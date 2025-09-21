יום חמישי, 25.09.2025 שעה 01:46
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

עקב התבוסה: שחקני ריינה התייצבו לאימון ב-07:00

בשל ההשפלה מול הפועל פ״ת, בסול הודיע כי האימון הוקדם. דראפיץ' לא הגיע - בתיאום, הבעלים: "כל מי שלא רץ במשחק, ירוץ עכשיו טוב טוב אצלי במגרש"

|
שחקני בני ריינה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
שחקני בני ריינה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

בעקבות התבוסה הקשה אמש (שבת) 6:1 להפועל פתח תקוה, קיבלו שחקני בני ריינה הוראה להתייצב לאימון בשעה 07:00 בבוקר. ההחלטה התקבלה על ידי הבעלים סעיד בסול, שלא היה מסוגל להבליג על התצוגה החלשה. מדובר בצעד עונשי מוכר לשחקני ריינה, שכבר בעונה הקודמת נדרשו לאימוני בוקר מוקדמים בעקבות הפסדים.

אחד השחקנים אמר: ״יש כאן כאלה שבקושי יכולים לישון אחרי התבוסה ומה שעברנו, ועוד צריכים בשבע בבוקר להגיע להתאמן. אין לנו ברירה גם אם זה לא נראה לנו. כולם כאן עם חוזים וחייבים להופיע איפה ומתי שיחליטו לנו״.

סלובודאן דראפיץ’ לא הגיע לאימון בניגוד לשחקנים ואנשי הצוות המקצועי, אבל זה מתואם עם המועדון. בסול אמר: “לפני מספר ימים דראפיץ’ אמר והודיע שבראשון לא יוכל להגיע בגלל סידורים אישיים. הבוקר הוא גם דיבר עם מנכ”ל המועדון”. לגבי השחקנים שהוזמנו ב-07:00 אמר בסול: “כל מי שלא רץ אתמול במשחק ירוץ עכשיו טוב טוב אצלי במגרש”. בסול ודראפיץ' צפויים להיפגש במהלך היום לתיאום ציפיות.

במועדון עדיין לא בטוחים אם מתכונת האימונים הזו תימשך לאורך כל השבוע, אך ברור שהקבוצה של דראפיץ’ נמצאת בצרות. ריינה צברה נקודה אחת בלבד מתוך 12 אפשריות, והביקורת הפנימית חריפה: ״אם לא נתעורר על החיים שלנו, כבר בינואר נמצא את עצמנו בליגה הלאומית. כל התקפה נגדנו הפכה לחצי שער. הובכנו מול הפועל פ"ת בצורה מבישה שאסור שתהיה. נהיה חייבים לקחת את עצמנו בידיים״, אמרו במועדון.

סלובודן דראפיץסלובודן דראפיץ' (חג'אג' רחאל)
