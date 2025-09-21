יום ראשון, 21.09.2025 שעה 07:14
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
122-144מכבי ת"א1
107-134הפועל ת"א2
93-163הפועל ב"ש3
71-93מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
75-64בית"ר ירושלים6
62-43הפועל חיפה7
45-54עירוני ק"ש8
35-33בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

"אווירה של בלגן, שחקנים חששו מפגיעה פיזית"

פרטים חדשים על פריצת אוהדי בית"ר ירושלים לחדר ההלבשה, כפי שנחשף ב-ONE. במועדון מעידים: "דברים שאנחנו לא רוצים שיקרו". גם יצחקי הגיב לכך

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

בבית״ר ירושלים רצו לשמור בשקט את התקרית החמורה שהתרחשה בבית וגן, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE. במועדון מבינים כי תקרית מהסוג הזה לא מוסיפה לתדמית של בית״ר, מכיוון שלא בכל יום מצליחים אוהדים לחדור לחדר ההלבשה של מועדון כדורגל במתחם אימונים שאמור להיות סטרילי. 

אחרי שהאירוע נחשף ב-ONE, פרטים נוספים מתגלים ממה שהתרחש ביום שישי האחרון באימון המסכם בבית וגן לפני המשחק מול קריית שמונה. האוהדים הצליחו להתפרץ לחדר ההלבשה עוד לפני תחילת האימון, במקום לא הייתה אבטחה וגם לא היו שוטרים מכיוון שלא היה ידוע על תכנון מוקדם של אוהדים להגיע לאימון.  

על פי עדויות מתוך חדר ההלבשה עולה כי האוהדים שהיו שם, כמה עשרות, קיללו וגידפו את השחקנים, חלק מהאוהדים אף איימו על השחקנים, כל זאת בעקבות ההפסד להפועל תל אביב. ״פה זה בית״ר, מי אתם בכלל, אין לכם כבוד, אנחנו לא נשב בשקט״, אלה חלק מהדברים שנאמרו לשחקנים. 

ברק:אנחנו צריכים להיות חזקים ומרוכזים

חלק מהשחקנים קיבלו איומים וקללות, ״הייתה אווירה של בלגן, מלחמה, שחקנים חששו שיפגעו בהם פיזית״. אומרים בבית וגן. גורם בקבוצה אמר ל-ONE: ״זה ממש לא היה מתואם עם ההנהלה, זה דברים שאנחנו לא רוצים שיקרו, אבל זה קרה, זה לא בסדר, אנחנו מתקדמים הלאה, זה מקרה לא נעים שגרם לאי נוחות, אבל זה מאחורינו״.

מאמן הקבוצה ברק יצחקי התייחס למקרה שנחשף ב-ONE: ״מה אני יכול להגיד, אני לא נגד ביקורת ושאוהדים יבואו לאימון להביע את הכאב שלהם, זה בסדר, אני בעד, אבל חדר הלבשה זה חדר הלבשה, אני מעדיף לא להיכנס לזה״.

