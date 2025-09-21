עקב התבוסה: שחקני ריינה התייצבו לאימון ב-07:00

בעקבות התבוסה הקשה אמש (שבת) 6:1 להפועל פתח תקוה, קיבלו שחקני בני ריינה הוראה להתייצב לאימון בשעה 07:00 בבוקר. ההחלטה התקבלה על ידי הבעלים סעיד בסול, שלא היה מסוגל להבליג על התצוגה החלשה. מדובר בצעד עונשי מוכר לשחקני ריינה, שכבר בעונה הקודמת נדרשו לאימוני בוקר מוקדמים בעקבות הפסדים.

אחד השחקנים אמר: ״יש כאן כאלה שבקושי יכולים לישון אחרי התבוסה ומה שעברנו, ועוד צריכים בשבע בבוקר להגיע להתאמן. אין לנו ברירה גם אם זה לא נראה לנו. כולם כאן עם חוזים וחייבים להופיע איפה ומתי שיחליטו לנו״.

סלובודאן דראפיץ’ לא הגיע לאימון בניגוד לשחקנים ואנשי הצוות המקצועי, אבל זה מתואם עם המועדון. בסול אמר: “לפני מספר ימים דראפיץ’ אמר והודיע שבראשון לא יוכל להגיע בגלל סידורים אישיים. הבוקר הוא גם דיבר עם מנכ”ל המועדון”. לגבי השחקנים שהוזמנו ב-07:00 אמר בסול: “כל מי שלא רץ אתמול במשחק ירוץ עכשיו טוב טוב אצלי במגרש”. בסול ודראפיץ' צפויים להיפגש במהלך היום לתיאום ציפיות.

במועדון עדיין לא בטוחים אם מתכונת האימונים הזו תימשך לאורך כל השבוע, אך ברור שהקבוצה של דראפיץ’ נמצאת בצרות. ריינה צברה נקודה אחת בלבד מתוך 12 אפשריות, והביקורת הפנימית חריפה: ״אם לא נתעורר על החיים שלנו, כבר בינואר נמצא את עצמנו בליגה הלאומית. כל התקפה נגדנו הפכה לחצי שער. הובכנו מול הפועל פ"ת בצורה מבישה שאסור שתהיה. נהיה חייבים לקחת את עצמנו בידיים״, אמרו במועדון.