שמחה במכבי: מוכיחים שיש פה חבורה מיוחדת

מכבי תל אביב נותרה מושלמת אמש (שבת) כאשר ניצחה את הפועל ירושלים לעיני כ-23 אלף צופים באצטדיון בלומפילד בדרמה הראשונה שקיבלנו העונה. האלופה נקלעה לפיגור 1:0 מרגלי גיא בדש, דקה בודדה אחרי הרחקתו של רוי רביבו בכרטיס צהוב שני, אולם הקאמבק היה מהיר ובסוף גם דרמטי במיוחד. עידו שחר הצליח להשוות מהר מאוד בשער יפה ובדקה האחרונה היה זהו מוחמד עלי קמארה שכבש את שער הניצחון בנגיחה מקרוב, אחרי בישול של איתמר נוי.

התפנית של המשחק באה עם ההרחקה של רוי רביבו במצב של 0:0, אך כמה שניות לפניה הצהובים ביצעו את החילופים הראשונים במשחק, והמחליפים של לאזטיץ' השתתפו כולם בקאמבק הצהוב. היה זה כריסטיאן בליץ' שנכנס בצורה מדהימה מהספסל ובישל לעידו שחר, כאשר בדרך לשער הניצחון היה זה איתמר נוי שהשתחרר ממספר שחקנים של הפועל ירושלים, מסר כדור שאלעד מדמון חילץ ליד קו החוץ בדרכו לשגיב יחזקאל שנכנס גם הוא כמחליף והוכשל.

נוי היה זה שבישל וקמארה זה שהכריע ונתן את האות להתפרצות השמחה שלא ראינו מצד ז'רקו לאזטיץ' אפילו לא בעונה שעברה, כאשר המאמן טס אל תוך הדשא וקפץ על הבלם שלו. בסיום גם הקהל עודד את המאמן הסרבי, שסיפק את הציטוט המשעשע: "זה הרבה יותר משמח שהם שרים לי עכשיו מאשר שהם שרו לאזטיץ' בן זונה". המאמן שיבח את השחקנים המחליפים שעלו וטרפו את הדשא, כולל את חליו וארלה שנכנס לתפקיד של המגן השמאלי במה שסימן את הדרך לשחקנים: "כשהוא שם את וארלה מגן שמאלי וביקש ממנו לעלות בכל ההתקפות עד הסוף, היה ברור שאנחנו הולכים לנצח", אמרו בקבוצה.

לאזטיץ: היה קשה אבל שמח איך שלטנו במשחק

על עידו שחר שרשם שער שלישי מתחילת הליגה אמרו במכבי ת”א: "ככה נראה שחקן שלוקח את ההזדמנות שנותנים לו". אז קמארה כבש את שער הניצחון, בליץ' שוב הראה שהוא רכש מדהים של הצהובים, ואי אפשר היה להתעלם מאיתמר נוי שנכנס לכ-10 דקות בלבד ועליו אמרו במכבי ת"א: "זה נראה שהוא גדל במכבי ת"א ופשוט יצא להשאלות כל השנים האחרונות ועכשיו חזר בשל".

איתמר, קודם כל תאר שם את הדריבל הזה בדקה ה-95, כשאתה עובר חמישה שחקנים, זה נגמר בסוף בכדור חופשי איכשהו ואז הבישול?

"כן, פחות חשבתי על מה הולך לקרות, ראיתי שם את השחקן שלהם, רצתי לחלץ, חילצתי. כשיש שחקן פחות גם יש לך פחות אופציות באופן טבעי למסור ראיתי את השטח, רצתי. לא חושבים יותר מדי, אני אשקר אם אני אגיד לך שחשבתי יותר מדי, אני שמח אבל שיצא מזה משהו טוב".

אושר דוידה חוגג עם איתמר נוי (רדאד ג'בארה)

עבר פה מקודם מישהו מהמועדון ואמר, זה מכביסט. כאילו, יש תחושה שגדלת פה.

"אם יש תחושה, אז כבר עשיתי משהו טוב. גם כילד, אתה יודע, אתה שומע את המושג "מכביסט", השאיפה הזאת לניצחונות, להיות הכי טוב, להשתפר. זה מה שהמועדון משדר כל הזמן וזה מה שהם מנסים להחדיר בנו. אני מקווה שאני לוקח את זה".

הייתה פה תחושה של אמונה מטורפת גם מכם וגם מהקהל. זאת אומרת, גם אדום, רגע אחרי אדום אתה סופג את הגול, ועדיין אני לא חושב שמישהו פה האמין שזה לא ייגמר בניצחון של מכבי. איך אתה מסביר את התרוממות הרוח הזו שהייתה כאן?

"קודם כל זה בלומפילד. אני שנתיים חוויתי את זה מהצד השני, שהיה לנו כמה משחקים טובים נגד מכבי ואנחנו לא מצליחים לנצח. אז זה באמת הדחיפה של בלומפילד והקהל הזה המדהים, עם כל העוצמות. אני חושב שיש משהו מיוחד בקבוצה הזאת. היה לנו כמה משחקים מאוד טובים שיחסית הלך לנו יותר בקלות, והיינו צריכים גם את היום הזה שדברים הלכו טיפה יותר קשה, להראות שאנחנו מסוגלים גם עם האדום וגם עם זה שהכדור לא נכנס. זהו, שמח שאנחנו מוכיחים שיש פה חבורה מיוחדת".

