להחזיר את אמון הקהל צריכים תוצאות טובות, ההפסד להפועל ישב בראש"

|
עומר אצילי חוגג עם דור מיכה (אורן בן חקון)
עומר אצילי חוגג עם דור מיכה (אורן בן חקון)

למרות יכולת לא מרשימה במיוחד, בית״ר ירושלים סיימה בניצחון 1:2 את המשחק מול קריית שמונה בטדי. ניכר היה שהקולות שהגיעו מהיציע נגד השחקנים עוד בחימום שלפני המשחק השפיעו על הדקות הראשונות של בית״ר על כר הדשא. 

״זאת בית״ר, השחקנים צריכים להתרגל שככה זה פה, ההפסד להפועל תל אביב ישב לכולנו בראש כל השבוע״, אמרו בירושלים. אחרי ארבעה משחקים מפתיחת העונה נראה שבית״ר לא הצליחה לפוגע בזרים שהגיעו למועדון. גם אתמול טאברש וקאלו היו מתחת לכל ביקורת, קראבלי לא מתאים לקבוצה עם שאיפות לצמרת ומנדי היה במשחק חלש, מסורבל ושגיאות בפן ההגנתי. 

בבית״ר כבר נשמעים קולות שיש צורך להתחזק בעוד שחקן אולי אפילו שניים כדי שהעונה הזו תהיה משמעותית והישגית, גם אם זה אומר להביא שחקנים חופשיים אחרי תום מועד העברות היום בערב. 

ברק:אנחנו צריכים להיות חזקים ומרוכזים

נקודות האור מהמשחק אתמול הם עדי יונה שכבש והיה נהדר בהצטרפות מהקו השני ומיגל סילבה שהיה טוב יוצר ביחס למשחק ההפסד מול הפועל תל אביב. בבית״ר מתמודדים עם סיטואציה לא פשוטה, הציפיות מהקבוצה בשמיים ולמרות הניצחון אתמול, האווירה כרגע סביב המועדון לא רגועה. ״האוהדים כועסים, יש אווירה לא קלה בקבוצה, אנחנו השחקנים צריכים להיות מלוכדים, לעבוד קשה בשביל להחזיר את האמון של האוהדים, זה יבוא רק דרך תוצאות וכדוגל טוב״, אמר שחקן בקבוצה ל-ONE.  

לאימון המסכם ביום שישי האחרון הגיעו לבית וגן כמה עשרות אוהדים שהצליחו לחדור לחדר ההלבשה בכדי להתעמת עם השחקנים בגלל ההפסד להפועל תל אביב, ולא רק זה, באופן כללי אוהדים מביעים את מורת רוחם מאיכות השחקנים שהצטרפו לקבוצה, לטדי הגיעו אתמול 13,500 אוהדים, פחות מכמות המנויים שיש למועדון, ברור לכולם שאם בית״ר הייתה מנצחת את הפועל תל אביב, טדי היה כמעט מלא מול קריית שמונה. 

אוהדי בית"ר (רדאד גאוהדי בית"ר (רדאד ג'בארה)

״אנחנו במועדון שתמיד יהיו בו שאיפות להיות למעלה ולהיות הכי טובים, חשוב שניצחנו את קריית שמונה, אפשר מפה להתחיל דרך חדשה, הליגה עוד ארוכה״, מסכמים בבית״ר.  

בשבת הקרובה מחכה לבית״ר ריינה שספגה שישה שערים מהפועל פתח תקווה, נדמה שבכל משחק מעכשיו השחקנים ימדדו בזכוכית מגדלת, יש ציפייה שבית״ר תשתפר כשאין יותר מידי זמן לטעויות, ניצחון על ריינה ומפלס הלחץ בבית וגן צפוי לרדת. 

בית״ר תחסר במחזור הבא את טבארש המורחק ואת ירין לוי הפצוע, יצחקי ימצא פתרון לעמדת הקשר האחורי, אביאל זרגרי שהיה לא רע בכלל מול קריית שמונה עשוי לקבל את חולצת ההרכב בשבת הקרובה.

