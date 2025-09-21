יום ראשון, 21.09.2025 שעה 07:14
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
122-144מכבי ת"א1
107-134הפועל ת"א2
93-163הפועל ב"ש3
71-93מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
75-64בית"ר ירושלים6
62-43הפועל חיפה7
45-54עירוני ק"ש8
35-33בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

"שטפנו את המגרש, המערך הזה מתאים לנו יותר"

בנתניה מרוצים לאחר ניצחון הבכורה, אבוקסיס ימשיך באותה שיטה. במועדון הודיעו לפראיזו שאינו בתכניות, ביקל לא יחזור. וגם: בילו וחלון ההעברות

|
שחקני מכבי נתניה מאושרים בסיום (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי נתניה מאושרים בסיום (חגי מיכאלי)

לא מעט לחץ השתחרר אמש (שבת) במכבי נתניה לאחר הניצחון 2:5 על עירוני טבריה. היהלומים הגיעו למשחק עם הגב לקיר, בידיעה שהפסד יעלה את מפלס הלחץ במועדון ועשוי להוביל לזעזועים, אך למרות שלא הכול הלך חלק, הם חזרו פעמיים מפיגור והצליחו לצאת עם שלוש הנקודות.

למרות שספגו שער מהיר, בנתניה ידעו להשוות וגם לאחר שספגו שנית, התעלו בדקות האחרונות, כשהמחליפים של יוסי אבוקסיס – מקסים פלקושצ'נקו ו-ווילסון האריס בלטו וסיפקו את הסחורה. עוז בילו, כהרגלו העונה, שוב הופיע כשבלט גם הוא עם שני בישולים. כפי שכבר פרסמנו, הוא יישאר בקבוצה וצפוי לחתום על חוזה חדש.

אבוקסיס שינה לפני המשחק כשעבר למערך של ארבעה שחקני הגנה, כאשר הקישור של נתניה הפך לוורסטילי יותר, כשהוא זעזע עם ספסולו של מקסים פלקושצ׳נקו, שסבל מכאבים באיזור המפשעה, מה שהוביל לכך שלא סיים אימון מלא ביום רביעי.

יוסי אבוקסיס (חגי מיכאלי)יוסי אבוקסיס (חגי מיכאלי)

לא מעט שחקנים זכו למחמאות. האריס, שמעמדו פחת לאחרונה, נכנס וכבש צמד בנוסף לבישול, כשגם עזיז אואטרה, כך ציינו במועדון, הראה שיש לקבוצה קשר אחורי דומיננטי. בקבוצה היו שבעי רצון מהיכולת של מתיאוס דאבו בחלק האחרון של המשחק וגם מיכולתם של עומרי שמיר והריברטו טבארש.

החלוץ האמריקאי אמר לאחר המשחק: “אני חושב שזה הוריד קצת לחץ, היה מתח אין ספק, וזה טוב מאוד שאנחנו יכולים להבין שאנחנו קבוצה טובה, שיש כאן שחקנים טובים, לצבור מומנטום. הלחץ? בהחלט מרגישים את זה, בצדק, פתחנו לא טוב, אבל אנחנו הראנו כאן אופי והוכחנו שאנחנו יודעים להילחם ואוהבים את המועדון. אפשר לומר. הוכחתי שמקומי ב-11? הרגשתי שלא הראתי מה אני יכול לעשות עד הסוף, ואני מקווה שהקהל ראה שזו רק ההתחלה, מקווה להמשיך להראות שאני יודע לכבוש ולייצר מצבים ליד הרחבה”.

ווילסון האריס חוגג (חגי מיכאלי)ווילסון האריס חוגג (חגי מיכאלי)

  "שיחקנו כדורגל מדהים, שטפנו את המגרש גם בדקות שהיינו בפיגור. סוף סוף נהנינו ורואים שהמערך הזה מתאים לנו יותר. גם הסגל הופך ליותר מגוון ועם יותר אפשרויות", הוסיפו במועדון.

אבל לא הכול מושלם בנתניה. הקשר מאור לוי, ספג קריאות מהקהל והוחלף במחצית כשגם אבוקסיס הודה בסיום, שהיה קשר בין החילוף לרחש מהקהל. בנתניה מודעים לעובדה שיצטרכו לפתור את הנושא, כאשר לוי, צריך לזכות ליותר שקט, בטח בשל היותו שחקן הרכב.

מאור לוי (חגי מיכאלי)מאור לוי (חגי מיכאלי)

יממה לסיום חלון ההעברות, נכון לרגע זה אין מועמד להצטרף, אך אבוקסיס לא שולל שכיאה ליום האחרון, תחול הפתעה ויצטרף שחקן. הקשר הברזילאי ז'וניניו, אשר משחק בקריוסיומה מהליגה הברזילאית השנייה, היה מועמד, אך נראה שלא יגיע כרגע, בשל העובדה שלנתניה גם מכסת זרים מלאה.

לוקאס פראיזו, לא היה בסגל אמש וחווה פיחות משמעותי במעמדו. ל-ONE נודע, שבצוות המקצועי הבהירו לו בשבוע האחרון לחפש קבוצה, אך נכון לרגע זה, נראה שיישאר, כשהוא לא אמור לשחק הרבה, בטח לאחר חזרתו של ווילסון האריס לעניינים.

סוכנו של ג'אניו ביקל, שבמועדון היו קרובים להגיע עמו להסכם עזיבה, העלה את הדרישות וכרגע המגעים תקועים, כשבכל מקרה גם אם נתניה לא תצליח להתיר את חוזהו, אבוקסיס לא יחזיר אותו לתוכניות. במועדון ינסו למצוא קבוצות לסאהר תאג'י ששוב לא שותף ולקשר באסם זערורה שלא היה בסגל. איתי בן שבת, לא התאמן באימון המסכם בגלל פציעה ולכן לא היה בסגל.

שמחה גדולה בנתניה (חגי מיכאלי)שמחה גדולה בנתניה (חגי מיכאלי)
הוספת תגובה



