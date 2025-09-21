לאמין ימאל תיעד את עצמו עם חולצת אינטר מיאמי

לאמין ימאל הצעיר יעמוד מחר מול רגע היסטורי מבחינתו, כשעל פי כל ההערכות כדור הזהב ילך לאוסמן דמבלה, אך הכישרון של ברצלונה נחשב לפייבוריט מוביל לעתיד והוא מודע היטב למעמדו. למרות זאת, בסרטון שהעלה לרשתות החברתיות הוא הראה שאינו לחוץ מהעניין: ימאל תיעד את עצמו רוקד בביתו, כהרגלו, עם כובע ושרשראות, כשהוא לבוש בחולצת אינטר מיאמי של ליאו מסי, מספר 10, ומשדר רוגע של מי שנהנה מהדרך בלי לחשוב על הלחץ.

בקטלוניה מיהרו לציין כי "ההשוואה ביניהם הפכה לבלתי נמנעת". שניהם שמאליים, שניהם אוהבים לחדור מהאגף הימני, ושניהם בלטו עוד מגיל צעיר במחלקות הנוער של ברצלונה. אלא שבשלב זה, הארגנטינאי נותר האליל של הכישרון הספרדי, כפי שהוכיח ימאל בעצמו עם הסרטון שפרסם.

ברצלונה תפגוש ב-22:00 את חטאפה במסגרת המחזור החמישי בליגה הספרדית. הקטלונים זקוקים לניצחון כדי להישאר קרובים לריאל מדריד, שמוליכה את הטבלה עם מאזן מושלם. מי שמוגדר כפנינה הגדולה של הכדורגל הספרדי ייעדר מהמשחק, אך הדגים שוב מי המודל לחיקוי שלו, הפרעוש כמובן.