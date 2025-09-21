תחושת תסכול גדולה בעירוני קריית שמונה לאחר שאמש (שבת) הפסידה 2:1 לבית”ר ירושלים, דווקא במשחק בו הקבוצה של שי ברדה לא נפלה מיריבתה ואף לפרקים הייתה טובה יותר.

למרות דקות פתיחה טובה, הצפוניים נקלעו לפיגור כפול, אך במחצית השנייה חזרו בזכות יתרון מספרי, הצליחו לצמק בפנדל ואף כמעט להשוות. אולם, התחושה היא שבדומה למשחק מול הפועל ת"א, גם הפעם משהו היה חסר ומצאו את הסיבה: “חסרה לנו איכות. אנחנו קרובים, אבל יצאנו רק עם המחמאות”, אמרו במועדון.

“זה מאוד מאכזב להפסיד, במיוחד שהרגשתי שהיינו שם עד הדקה האחרונה כולנו כקבוצה. בסופו של דבר לא כיף לצאת עם המחמאות ולא עם הנקודות אבל אני מקווה שבמשחק הבא ניקח גם נקודות”, אמר בסיום הקשר יאיר מרדכי, שהיה מהבולטים אמש.

שי ברדה (אורן בן חקון)

“מה היה חסר לנו נגד בית”ר ונגד הפועל? אני חושב שהיה חסר לנו במשחקים האלה יותר ריכוז במצבים שאנחנו מגיעים אליהם וגם להישאר מרוכזים בדקות שאנחנו לא במומנטום כל כך טוב. אני כן לוקח מהמשחק את העובדה שמשחק ההתקפה שלנו כקבוצה היה טוב. הגענו להרבה מצבים ועם קצת יותר ריכוז יכולנו לנצח. בסופו של דבר זה הכדורגל, נתכונן השבוע לאשדוד ונבוא לקחת שלוש נקודות”, הוסיף.

לקראת המשחק במחזור הבא מול מ.ס אשדוד, במועדון קיימת אופטימיות שבילאל שאהין ואנתוני לימבומבה יחזרו לסגל. פחות מיממה סיום חלון ההעברות, המאמן שי ברדה רוצה להתחזק בשחקן התקפה נוסף, אך ספק אם יגיע שחקן. לאחר חוסר ההצלחה לצרף את איאד חלאילי וגם עוד קודם לכן את עידן ברנס, כרגע אין מועמד רלוונטי שעימו מתנהל מו"מ.