מכבי תל אביב בטירוף אחרי המהפך הדרמטי (רדאד ג'בארה)

מצד אחד אתה מגיע לקבוצה עם סגל עמוס בעיקר בקישור, מצד שני אומר פה המאמן “המחליפים הביאו את הניצחון”, וראינו אותך נכנס כמחליף בכמה משחקים. איך אתה מרגיש את התפקיד שלך פה בתוך הקבוצה?

"אני תמיד מנסה לעשות את הכי טוב שאני יכול. זה פחות משנה אם פותח, מחליף, אתה יודע, מנסים כל הזמן לתרום במה שאנחנו יכולים. מבינים שהמטרה פה, אתה יודע, לרוץ לאליפות, הניצחונות, זה משהו שהוא יותר גדול מכל שחקן אינדיבידואלי. אני מנסה תמיד, תמיד לעזור לקבוצה כמה שאפשר בכל מצב, גם אם יהיה עשר דקות, גם אם יהיה חצי שעה, גם אם אפתח. תמיד מנסים לעשות את הכי טוב ולשמח את הקהל ולהביא ניצחונות".

כשהיית פה בעונה הקודמת עם הפועל חיפה, חווית את בלומפילד מצד השני, אבל גם חווית את ההכנה למשחקים מול מכבי כשחקן יריב, ומכבי של העונה שעברה הייתה פרוצה. היה קל מאוד לעשות לה מעברים, כל משחק סופגת, גם היום ספגתם אבל לא מאיזה כדורגל של הפועל ירושלים אלא ממצב אחד מקרי שהם בעטו לשער. איך אתה מסביר את ההבדל בין שתי הקבוצות, זאת שהיית נגדה וזאת שאתה חלק ממנה ברמת החדירות הזאת שכמעט ולא קיימת?

"קשה להגיד, אתה יודע שאתה משחק מול מכבי מפגשים בודדים זה לא כמו להרגיש את הדברים מבפנים. אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה ובאמת כל הזמן מנסים להשתפר והעבודה עם ההגנה היא משמעותית. גם הביאו כמה שחקני רכש מצוינים, ובכלל כל הקבוצה, אתה יודע, לפעמים ההגנה מתחילה לא מהבלמים, אלא מתחילה מלמעלה, ואני חושב שאנחנו קבוצה מאוד מאוד מחויבת. כולם נותנים מעצמם, אפשר גם לראות את זה היום עם האדום, ואתה כאילו לא מרגיש שאנחנו עם שחקן פחות, אז יש המון המון מחויבות, המון רצון, באמת כולם נרתמים, קבוצה מאוד מאוד בלי אגו, מאוד מאוד מפרגנים אחד לשני, מאוד עובדים אחד בשביל השני, אני חושב שזה הבסיס להצליח השנה".

"כולם נותנים מעצמם". שחקני מכבי תל אביב מאושרים עם מוחמד עלי קמארה (רדאד ג'בארה)

הגעת למכבי שכמו שאמרת עכשיו, זו קבוצה שיש בה הכל, גם פיזיולוגי, גם עבודות וידאו, זאת אומרת, הכל מהכל ברמה הכי טובה פה בארץ, ואנחנו יודעים שאתה עובד עם אנליסט אישי (שקד עמירם). איך זה מרגיש על המגרש? יש דברים מתממשקים מול מה שאתה עובד איתו, מול מה שעובדים איתך בצוות המקצועי במכבי?

"אני מקבל מעטפת מלאה ממכבי, באמת עד הפרטים הכי הכי קטנים, יש לנו באמת כל מה שאנחנו צריכים. כן, אני מאמין, אתה יודע, טיפה, איפה שאפשר גם לעשות את האקסטרה מעצמך, לא בגלל שחסר איזה משהו, אני פשוט ככה כבר המון המון שנים, אז יש לי גם כמה אנשים מבחוץ, אבל ברמת העיקרון באמת יש לנו הכל, אני באמת מנסה להקיף את עצמי גם, שיהיה לי את כל החבילה שאני באמת אוכל להשתפר ולהתקדם כמה שיותר".

מילה על קמארה, שמתגלה גם כמנהיג של הקבוצה מאוד מאוד מהר.

"כן, כן, הוא בחור מדהים, קודם כל המקומות שהוא היה בהם, אתה יודע, הבן אדם עשה כמה משחקים בקריירה, הדמות שהוא, העוצמות שלו, המנהיגות, מאוד מאוד מיוחד, אני חושב שהוא נותן לנו המון המון המון. אפשר לראות את זה, אפשר לראות את השמחה של כולם אחרי הגול שלו, איך באים אליו, איך הקהל אוהב אותו, הוא עוזר לנו מאוד והוא עוד יעזור לנו המון".

מוחמד עלי קמארה עם שער של אופי (רדאד ג'בארה)

ום רביעי מתחילים את הליגה האירופית, אני מניח שניצחון כמו הערב, ובעיקר הדרך שבה הושג, נותן לכם לא מעט ביטחון, גם לקראת משחק סופר קשה ביוון.

"כן, כן, אני חושב שהיינו בתקופה מאוד טובה, היום היה לנו משחק קצת קשה יותר מהמשחקים הקודמים, אבל שוב, זה שהוכחנו לעצמנו שגם בשחקן פחות וגם כשהדברים טיפה פחות הולכים, שזה קורה, אנחנו יכולים להתגבר ויכולים לנצח, נותן לנו בוסט ענק לרביעי. האמת עד היום לא התעסקנו בזה בכלל, אפילו לא דיברנו עליהם מילה אחת, זה לא היה בראש שלנו. נגיע לרביעי, נתכונן, יש לנו כמה ימים, ובטוח שנגיע הכי מוכנים שאפשר".