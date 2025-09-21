יום ראשון, 21.09.2025 שעה 07:15
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
152-105ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
104-105ויאריאל3
107-85אספניול4
97-96בטיס5
94-64חטאפה6
96-65אתלטיק בילבאו7
78-95סביליה8
75-55אלאבס9
78-65ולנסיה10
64-64אלצ'ה11
64-45אוססונה12
54-54אתלטיקו מדריד13
49-95לבאנטה14
45-44ראיו וייקאנו15
46-45סלטה ויגו16
37-14אוביידו17
29-55ריאל סוסיאדד18
19-44מיורקה19
115-25ג'ירונה20

לאמין ימאל תיעד את עצמו עם חולצת אינטר מיאמי

מתחמם לקראת טקס כדור הזהב: כוכב ברצלונה שבר את הרשת כשלבש את החולצה הוורודה עם המספר 10 של ליאו מסי בקבוצה מה-MLS, ותיעד איתה ריקוד בטיקטוק

|
לאמין ימאל (צילום מסך)
לאמין ימאל (צילום מסך)

לאמין ימאל הצעיר יעמוד מחר מול רגע היסטורי מבחינתו, כשעל פי כל ההערכות כדור הזהב ילך לאוסמן דמבלה, אך הכישרון של ברצלונה נחשב לפייבוריט מוביל לעתיד והוא מודע היטב למעמדו. למרות זאת, בסרטון שהעלה לרשתות החברתיות הוא הראה שאינו לחוץ מהעניין: ימאל תיעד את עצמו רוקד בביתו, כהרגלו, עם כובע ושרשראות, כשהוא לבוש בחולצת אינטר מיאמי של ליאו מסי, מספר 10, ומשדר רוגע של מי שנהנה מהדרך בלי לחשוב על הלחץ.

בקטלוניה מיהרו לציין כי "ההשוואה ביניהם הפכה לבלתי נמנעת". שניהם שמאליים, שניהם אוהבים לחדור מהאגף הימני, ושניהם בלטו עוד מגיל צעיר במחלקות הנוער של ברצלונה. אלא שבשלב זה, הארגנטינאי נותר האליל של הכישרון הספרדי, כפי שהוכיח ימאל בעצמו עם הסרטון שפרסם.

ברצלונה תפגוש ב-22:00 את חטאפה במסגרת המחזור החמישי בליגה הספרדית. הקטלונים זקוקים לניצחון כדי להישאר קרובים לריאל מדריד, שמוליכה את הטבלה עם מאזן מושלם. מי שמוגדר כפנינה הגדולה של הכדורגל הספרדי ייעדר מהמשחק, אך הדגים שוב מי המודל לחיקוי שלו, הפרעוש כמובן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */